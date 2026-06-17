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Veștea dă detalii despre planul de învestire. Mâine depune programul și lista de miniștri. Ce mesaj are pentru Bolojan

Veștea dă detalii despre planul de învestire. Mâine depune programul și lista de miniștri. Ce mesaj are pentru Bolojan
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Adrian Veștea a postat un mesaj, pe pagina sa de Facebook, cu privire la programul său de guvernare. Ministrul desemnat de Nicușor Dan a punctat că fiecare măsură este analizată ”cu responsabilitate din perspectiva impactului bugetar”. Acesta a avut un mesaj, indirect, și pentru premierul demis Ilie Bolojan: ”Mai puține orgolii și dispute politice. Mai multă muncă pentru România”.

Veștea dă detalii despre planul de învestire

Veștea a punctat că obiectivul său principal este găsirea echilibrului ”corect” între nevoile reale ale societății și posibilitățile bugetare ale statului. De altfel, acesta a transmis că joi, în prima parte a zilei, va depune la Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor.

Suntem în etapa finală de definitivare a programului de guvernare. Fiecare măsură este analizată cu responsabilitate din perspectiva impactului bugetar, astfel încât să respectăm țintele asumate privind deficitul și să prezentăm un plan realist, aplicabil și sustenabil.

Obiectivul nostru este să găsim echilibrul corect între nevoile reale ale societății și posibilitățile bugetare ale statului. În această perioadă, evaluăm cu atenție fiecare propunere, astfel încât măsurile incluse în programul de guvernare să fie eficiente și să poată fi puse în practică.
Mâine, joi, în prima parte a zilei, vom depune la Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor”, a scris Veștea, pe pagina sa de Facebook.

Mesajul lui Veștea pentru colegii săi de la PNL

Indirect, acesta le-a transmis un mesaj și colegilor săi de partid, care au rămas de partea lui Ilie Bolojan în acest scandal de pe scena politică, declanșat de numirea lui Veștea în funcție, pe la spatele liberalilor: Mai puține orgolii și dispute politice! Mai multă responsabilitate! Mai multă muncă pentru România.
”Sunt încrezător că România va avea în foarte scurt timp un Guvern funcțional, capabil să asigure stabilitate, predictibilitate și soluții concrete pentru cetățeni.
Mai puține orgolii și dispute politice! Mai multă responsabilitate! Mai multă muncă pentru România”, a scris Veștea, pe pagina lui de Facebook.
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