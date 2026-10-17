Prima pagină » Social » Cum trece România de la ninsoare la 25 de grade, în doar câteva zile

Cum trece România de la ninsoare la 25 de grade, în doar câteva zile

Cum trece România de la ninsoare la 25 de grade, în doar câteva zile
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Schimbări importante de vreme, în următoarele zile, potrivit prognozei Administrației Naționale de Meteorologie. După un weekend cu ploi, temperaturi scăzute și ninsori la munte, meteorologii anunță o încălzire semnificativă, care va aduce maxime de până la 25 de grade la mijlocul săptămânii viitoare. Ulterior, temperaturile vor scădea ușor, iar ploile vor reveni în mai multe regiuni. Cele mai mari diferențe de temperatură se vor înregistra între nord-estul țării și regiunile sud-vestice. În timp ce în Moldova maximele vor coborî până la 9 grade la începutul săptămânii, în Oltenia se vor atinge 22 de grade. Miercuri, vremea va deveni deosebit de caldă pentru ultima decadă a lunii octombrie, în special în vestul, nord-vestul și centrul țării.

Sondaj Gândul

Vrei să treacă Guvernul Luca Niculescu?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

În noaptea de sâmbătă spre duminică, 17-18 octombrie, ploi și primele ninsori consistente

Cerul va fi predominant noros în nordul, centrul și estul țării, iar ploile vor cuprinde jumătatea nordică a Moldovei, cea mai mare parte a Transilvaniei și Maramureșul. Precipitații slabe vor apărea și în nordul Munteniei și Olteniei, izolat în celelalte regiuni. Cantitățile de apă vor fi, în general, între 2 și 8 litri pe metru pătrat.

La munte, la altitudini de peste 1.700 de metri, vor apărea lapovița și ninsoarea. În special în Carpații Meridionali, stratul nou de zăpadă ar putea ajunge la 4-7 centimetri. Vântul va atinge 60-70 km/h pe crestele montane și 40-45 km/h pe litoral.

Temperaturile minime vor fi cuprinse între 4 și 10 grade.

În București, cerul va fi temporar noros, cu posibile ploi slabe la începutul nopții. Minima va coborî la 4-6 grade, iar spre dimineață vor fi condiții de ceață în zona periurbană.

Duminică, 18 octombrie, frig și ploi în est și zăpadă de peste 10 centimetri

Duminică, vremea va fi închisă și rece în nordul, centrul, estul și sud-estul României. Norii vor persista în cea mai mare parte a zilei, în timp ce în celelalte regiuni temperaturile se vor apropia de valorile normale pentru această perioadă.

Va ploua în Moldova și în jumătatea estică a Transilvaniei, iar spre seară și în cursul nopții precipitațiile se vor extinde local în Dobrogea și Muntenia. Cantitățile de apă vor ajunge la 2-10 litri pe metru pătrat, izolat depășind 15 litri în nordul Moldovei, în Carpații Orientali, în estul Carpaților Meridionali și, posibil, în nordul Dobrogei.

La altitudini de peste 1.900 de metri, în special în masivele Bucegi și Făgăraș, vor cădea lapoviță și ninsoare, urmând să se depună un strat nou de zăpadă de peste 10 centimetri.

Vântul va avea rafale de 40-50 km/h în Moldova, în unele zone din Dobrogea, sudul Banatului și vestul Olteniei, iar la munte va ajunge la 70-80 km/h.

Temperaturile maxime vor varia între 10-11 grade în nordul Moldovei și sud-estul Transilvaniei și 21 de grade în vestul și sud-vestul Olteniei.

În București, vremea se va încălzi ușor, cu o maximă de 17-18 grade și o minimă de 8-9 grade. Spre seară și noaptea vor fi posibile ploi slabe, iar dimineața se poate forma ceață.

Luni, 19 octombrie, diferențe mari de temperatură între Moldova și Oltenia

În centrul, estul și sud-estul țării, vremea va rămâne închisă și mai rece decât în mod obișnuit pentru această perioadă. Vor continua ploile în Moldova, Dobrogea, estul Munteniei și al Transilvaniei, unde cantitățile de apă vor fi de 5-10 litri pe metru pătrat și, izolat, vor depăși 15-20 de litri.

În Carpații Orientali și Meridionali, la peste 2.200 de metri altitudine, se vor semnala în continuare precipitații mixte. Vântul va sufla cu 45-60 km/h în Moldova și Dobrogea, iar la munte rafalele vor atinge 70-80 km/h.

Diferențele termice vor fi semnificative: maximele vor porni de la numai 9 grade în nordul Moldovei și vor ajunge la 22 de grade în Oltenia. Minimele vor fi cuprinse între 2 și 12 grade.

În București, temperatura maximă va ajunge la aproximativ 19 grade. Cerul va fi noros și temporar va ploua slab, iar minima nocturnă va fi de 9-10 grade.

