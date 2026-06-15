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Veștea a dezvăluit luni seară care sunt primele nume pe care vrea să le coopteze în Executivul său/ Pe ce voturi se bazează

Gilda Popa
Adrian Veștea a avertizat că orice măsură cu impact social trebuie analizată din perspectiva efectelor asupra bugetului de stat / Foto - Mediafax
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Premierul desemnat Adrian Veștea, a detaliat, la Antena 1, după ce a plecat în timp ce liberalii încă discutau aprins în ședința Biroului Politic Național al PNL, cum a ajuns să fie desemnat premier de președinte. El a precizat că 5 din 12 președinți de consilii județene ai PNL au spus că partidul trebuie să rămânem la guvernare.

Nu voi face public numărul parlamentarilor pe ale căror voturi mă bazez, pentru că ședința este încă în desfășurare. Este moral să păstrez decența până la vot și să îi las să se manifeste. Făcând apel la luciditate, cred că vom putea învesti acest guvern. Ar fi firesc ca PNL să fie alături de un coleg care, timp de 30 de ani, a fost membru al partidului și a ocupat diverse funcții”, a declarat Veștea.

„Țara stă de 41 de zile într-o situație de provizorat”

El a susținut că orgoliile de partid nu pot fi puse înaintea interesului României și că situația de provizorat în care este țara duce la pierderi financiare în condițiile în care  „se retrag fluxuri de capital de pe piață”. Veștea a argumentat că, în fiecare lună, statul român se împrumută pentru a-și asigura funcționarea și că nu reușește să acopere corespunzător nevoile din Ministerul de Interne, Armată sau Educație.

„Țara stă de 41 de zile într-o situație de provizorat și cred că este de datoria noastră să nu o mai ducem în derizoriu. Știu că există orgolii, dar astăzi nu există un calcul matematic prin care să poți face majorități cu partidele pro-europene fără PSD. Dacă punem mai presus orgoliile, nu vom ajunge niciodată să guvernăm această țară. Se retrag fluxuri de capital de pe piață și acest lucru nu trebuie să continue”, a spus Veștea la Antena 1.

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Premierul desemnat a reiterat că Alexandru Nazare va fi propunerea sa pentru Ministerul Finanțelor și că va păstra programul de guvernare al lui Bolojan. Veștea a invocat problemele de securitate, operaționalizarea SAFE și aderarea la OCDE.

„Am vorbit public despre Alexandru Nazare. Am păstrat același program de guvernare și îmi doresc ca el, care a lăsat o impresie bună, să închidă acest buget. Altfel vom ajunge la tot felul de suspiciuni.

Urmează să discut și cu Cătălin Predoiu, pentru că încă nu am avut această conversație. Ministerul Finanțelor este cel cu cea mai mare încărcătură. România trebuie să închidă în următoarele două luni PNRR, iar banii vin doar după îndeplinirea jaloanelor”, a adăugat Veștea

Cum a ajuns să fie desemnat premier

Veștea a povestit că sâmbătă seară președintele Nicușor Dan i-a explicat „întreaga situație” prin care trece România.

„Nu am avut o relație anterioară cu președintele. Cred că a existat o evaluare a parcursului meu, iar ceea ce a contat, după cum mi s-a spus, este faptul că nu sunt o persoană conflictuală. Față în față nu am avut întâlniri până miercuri și nu am fost chemat.

Nu am crezut niciodată că aș putea fi o variantă de premier. Când mi s-a prezentat această soluție, am tratat-o ca pe un act de responsabilitate. Este necesar să guvernăm România. Nici PSD nu poate face guvern fără PNL și nici invers.” a spus el. 

„Nu am avut până astăzi o discuție cu PSD”

Premierul desemnat spune că nu a avut o discuție cu PSD.

„Nu am avut până astăzi o discuție cu PSD. Înainte de împărțirea portofoliilor între partide, trebuie să găsim oameni competenți care, din a doua zi, să se apuce de treabă.

Îmi doresc ca acest guvern să fie format din toate partidele pro-europene: PSD, PNL, USR și UDMR. Cred că, având miniștri din toate aceste partide, România va putea merge înainte. Voturile trebuie să ofere o largă majoritate și nu ar trebui să excludem pe nimeni.

Am deschidere și convingerea că acest guvern va trece. În câteva zile, întreaga această construcție bazată pe încredere va putea avea o finalitate.”, spune Veștea.

În același context, el a făcut referiri și la consultări politice interne, menționând numele lui Ilie Bolojan, însă fără a detalia natura discuțiilor.

Conducerea PNL a dat, luni, un vot pentru reconfirmarea deciziei iniţiale prin care PNL nu va intra în nicio coaliţie cu PSD, înregistrându-se 39 de voturi pentru, 10 împotrivă şi 5 abţineri, au precizat surse din PNL. Liderul PNL, Ilie Bolojan, a declarat în cadrul şedinţei că partidul este într-o situaţie în care nu s-a mai aflat de mult.

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