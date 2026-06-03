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O mină marină a fost descoperită pe plaja dintre Vama Veche și 2 Mai. Scafandrii militari au neutralizat-o

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O mină marină a fost descoperită pe o plajă dintre localitățile Vama Veche și 2 Mai, anunță Ministerul Apărării Naționale (MApN). Obiectul a fost neutralizată de scafandrii militari.

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„Forţele Navale Române au neutralizat miercuri, 3 iunie, la ora 17.40, o mină marină de tip YaRM (anti-desantare), descoperită pe plaja dintre localităţile Vama Veche şi 2 Mai. Obiectul a fost raportat printr-un apel la numărul de urgenţă 112 în jurul orei 14.45”, au transmis reprezentanţii Ministerului Apărării Naţionale.

Ministerul Apărării Naționale menționează că scafandrii militari EOD, specializați în lupta împotriva dispozitivelor explozive, s-au deplasat, începând cu ora 15:45, la locul indicat de către reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dobrogea, care au pus în aplicare proceduri specifice de securizare a zonei și de distrugere a minei. Mina a fost detonată în jurul orei 17:40, la aproape trei ore după ce a fost semnalată autorităților printr-un apel la 112.

Forțele Navale Române au neutralizat nouă mine de la începutul războiului din Ucraina

În același comunicat, MApN menționează că de la începutul războiului din Ucraina, Forțele Navale Române au neutralizat nouă dintre cele 156 de mine marine descoperite în bazinul Mării Negre.

Reamintim că cel mai recent astfel de incident a avut loc la începutul lui 2026, când o mină marină a fost găsită pe plaja din dreptul poligonului de tragere Midia și neutralizată după patru ore.

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