Marți, 20 octombrie, vremea începe să se încălzească în aproape toată țara

Marți, temperaturile vor crește în estul țării, astfel încât în majoritatea regiunilor valorile termice se vor apropia de mediile climatologice ale perioadei. Pe parcursul zilei vor fi înnorări temporare și ploi slabe pe arii restrânse, mai ales în nord, centru, est, sud-est și la munte. Noaptea, cerul va deveni variabil.

Vântul va avea unele intensificări în estul țării și la munte, cu viteze de până la 35-40 km/h, iar noaptea rafalele vor ajunge la 40-60 km/h în sudul Banatului și în zona înaltă a Carpaților Meridionali.

Temperaturile maxime se vor încadra între 13 și 22 de grade, cele mai ridicate fiind în sud-vest și în extremitatea sudică a țării. Minimele vor coborî până la 0 grade în depresiunile Carpaților Orientali, în timp ce pe litoral și în Dealurile de Vest vor atinge 12-14 grade.

În București, vor fi 19-20 de grade la amiază și 6-8 grade noaptea. Probabilitatea de ploaie va fi redusă, însă dimineața și noaptea pot apărea condiții de ceață.

Miercuri, 21 octombrie, temperaturile urcă până la 25 de grade

Miercuri va aduce cea mai importantă încălzire din intervalul analizat. Potrivit ANM, vremea va deveni caldă pentru ultima decadă a lunii octombrie în întreaga țară, dar mai ales în vest, nord-vest și centru, unde temperaturile vor depăși cu peste 5 grade mediile multianuale.

Maximele vor fi cuprinse între 16 grade în nordul Moldovei și 24-25 de grade în Banat și Crișana. Minimele se vor situa, în general, între 3 și 13 grade. Cerul va fi variabil, cu înnorări în a doua parte a intervalului, când va crește probabilitatea de ploaie în vestul țării. În regiunile extracarpatice, dimineața și noaptea, se va forma local ceață sau nebulozitate joasă, fiind posibilă și burnița.

În București, vremea va fi frumoasă și caldă, cu o maximă de aproximativ 22 de grade și o minimă de 9-10 grade. Dimineața și noaptea vor fi condiții de ceață.

Joi, 22 octombrie, temperaturi ridicate, dar revin ploile

Joi, vremea va rămâne mai caldă decât în mod obișnuit în cea mai mare parte a țării. Cerul va prezenta înnorări, iar probabilitatea de ploaie va fi mai ridicată în jumătatea vestică a României. Temperaturile maxime vor fi, în general, între 17 și 23 de grade, iar minimele între 3 și 13 grade.

Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în est, sud-vest și în zona montană.

În București, maxima va fi de aproximativ 20 de grade, iar minima va ajunge la 10-11 grade. Vor fi înnorări și o probabilitate mai ridicată de ploaie în timpul zilei.

Vineri, 23 octombrie, temperaturile scad ușor și plouă în mai multe regiuni

Vineri, vremea se va menține mai caldă decât în mod normal pentru această dată în majoritatea regiunilor, deși temperaturile maxime vor scădea față de ziua precedentă. Vor exista perioade cu înnorări și ploi locale, iar vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în estul țării.

Temperaturile maxime se vor situa predominant între 15 și 20 de grade, iar minimele între 4 și 12 grade.

În București, valorile termice vor rămâne peste mediile perioadei, cu maxime de 18-20 de grade și minime de 7-9 grade. Vor fi înnorări și condiții de ploaie, în special pe parcursul zilei.

Sâmbătă, 24 octombrie, precipitații mixte în zona montană

Sâmbătă, temperaturile vor fi apropiate de cele din ziua precedentă, cu maxime în general între 15 și 20 de grade și minime între 3 și 11 grade. Vor fi înnorări și intervale cu ploi, probabilitatea de precipitații fiind mai mare în zona montană și în sud-vestul țării. La altitudini mari, ploile se vor transforma temporar în lapoviță și ninsoare.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări ușoare pe arii restrânse, în special la munte.

În București, maxima va fi de aproximativ 19 grade, iar minima de 7-9 grade. Cerul va prezenta unele înnorări, dar probabilitatea de ploaie va fi redusă.

25-28 octombrie: Temperaturi apropiate de normal și ploi pe arii restrânse

Pentru perioada 25-28 octombrie, meteorologii estimează că temperaturile vor varia de la o zi la alta și de la o regiune la alta, dar se vor situa, în general, în jurul valorilor normale pentru sfârșitul lunii octombrie. Pe arii restrânse vor fi posibile intervale cu ploaie.

