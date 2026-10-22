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Cad bucăți mari de moloz la blocul explodat din Rahova. Ce se întâmplă cu macaraua din apropierea imobilului. Precizările Primăriei Capitalei și ale firmei care se ocupă de demolare

Nicolae Oprea
Cad bucăți mari de moloz la blocul explodat din Rahova. Ce se întâmplă cu macaraua din apropierea imobilului. Precizările Primăriei Capitalei și ale firmei care se ocupă de demolare
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Incident pe șantierul unde se demolează o parte din blocul care a explodat în Rahova, acum un an. Potrivit mărturiilor de la fața locului, cad bucăți mari de moloz, iar macaraua care susține plasa pentru praf pare că s-a înclinat și ar fi căzut pe bloc, stârnind panică printre locatarii din zonă.

UPDATE | Ce spun Primăria Capitalei și reprezentanții constructorului

„Pe șantierul din Strada Vicina nu a avut loc niciun accident. Macaraua nu a căzut și nu se sprijină pe imobil. Toate operațiunile de punere în siguranță se fac în condiții de deplină siguranță”, au transmis reprezentanții Primăriei Capitalei.

La rândul lor, au făcut precizări și reprezentanții firmei Apolodor, care se ocupă de demolarea blocului.

„În orice moment ne așteptăm ca, în timpul demolării, zona afectată să cadă. Momentan, a căzut doar o bucată din zona afectată, și cea rămasă poate cădea în orice moment. Toate utilajele se află pe poziția lor în siguranță”, au transmis reprezentanții Apolodor.

Știrea inițială

Incidentul are loc în timpul lucrărilor de demolare controlată și de punere în siguranță a imobilului de pe Strada Vicina, din Sectorul 5 al Capitalei. Clădirea a fost grav avariată de explozia din 17 octombrie 2025, în urma căreia patru persoane și-au pierdut viața, iar alte 20 au fost rănite, potrivit informațiilor prezentate de Gândul.

Lucrările de demolare au început la aproape un an de la explozie

La începutul lunii octombrie 2026, Primăria Capitalei a anunțat începerea demolării controlate a etajelor 5-8, cele mai afectate de deflagrație. Intervenția a fost descrisă de municipalitate drept o premieră în România, având în vedere complexitatea operațiunii și starea extrem de fragilă a structurii.

Muncitorii folosesc utilaje speciale, inclusiv o foarfecă hidraulică, pentru a îndepărta treptat bucăți din clădire. Operațiunea este necesară deoarece accesul în zona în care s-a produs explozia și pe casa scării a fost considerat extrem de periculos.

Anterior, specialiștii au verificat 270 de apartamente din cinci scări învecinate, pentru a identifica eventualele fisuri și deformări ale construcțiilor. Evaluările au fost reunite într-un raport de monitorizare de peste 500 de pagini.

Patru persoane au murit în explozia din Rahova

Tragedia s-a produs în dimineața zilei de 17 octombrie 2025, într-un bloc cu opt etaje din apropierea Liceului „Dimitrie Bolintineanu”. Explozia a distrus mai multe apartamente, în special la etajele superioare, și a afectat grav structura de rezistență a imobilului.

Potrivit informațiilor publicate de Gândul, anchetatorii au luat inițial în calcul acumularea de gaze naturale provenite din două fisuri ale conductei subterane de alimentare. Ulterior, surse citate de Gândul au indicat că un scurtcircuit produs în apropierea conductei de gaze ar fi putut declanșa deflagrația. Ancheta penală a vizat circumstanțele în care s-a produs dezastrul și eventualele responsabilități.

La scurt timp după tragedie, Inspectoratul de Stat în Construcții a constatat că imobilul prezenta avarii structurale majore și risc de prăbușire, iar consolidarea ar presupune costuri foarte ridicate și riscuri importante.

Locatarii și-au căutat bunurile printre dărâmături

Demolarea blocului a provocat noi momente dramatice pentru familiile afectate. Gândul a publicat, pe 16 octombrie 2026, imagini cu foștii locatari care își căutau bunurile personale printre resturile apartamentelor demolate.

Oamenii au fost nevoiți să scormonească prin molozul transportat pe un teren din apropierea Liceului „Bolintineanu”, după ce, din motive de siguranță, nu li s-a permis accesul în locuințele de la etajele superioare.

Între timp, viitorul imobilului rămâne legat de concluziile expertizelor tehnice. Primarul general Ciprian Ciucu declara, în august 2026, că obiectivul administrației este reconstruirea blocului, însă o decizie privind demolarea completă sau eventuala consolidare urma să fie luată după punerea în siguranță a clădirii.

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