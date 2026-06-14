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Averea lui Dinu Patriciu a dispărut sub ochii moștenitorilor. Cine e misterioasa femeie care ar fi scos 200 de milioane de dolari din conturile afaceristului

Averea lui Dinu Patriciu a dispărut sub ochii moștenitorilor. Cine e misterioasa femeie care ar fi scos 200 de milioane de dolari din conturile afaceristului
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În timp ce moștenitorii lui Dinu Patriciu își împart încă, după 12 ani, bunurile rămase, între datorii și active tot mai greu de valorificat, averea de altădată continuă să se fragmenteze. În paralel, într-un dosar internațional, fosta sa presupusă iubită și colaboratoare este vizată de acuzații privind transferul ilegal al unor active de sute de milioane de dolari, după dispariția magnatului.

Cu doar un an înainte de dispariție, Patriciu și-a întocmit testamentul, un document care a provocat imediat controverse prin modul în care și-a împărțit averea între femeile importante din viața sa.

Cea mai mare parte a mers către fiicele sale, Ana și Maria Patriciu, care au primit împreună 82,5% din moștenire, adică 41,25% fiecare. Fosta soție, Sabina Patriciu, a fost inclusă cu 5%, procent justificat de omul de afaceri prin sprijinul primit în perioadele dificile.

O apariție surprinzătoare în testament a fost Melanie Chen, despre care s-a vehiculat intens că i-ar fi fost inclusiv iubită, nu doar colaboratoare. Aceasta a primit 12,5% din avere.

După moartea lui Dinu Patriciu a pornit ”jihadul” în familie

În schimb, soția de la acel moment, Dana Patriciu, aflată în plin proces de divorț, a fost exclusă din împărțirea consistentă a moștenirii, primind doar minimul prevăzut de lege. Decizia a declanșat imediat un val de acțiuni în instanță, transformând succesiunea într-un lung război juridic.

Ceea ce avocații numesc tehnic „litigiu de partaj” a devenit, în realitate, o bătălie pentru fiecare fragment din ceea ce a fost odinioară un imperiu financiar. În sala de judecată nu se mai discută doar procente, ci și întrebarea esențială: ce a mai rămas, concret, din averea colosală, după 12 ani?

În acest context, părțile își aduc acuzații grave: bunuri ascunse, active mutate și structuri offshore care ar fi fost folosite pentru a diminua masa succesorală. De partea reclamantă, Dana Patriciu solicită refacerea întregului traseu financiar al averii — nu doar inventarierea actuală, ci și reconstituirea sumelor și bunurilor care ar fi „dispărut” în timp. Din această perspectivă, partajul este imposibil fără documente complete și detaliate.

Fiicele Ana și Maria resping însă o parte dintre aceste cereri, susținând că solicitările merg prea departe în trecut și vizează documente și bilanțuri din perioade considerate nerelevante pentru cauză.

Conturile-„fantomă” ale lui Patriciu, din Elveția, în vizorul instanței

Un punct extrem de sensibil îl reprezintă suspiciunile privind existența unor conturi bancare nedeclarate în Elveția, posibil deschise prin intermediari. Instanța a dispus verificări ample în acest sens.

”Va încuviinţa cererea reclamantei, sens în care, va dispune emiterea unei adrese către cele două bănci, iar pentru banca Citibank (Switzerland) AG urmând a fi transmisă adresa prin comisie rogatorie, cu menţiunea de a furniza următoarele informaţii, respectiv care sunt sumele de bani aflate în conturile bancare ale defunctului Dan Patriciu Costache, de la acest moment şi sumele care se aflau în conturile acestuia la momentul decesului”, au decis magistrații Judecătoriei Buftea.

În paralel, disputa vizează și alte câteva bunuri, chiar dacă miza financiară nu este deloc mare. Cum este cazul unei șalupe care valorează doar 20.000 de euro, și a cărei vânzare este contestată.

Dana Patriciu si Dinu Patriciu, la un meci de rugby

Un episod tensionat îl reprezintă vila din Snagov, reședința în care a locuit miliardarul, scoasă la licitație din cauza datoriilor moștenite. Tot Dana Patriciu reclamă că imobilul ar fi fost „spart prin efracție” și că din interior ar fi dispărut mai multe opere de artă. Fiicele lui Patriciu resping acuzațiile și susțin că totul s-a desfășurat într-o procedură agreată, ulterior blocată de conflictul dintre moștenitori.

”Reclamanta (n.r. Dana Patriciu), prin reprezentant convențional, învederează că au mai formulat o cerere de emitere a unei adrese către lichidatorul societății care deține sau deținea în proprietate acel imobil, unde au arătat că existau tablouri care intră în masa partajabilă”.

În paralel, nici Melanie Chen nu a rămas în afara controverselor. Deși a primit o parte importantă din avere, ea este vizată de acuzații apărute într-un dosar-zguduitor, judecat la Londra.

Potrivit unor documente depuse în instanță de KMG International NV, fosta companie Rompetrol, preluată de grupul kazah KazMunayGas înainte de moartea lui Patriciu, Melanie Chen ar fi contribuit la mutarea unor active valoroase din grup prin structuri offshore din Bahamas, Saint Lucia, Barbados, Insulele Virgine Britanice și Luxemburg. Scopul acestor transferuri ar fi fost, potrivit acuzațiilor, evitarea executării unei datorii de aproximativ 200 de milioane de dolari stabilite printr-o hotărâre arbitrală. Totuși, aceste acuzații nu au fost confirmate printr-o decizie definitivă a instanței.

În prezent, Melanie Chen este președinta fondatoare a Camerei de Energie din Caraibe, înființată în ianuarie 2024, și membru în boardul Atlantic Council, unde a lansat Inițiativa pentru Caraibe în septembrie 2020.

Potrivit documentelor, ea respinge ferm toate acuzațiile și susține că tranzacțiile invocate au fost operațiuni comerciale legitime, care au inclus inclusiv ștergerea unor datorii de aproximativ 7 milioane de euro. Mai mult, a încercat inițial mutarea procesului din Anglia în Olanda, însă instanțele britanice au respins solicitarea și au decis ca dosarul să rămână la Londra.

Astfel, la mai bine de un deceniu de la dispariția lui Dinu Patriciu, lupta pentru averea sa continuă să se desfășoare simultan pe mai multe fronturi — atât în România, cât și în străinătate — între litigii, suspiciuni de conturi ascunse, bunuri contestate și acuzații suspecte de sute de milioane de dolari.

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