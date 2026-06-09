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Victor Ponta a dezvăluit care este „primul lucru” pe care i l-a spus lui Tomac la întâlnirea de la Parlament: „N-ar fi trebuit să vină singur”

Gilda Popa
Victor Ponta a dezvăluit care este „primul lucru” pe care i l-a spus lui Tomac la întâlnirea de la Parlament: „N-ar fi trebuit să vină singur”
Victor Ponta analizează numele vehiculate pentru Guvernul Tomac
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Victor Ponta, deputat afiliat grupului Uniți pentru România (UPR), a declarat, pentru GÂNDUL, că discuțiile cu premierul desemnat Eugen Tomac au decurs „foarte civilizat”.  Fostul premier a dezvăluit ce sugestii i-a dat în cadrul întâlnirii de la Parlament.

Marţi, Tomac a continuat seria discuţiilor cu partidele, în cursa de a obține numărul necesar de voturi pentru învestirea Guvernului. Premierul desemnat s-a întâlnit cu reprezentanții UDMR, ai Minorităților Naționale, dar și cu parlamentarii din grupul Uniți pentru România (UPR), PACE și POT.

Ce i-a sugerat Ponta lui Tomac

Întrebat, după consultări, ce sfat i-ar da lui Tomac, ca de la fost prim-ministru la premier desemnat, Ponta a replicat că nu i-a dat sfaturi, ci că i-a comunicat câteva sugestii.

Mai precis, Ponta i-a transmis lui Eugen Tomac că trebuia să vină însoțit, la negocierile cu formațiunile parlamentare, de câteva propuneri de ministru, oferindu-i drept exemplu pe Dan Neculăescu, propunerea pentru Ministerul Apărării, Luca Niculescu, propunerea pentru MAE, și Nicolae Istudor, propunerea pentru Ministerul Agriculturii.

„Nu dau sfaturi. Am făcut și eu câteva remarci pe baza experienței, de bătrân, pe care o am. Primul lucru pe care i l-am spus e că n-ar fi trebuit să vină singur. Trebuie să vină cu doi-trei miniștri, mai ales că, așa cum spunea și domnul Chiriță (n.r. – Răzvan Chiriță, liderul grupului UPR), cel puțin numele vehiculate în presă la Apărare, la Externe, la Agricultură sunt foarte buni, ce să mai discutăm!”, a spus Ponta.

Ce spune fostul premier despre lista lui Tomac

În opinia sa, propunerile aflate pe lista de miniștri prezentată de Tomac  sunt „oameni de 100 de ori mai buni decât cei care sunt acum”.

„Ne propun niște oameni de o sută de ori mai bine pregătiți și mai deștepți decât ăștia pe care îi are acum Bolojan. Adică la Externe, la Apărare, la Agricultură, la Mediu, la ce vrei tu. Ăia pe care i-am citit în presă, în „Gândul” i-am citit. Sunt mult, mult mai deștepți și mai bine pregătiți decât actualii”, a transmis Victor Ponta, la Marius Tucă Show, cu o zi înaintea discuțiilor cu Tomac din Parlament. Însă fostul premier a vorbit și despre formula politică în jurul căreia se încearcă formarea unui Executiv. Acesta spune aceasta nu reflectă rezultatul alegerilor parlamentare.

„Deci, o discuţie foarte bună şi încrezătoare”, a spus Tomac la finalul discuțiilor cu grupul UPR

Premierul desemnat după consultările de marți: Am ascultat cu atenție

Premierul desemnat a ieșit marți, în jurul orei 18.30 de la discuții  parlamentarii grupurilor UDMR, UPR, PACE – Întâi România, aceasta fiind ultima discuție cu grupările politice programată pentru această zi.

„Am avut o nouă întâlnire la grupul senatorilor și parlamentarilor PACE. Am ascultat cu multă atenție problemele pe care le-au ridicat. Cred că parte din chestiunile discutate reflectă în mod obiectiv frământările românilor”, a spus Tomac.

Premierul desemnat are termen până la finalul săptămânii să obțină susținerea parlamentară pentru guvernul propus. Constituția limitează la maximum 45 de zile interimatul miniștrilor care i-au înlocuit pe cei demisionari, iar în acest moment miniștrii unor portofolii cheie precum Justiția sau Agricultura nu mai pot aproba nici măcar memorandumuri de bază.

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