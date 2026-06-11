Cațavencii.ro: Ca măsură de apărare împotriva dronelor, România își face de râs generalii

Așa cum la începutul fiecărui zbor cu avionul ni se spune ce să facem în cazul puțin probabil al unui incident nasol, poate că și Administrația Prezidențială ar trebui să emită zilnic un buletin informativ. Un mesaj preventiv pentru populație. Stimați cetățeni, probabilitatea de a observa astăzi o decizie inspirată de la Palatul Cotroceni este redusă, dar nu exclusă. În cazul apariției unui episod de înțelepciune prezidențială, vă rugăm să nu intrați în panică.

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