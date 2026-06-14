Prima pagină » Știri politice » Victor Ponta, reacție după desemnarea lui Adrian Veștea ca premier: „Când Nicușor Dan a schimbat cărțile, Bolojan era la Chișinău”

Victor Ponta, reacție după desemnarea lui Adrian Veștea ca premier: „Când Nicușor Dan a schimbat cărțile, Bolojan era la Chișinău”

Victor Ponta, reacție după desemnarea lui Adrian Veștea ca premier: „Când Nicușor Dan a schimbat cărțile, Bolojan era la Chișinău”
Galerie Foto 5
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Victor Ponta a reacționat, după ce Nicușor Dan l-a desemnat pe Adrian Veștea drept premier. El a susținut că atunci când președintele României „schimba cărțile”, Ilie Bolojan „era la Chișinău”. Fostul premier a susținut că acum pare că statul român „se joacă ruletă”.

„Până acum părea că în România se joacă șah. Din această dimineață, pare că se joacă ruletă. Pentru «jucători» este pasionant. Dar pentru spectatori, acest «joc» devine din ce în ce mai scump!

PS – În noaptea în care președintele Nicușor Dan a schimbat toate «cărțile», premierul Ilie Bolojan era la Chișinău, alături de doamna Maia Sandu (prietena lui Nicușor Dan) 😆😆😆! Așa se scrie istoria!”, a notat Victor Ponta pe Facebook.

Mesajul lui Victor Ponta pe Facebook

Adrian Veștea a fost desemnat premier de către Nicușor Dan

În cursul dimineții de duminică, 14 iunie 2026, Adrian Veștea este noul premier desemnat de președintele Nicușor Dan. Politicianul este originar din Râșnov, fost primar al orașului de proveniență, precum și fost ministru al Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (2023-2024). Vezi AICI mai multe detalii legate de activitatea politică.

„Îmi doresc un guvern politic care să-și asume reforme reale și care să mențină România pe direcția pro-occidentală”

Adrian Veștea a făcut și primele declarații, după desemnarea sa.

„Vă mulțumesc, domnule președinte, pentru încrederea acordată. Îmi asum această responsabilitate într-un moment de criză politică. Cunosc bine statul român și știu de la firul ierbii care sunt așteptările oamenilor, care sunt problemele cu care se confruntă și ce este de făcut. Fiind după un parcurs de 30 de ani în Partidul Național Liberal, am fost de la simplu consilier local la 3 mandate, ulterior, de primar, al 3-lea mandat de președinte de Consiliu Județean și am avut și timp de un an jumate șansa de a fi membru al Guvernului României și am fost ministru la Dezvoltare.

Prin aceste oportunități am avut șansa să merg în fiecare județ al României, am avut șansa să stau de vorbă cu primarii, am avut șansa să stau de vorbă cu oamenii și am toată convingerea că în cel mai scurt timp vom forma o echipă, o susținere solidă în Parlament.

Îmi doresc un guvern politic care să-și asume reforme reale și care să mențină România pe direcția pro-occidentală. Noi suntem a șasea țară din Europa și trebuie să punem un accent major pe dezvoltare. Ceea ce voi face din prima zi.

Voi avea o politică axată pe priorități ce țin de urgențele României, precum finalizarea proiectelor din PNRR, accederea în OCDE și operaționalizarea programului SAFE pentru a ne consolida securitatea. Siguranța românilor și bunăstarea lor sunt obiectivele mele. Plec la drum cu gândul la toți primarii din această țară cu care am lucrat, cu gândul la toți românii pe care doresc să-i servesc cu loialitate și responsabilitate”, a precizat Adrian Veștea.

