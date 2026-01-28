O mină marină a fost descoperită pe plaja Midia, în județul Constanța, anunță MApN. Zona a fost securizată de autorități, iar la fața locului se află și un echipaj al poliției.

„Miercuri, 28 ianuarie, în jurul orei 10.05, militari din cadrul poligonului de tragere Midia au descoperit o mină marină eșuată, pe plaja din dreptul poligonului. Perimetrul a fost securizat, cu sprijinul Inspectoratului de Poliție Județean Constanța și a fost pusă în aplicare procedura operațională specifică acestei situații. O echipă de scafandri EOD din cadrul Centrului 39 Scafandri acționează pentru identificarea și pentru neutralizarea minei descoperite”, transmite MApN.

