În Raportul publicat oficial de Consiliul Superior al Magistrtturi, prin care peste 98% judecătorii din România au denunțat toate organismele internaționale în materie de încercarea de subordonare a puterii judecătorești de către Puterea politică, USR este ținta numărul 1. Din tot bulucul de responsbili pardidul amintit are cei mai mulți nomilalizați. Curios, Nicușor Dan, apare la capitolul etc. Un fel de zmeură de aur, de la CSM.

Plângerea care a fost transmisă organismelor internaționale în care este menționat de 10 ori numele premierului interimar Ilie Bolojan, numele lui Cristian Ghinea USR, Dominic Fritz, Oana Gheorghiu, Ana Birchall dar este menționat și de 30 de ori Recorder, a fost postat pe siteul CSM. Nicușor Dan este menționat o singură dată în raport.

USR, pe lista „dușmanilor justiției”

Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a publicat astăzi o hotărâre în care nominalizează partide politice, politicieni, jurnaliști, publicații și organizații civice drept autori ai unei campanii de „decredibilizare a justiției”.

Printre cei vizați se numără și USR, ca partid și prin reprezentanți ai săi. Cristian Ghinea USR, Dominic Fritz, Oana Gheorghiu, independentă. Unele persoane din afara partidului au fost categorizate fals „USR”, ca și cum apropierea unor poziții publice ar fi dovadă suficientă pentru apartenență politică.

Luăm act cu mare îngrijorare de acest demers. Nu pentru că ne temem de un punct de vedere critic, ci pentru că gestul în sine ridică întrebări serioase – și pe formă, și pe fond.

USR a apărat independența justiției de la înființare. Parlamentarii noștri din primul mandat s-au opus, cu toate mijloacele constituționale, legilor Dragnea care urmăreau subordonarea politică a magistraților. Acela a fost un moment de solidaritate reală între societate și magistrați. Că USR se găsește acum pe o listă a „dușmanilor justiției” este, în cel mai bun caz, o ironie absurdă. În cel mai rău caz, este un semnal de alarmă asupra stării democrației, comunică USR.

USR susține dreptul magistraților de a-și apăra demnitatea și independența.

Dreptul la opinie al politicienilor este garantat constituțional. La fel și libertatea presei și dreptul la liberă exprimare al organizațiilor civice și al oricărui cetățean. Iar buna funcționare a justiției este o chestiune de interes public, supusă dezbaterii.

Când o instituție cu autoritate în cadrul puterii judecătorești se poziționează împotriva tuturor celor care exprimă opinii critice, indiferent de fondul acelor opinii, și califică drept „campanie” exercițiul democratic al dezbaterii publice, apare un risc real de abuz de putere și de cenzură.

USR susține dreptul magistraților de a-și apăra demnitatea și independența. Dar o hotărâre care împarte presa în bună și rea, care nominalizează politicieni și partide, jurnaliști și redacții într-o listă a „dușmanilor justiției”, depășește limitele apărării legitime.

Solicităm o dezbatere publică serioasă despre granița dintre independența justiției și răspunderea democratică a acesteia. Ambele sunt piloni ai statului de drept, iar unul nu îl anulează pe celălalt.

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