Sursă foto: Mediafax Foto, Facebook, Administrația Prezidențială

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂ Călin Georgescu, mesaj cu tâlc în duminica rocadei la Cotroceni: putem renaște, dacă începem cu propria noastră viață
19:30
Călin Georgescu, mesaj cu tâlc în duminica rocadei la Cotroceni: putem renaște, dacă începem cu propria noastră viață
FLASH NEWS Patrick Andre de Hillerin i-a dedicat o poezie lui Bolojan. I-a făcut și o statuie cu AI
18:58
Patrick Andre de Hillerin i-a dedicat o poezie lui Bolojan. I-a făcut și o statuie cu AI
REACȚIE UDMR, luată prin surprindere de desemnarea lui Adrian Veștea: „Kelemen Hunor nu a fost informat”
18:28
UDMR, luată prin surprindere de desemnarea lui Adrian Veștea: „Kelemen Hunor nu a fost informat”
REACȚIE George Simion condamnă ingerința lui Nicușor Dan în PNL și desemnarea lui Veștea peste decizia partidului
18:01
George Simion condamnă ingerința lui Nicușor Dan în PNL și desemnarea lui Veștea peste decizia partidului
FLASH NEWS Ședință la USR după decizia lui Nicușor Dan. Liderii vor decide dacă îl susțin pe Adrian Veștea
17:29
Ședință la USR după decizia lui Nicușor Dan. Liderii vor decide dacă îl susțin pe Adrian Veștea
REACȚIE Preşedintele Senatului califică nominalizarea lui Adrian Veștea ca pe „un act greu de digerat” politic. Ce spune liberalul legat de ședința de luni
17:28
Preşedintele Senatului califică nominalizarea lui Adrian Veștea ca pe „un act greu de digerat” politic. Ce spune liberalul legat de ședința de luni
Mediafax
Marșul Normalității, cu Diana Șoșoacă printre participanți, s-a încheiat cu amenzi și sesizări penale
Digi24
A încălcat Nicușor Dan Constituția când l-a propus premier pe Adrian Vestea? Ce spun doi foști judecători CCR
Cancan.ro
Orașul din România în care o cabană la munte se vinde cu doar 5.750€ acum, în iunie 2026
Prosport.ro
FOTO. Vedeta a ajuns de nerecunoscut! Cum arată acum
Adevarul
Cum ne păcălesc samsarii în piețe: „Toate intersecțiile sunt pline de pepeni de Dăbuleni, deși în Dolj abia acum se recoltează”
Mediafax
Pe ce voturi mizează Adrian Veștea să își treacă Guvernul: care tabără câștigă
Click
Un nou trend în materie de vacanțe, tot mai popular printre români. Cât costă excursiile de o zi prin Europa: „Aş recomanda oricui”
Digi24
Cel mai bătrân președinte ales al SUA împlinește 80 de ani, dar nu vârsta lui Trump îi îngrijorează pe experții medicali
Cancan.ro
Meteorologii Easeweather au anunțat deja prima zăpadă. Pe ce dată se întorc ninsorile în România. Este mult mai repede ca în alți ani
Ce se întâmplă doctore
Primele rezultate ale autopsiei în cazul băiețelului de 2 ani găsit mort într-un apartament din Galați. Legiștii au rămas șocați
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
BREAKING. Eugen Tomac pleacă, Adrian Veștea vine. Ce mașini conduc cei doi politicieni
Descopera.ro
O linie care împarte Pământul în alte două emisfere a fost descoperită recent
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă merge la restaurant cu o păpușă
Descopera.ro
Cristalele de spațiu-timp ar putea genera găuri negre rare
FLASH NEWS Ucraina și Moldova intră de luni în prima fază a negocierilor de aderare la UE
18:22
Ucraina și Moldova intră de luni în prima fază a negocierilor de aderare la UE
AI AFLAT! „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 15 iunie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
17:58
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 15 iunie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
NEWS ALERT Iranul anunță că atacurile Israelului în Beirut ar putea da peste cap acordul de pace cu SUA. Teheranul amenință cu riposta
17:27
Iranul anunță că atacurile Israelului în Beirut ar putea da peste cap acordul de pace cu SUA. Teheranul amenință cu riposta
SCANDAL Liderul naționalist Jordan Bardella din Franța respinge sprijinul lui Trump în alegerile din 2027
17:25
Liderul naționalist Jordan Bardella din Franța respinge sprijinul lui Trump în alegerile din 2027
REFERENDUM Elveția a spus „Nu” inițiativei de plafonare a numărului de locuitori al țării. Care este rezultatul referendumului care voia să interzică imigrația
17:17
Elveția a spus „Nu” inițiativei de plafonare a numărului de locuitori al țării. Care este rezultatul referendumului care voia să interzică imigrația
ULTIMA ORĂ Gigi Becali s-a dezlănțuit în fața bisericii și îi numește sataniști pe Ilie Bolojan și pe USR: „Veștea ăla să rămână în jurul liberalilor”
16:50
Gigi Becali s-a dezlănțuit în fața bisericii și îi numește sataniști pe Ilie Bolojan și pe USR: „Veștea ăla să rămână în jurul liberalilor”

Cele mai noi

Trimite acest link pe