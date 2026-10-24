Supraviețuitorii cumplitului accident rutier de la Buftea, unde un microbuz supraaglomerat a lovit violent o autobasculantă, au descris anchetatorilor ce s-a întâmplat în ultimele clipe de dinaintea impactului. Una dintre victimele care au pierit este o mamă care s-a chinuit singură, ani la rând, să-i facă mari pe cei cei trei copii ai săi după ce, cu ani în urmă, și-a găsit soțul spânzurat în casă.

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Două persoane au murit, iar alte 18 au fost rănite, marți, 20 octombrie, după ce șoferul unui microbuz care transporta navetiști a lovit din spate o autobasculantă al cărei șofer a semnalizat regulamentar și a frânat ca să vireze la dreapta, pentru a intra în curtea unei instituții.

Cum s-a produs accidentul

Incidentul a avut loc pe DN7, în apropiere de Buftea. Încă din primele cercetări, polițiștii ilfoveni au înțeles că tragedia s-a produs după ce șoferul nu a păstrat distanța față de vehiculul din față. Întrebat de polițiști cum a fost posibil, Marian Matei, din comuna Dobra, județul Dâmbovița, ar fi spus că nu reușește să-și dea seama.

Cu toate acestea, surse judiciare au declarat, în exclusivitate pentru Gândul, că, în secundele de dinaintea accidentului, pasagerii l-au văzut pe șofer cu ochii în telefon, în timp ce schimba mesaje, iar microbuzul se îndrepta sinucigaș către spatele autobasculantei.

Trezit ca din somn de țipetele disperate ale oamenilor, Marian Matei a virat disperat la stânga. Pentru majoritatea pasagerilor a fost prea târziu, deoarece partea dreapta a microbuzului a fost practic decopertată. În schimb, șoferul a reușit să se salveze și să scape fără nicio zgârietură.

Șoferul vinovat a primit control judiciar

Sursele Gândul au declarat că una dintre cele două persoane care au decedat este Geanina Gavrilescu, o mamă a cărei viață seamănă mai degrabă cu un blestem.

Cei trei copii, două fete și un băiat, erau încă mici când tatăl lor s-a spânzurat. De atunci, Geanina Gavrilescu a muncit zi-lumină, la curățenie, ca să-și poată întreține familia.

Chiar și în ziua fatidică, femeia luase microbuzul ca să ajungă la București, unde trebuia să facă curat într-un apartament.

Nici măcar priveghiul nu a fost unul de trei zile, deoarece, din cauza rănilor provocate de accident, a trebuit îngropată imediat.

În plus, o traumă cumplită a fost și pentru fiica ei, care și-a recunoscut mama după un tatuaj, după ce, cu ani în urmă, tot ea a fost chemată la morgă să-și recunoscă și tatăl.

Marian Matei, șoferul care a provocat cumplitul accident, a fost plasat în control judiciar, după ce, inițial, fusese reținut pentru 24 de ore.