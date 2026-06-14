Victor Ponta, reacție după desemnarea lui Adrian Veștea ca premier: „Când Nicușor Dan a schimbat cărțile, Bolojan era la Chișinău”

Victor Ponta a reacționat, după ce Nicușor Dan l-a desemnat pe Adrian Veștea drept premier. El a susținut că atunci când președintele României „schimba cărțile”, Ilie Bolojan „era la Chișinău”. Fostul premier a susținut că acum pare că statul român „se joacă ruletă”.

„Până acum părea că în România se joacă șah. Din această dimineață, pare că se joacă ruletă. Pentru «jucători» este pasionant. Dar pentru spectatori, acest «joc» devine din ce în ce mai scump!

PS – În noaptea în care președintele Nicușor Dan a schimbat toate «cărțile», premierul Ilie Bolojan era la Chișinău, alături de doamna Maia Sandu (prietena lui Nicușor Dan) 😆😆😆! Așa se scrie istoria!”, a notat Victor Ponta pe Facebook.

Adrian Veștea a fost desemnat premier de către Nicușor Dan

În cursul dimineții de duminică, 14 iunie 2026, Adrian Veștea este noul premier desemnat de președintele Nicușor Dan. Politicianul este originar din Râșnov, fost primar al orașului de proveniență, precum și fost ministru al Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (2023-2024). Vezi AICI mai multe detalii legate de activitatea politică.

„Îmi doresc un guvern politic care să-și asume reforme reale și care să mențină România pe direcția pro-occidentală”

Adrian Veștea a făcut și primele declarații, după desemnarea sa.

„Vă mulțumesc, domnule președinte, pentru încrederea acordată. Îmi asum această responsabilitate într-un moment de criză politică. Cunosc bine statul român și știu de la firul ierbii care sunt așteptările oamenilor, care sunt problemele cu care se confruntă și ce este de făcut. Fiind după un parcurs de 30 de ani în Partidul Național Liberal, am fost de la simplu consilier local la 3 mandate, ulterior, de primar, al 3-lea mandat de președinte de Consiliu Județean și am avut și timp de un an jumate șansa de a fi membru al Guvernului României și am fost ministru la Dezvoltare.

Prin aceste oportunități am avut șansa să merg în fiecare județ al României, am avut șansa să stau de vorbă cu primarii, am avut șansa să stau de vorbă cu oamenii și am toată convingerea că în cel mai scurt timp vom forma o echipă, o susținere solidă în Parlament.

Îmi doresc un guvern politic care să-și asume reforme reale și care să mențină România pe direcția pro-occidentală. Noi suntem a șasea țară din Europa și trebuie să punem un accent major pe dezvoltare. Ceea ce voi face din prima zi.

Voi avea o politică axată pe priorități ce țin de urgențele României, precum finalizarea proiectelor din PNRR, accederea în OCDE și operaționalizarea programului SAFE pentru a ne consolida securitatea. Siguranța românilor și bunăstarea lor sunt obiectivele mele. Plec la drum cu gândul la toți primarii din această țară cu care am lucrat, cu gândul la toți românii pe care doresc să-i servesc cu loialitate și responsabilitate”, a precizat Adrian Veștea.

Sursă foto: Mediafax Foto, Facebook, Administrația Prezidențială