Luiza Dobrescu
12 feb. 2026, 14:07, Actualitate
Noi fragmente de dronă au fost găsite pe litoralul românesc, la Costineşti. MApN are confirmarea că este vorba despre un dispozitiv de tip dronă.

Din câte se pare, autoritățile au fost alertate de un bărbat, care se afla la plimbare pe plaja dintre stațiunile Costinești și Tuzla. Fragmentele descoperite par să provină de la un dispozitiv de tip militar şi au fost găsite  la aproximativ un kilometru de Farul Tuzla.

Dispozitivul pare adus de apă, pentru că se află la limita valurilor, mai spun surse apropiate anchetei.

Recent, a mai fost descoperită o dronă  pe plajă, la Mamaia. Din spusele  Ministerului Apărării Naționale, fragmente de dronă găsite pe plaja din zona Hotelului Victoria din stațiunea Mamaia, ar putea proveni de la exerciții militare.

Şi în cazul fragmentelor de la Costineşti, precum şi în cazul dronei descoerite recent, cazul a fost predat Parchetului de pe langa Curtea de Apel Constanta.

Anunțul Ministerului Apărării, după ce, luni, au fost găsite fragmente de dronă pe plaja din Mamaia

Ministerul Apărării a transmis un comunicat oficial cu privire la fragmentele de dronă care au fost descoperite luni seară, 9 februarie, pe plaja din zona Hotelului Victoria din stațiunea Mamaia. Potrivit comunicatului emis, autoritățile au intervenit imediat, iar cazul este investigat de procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța.

Potrivit Ministerului Apărării Naționale, echipe ale instituțiilor din domeniul securității și apărării au intervenit conform procedurilor și au ridicat elementele de dronă. Reprezentanții MApN au precizat că specialiștii ministerului nu au fost solicitați să intervină direct, fiind aplicată o procedură standard utilizată și în alte situații similare.

”În seara de luni, 9 februarie, Ministerul Apărării Naționale a fost anunțat despre faptul că pe plaja din zona Hotelului Victoria, stațiunea Mamaia, județul Constanța, a fost semnalată, prin apel la Serviciul 112, existența unor fragmente de dronă.
Echipe specializate ale instituțiilor din domeniul securității și apărării naționale au intervenit conform procedurii și au ridicat elementele de dronă. În acest caz, specialiștii MApN nu au fost solicitați să intervină, procedura fiind una obișnuită, aplicată și în alte situații similare. Cazul este cercetat sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța”, se arată în comunicatul emis de Ministerul Apărării.

Precizările Ministerului Apărării după ce au fost găsite fragmente de dronă la Constanța

Scafandrii militari au neutralizat o dronă, în Marea Neagră. MApN: „Era un vehicul de tip dronă maritimă, Sea Baby"

HOROSCOP Noroc incredibil pentru aceste 3 zodii. Ce se va întâmpla în noaptea de 12 spre 13 februarie 2026
13:50
Noroc incredibil pentru aceste 3 zodii. Ce se va întâmpla în noaptea de 12 spre 13 februarie 2026
RĂZBOI Rusia desfășoară în Ucraina noul sistem de rachete termobarice TOS-3 Drakon. „Efect de suprapresiune susținută care se bazează pe oxigenul atmosferic pentru a amplifica durata și efectul exploziei”
13:22
Rusia desfășoară în Ucraina noul sistem de rachete termobarice TOS-3 Drakon. „Efect de suprapresiune susținută care se bazează pe oxigenul atmosferic pentru a amplifica durata și efectul exploziei”
FLASH NEWS Avertismentul lui Orban pentru Europa: „Nu vă trimiteți banii în Ucraina, dacă vreți să consolidați economia“. Liderii UE, reuniți într-un castel din Belgia
13:18
Avertismentul lui Orban pentru Europa: „Nu vă trimiteți banii în Ucraina, dacă vreți să consolidați economia“. Liderii UE, reuniți într-un castel din Belgia
VIDEO Ion Cristoiu: Cum a devenit CCR din Salvatoarea Națiunii Monstrul Națiunii
13:06
Ion Cristoiu: Cum a devenit CCR din Salvatoarea Națiunii Monstrul Națiunii
NEWS ALERT Percheziții DNA într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciul se ridică la peste 28 milioane de lei, 11 persoane sunt vizate
12:57
Percheziții DNA într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciul se ridică la peste 28 milioane de lei, 11 persoane sunt vizate
EMISIUNI OFF The Record I Invitat: judecător Liana Arsenie, președintele Curții de Apel București
12:49
OFF The Record I Invitat: judecător Liana Arsenie, președintele Curții de Apel București

