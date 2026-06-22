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Veștea răspunde invitației lui George Simion și anunță că se întâlnește cu președintele AUR

Veștea răspunde invitației lui George Simion și anunță că se întâlnește cu președintele AUR
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Premierul desemnat, Adrian Veștea, a răspuns, pe Facebook, invitației lui George Simion de a se întâlni pentru a negocia susținerea guvernului în Parlament. Redăm integral mesajul lui Adrian Veștea.

Veștea merge la sediul AUR pentru o discuție cu George Simion, înaintea votului programat la 21:30

Luni, George Simion a cerut ca votul AUR pentru cabinetul lui Veștea să fie solicitat de către președintele Nicușor Dan și de către premierul desemnat, iar cererea sa a primit un răspuns câteva ore mai târziu. Veștea a punctat că este un om al dialogului și înțelege responsabilitatea de a pune stop ”haosului politic”, motiv pentru care va avea o discuție cu liderul AUR.

„Sunt un om al dialogului și al consensului.
Înțelegând responsabilitatea care îmi revine pentru a pune capăt haosului politic, voi avea o întâlnire cu președintele AUR, George Simion.
Când vine vorba de România și de rezolvarea unei crize fără precedent, îmi asum un dialog deschis cu orice formațiune politică votată de români. Este cred obligatoriu dacă vrem să avem, în adevăratul sens al cuvântului, un Guvern al României”, a scris premierul desemnat, Adrian Veștea, pe Facebook.

George Simion: ”Acest cabinet nu va avea susținerea a 233 de parlamentari. Nu există 233 de parlamentari fără coloană vertebrală”

Simion a cerut public ca Veștea să meragă la sediul partidului AUR, pentru discuții, având în vedere contextul politic actual, în care voturile formațiunii sunt necesare pentru ca Guvernul Veștea să treacă.

Îl așteptăm la sediul partidului pe domnul Adrian Veștea, îl așteptăm pe Nicușor Dan să spună public dacă voturile AUR sunt bune sau nu. Să spună public dacă parlamentarii AUR mai sunt extremiști, că în ultimele săptămămâni am văzut că suntem patrioți.

Eu fac un apel la Adrian Veștea să predea mandatul sau să amâne votul, pentru că acest cabinet nu va avea susținerea a 233 de parlamentari. Nu există 233 de parlamentari fără coloană vertebrală. Și la ora 20:00 îl așteptăm la sediul partidului”, a solicitat George Simion.

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