În București, temperaturile vor avea variații reduse de la o zi la alta, iar probabilitatea de precipitații va fi mai ridicată la începutul intervalului.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

JUSTIȚIE Decizia CEDO în cazul asistentei care a provocat tragedia de la Maternitatea Giulești, folosită drept exemplu în apărarea lui Călin Georgescu. Cum l-au „înduplecat” avocații fostului prezidențiabil pe judecătorul Andriescu
07:00
Decizia CEDO în cazul asistentei care a provocat tragedia de la Maternitatea Giulești, folosită drept exemplu în apărarea lui Călin Georgescu. Cum l-au „înduplecat” avocații fostului prezidențiabil pe judecătorul Andriescu
EXCLUSIV Detalii exclusive din dosarul vicepreședintelui USR Dâmbovița, care a vândut în Belarus utilaje pentru fabricarea tancurilor. Cum a ocolit embargoul impus de UE și cine este agentul rus care a supervizat tranzacția
06:30
Detalii exclusive din dosarul vicepreședintelui USR Dâmbovița, care a vândut în Belarus utilaje pentru fabricarea tancurilor. Cum a ocolit embargoul impus de UE și cine este agentul rus care a supervizat tranzacția
EXCLUSIV Scandalul morților de la Spitalul Pantelimon încă nu s-a încheiat. Femeia care a alertat procurorii e în război cu conducerea spitalului. Acuzații de răzbunare și dosare penale
06:00
Scandalul morților de la Spitalul Pantelimon încă nu s-a încheiat. Femeia care a alertat procurorii e în război cu conducerea spitalului. Acuzații de răzbunare și dosare penale
NEWS ALERT Tribunalul a motivat plasarea în arest la domiciliu a lui Călin Georgescu. Faptul că a revenit în țară, deși a fost plecat și lipsa violențelor faptelor, printre motivele magistratului de eliberare din pușcărie
16:58
Tribunalul a motivat plasarea în arest la domiciliu a lui Călin Georgescu. Faptul că a revenit în țară, deși a fost plecat și lipsa violențelor faptelor, printre motivele magistratului de eliberare din pușcărie
NEWS ALERT DIICOT cere arestarea unui minor de 16 ani care „livra” ecstasy și canabis unor elevi din Capitală. Livratorul, locatar al unui bloc „de fițe” din Drumul Taberelor și cu probleme școlare
16:25
DIICOT cere arestarea unui minor de 16 ani care „livra” ecstasy și canabis unor elevi din Capitală. Livratorul, locatar al unui bloc „de fițe” din Drumul Taberelor și cu probleme școlare
FLASH NEWS Operațiunile de căutare-salvare au fost reluate după incidentul din Marea Neagră, unde o navă comercială a fost lovită de o dronă
13:05
Operațiunile de căutare-salvare au fost reluate după incidentul din Marea Neagră, unde o navă comercială a fost lovită de o dronă
Mediafax
„E doar carne”. Ofițerul rus ale cărui informații ar fi trimis peste 300 de soldați la moarte
Digi24
Regula rutieră pe care mulți șoferi o ignoră: Ce se întâmplă cu limita de viteză de la intrarea în localitate după prima intersecție
Cancan.ro
'E peste 1 milion de dolari.' Cine a plătit tratamentul urmat de Alina Pușcău în America
Prosport.ro
L-a învins pe Chivu și a anunțat că divorțează de Alina după 7 ani: „Am luat decizia împreună”
Adevarul
„So much bruiaj”. Cristela Georgescu, interviu pentru Mario Nawfal. Cere intervenția SUA și susține că soțul a fost amenințat cu „lichidarea fizică”
Mediafax
Declarație surprinzătoare a lui Donald Trump despre Crimeea: „Este, fără îndoială, cea mai valoroasă parte a Ucrainei”
Click
Pe cine a pus ochii Codruța Filip după divorțul de Valentin Sanfira? Cei doi bărbați celebri pe care îi admiră
Digi24
„So much bruiaj". Cristela cere intervenția SUA pentru eliberarea lui Călin Georgescu. Interviu cu un influencer care ar fi spălat bani
Cancan.ro
Ce a scris presa locală din Brăila despre Ian, noul concurent de la Insula Iubirii, în 2014. Ce studii are Boitași Marian Gigi
Ce se întâmplă doctore
Cine este doctoriţa celebră care a făcut accident în Alexandria? Ce le-a spus polițiștilor că a consumat înainte de a se urca la volan
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Noua Tesla Roadster are suport de pahare și loc pentru bagaje. Dar poate merge cu roțile în sus și sări peste alte mașini
Descopera.ro
De ce nu ne putem gâdila singuri? Creierul slăbește senzațiile pe care le poate anticipa
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Iubitule, cu cine vorbești la telefon?! – Offf, m-ai prins!
Descopera.ro
Un inel descoperit sub apă păstrează imaginea Farului din Alexandria, una dintre minunile pierdute ale Antichității
Mediafax Italia
SE GOLESC RAFTURILE! Anunțul care stârnește panica
Mediafax Spania
Scandal pentru sondajul electoral: ”Votul ascuns a existat întotdeauna”
ASTRONOMIE Oamenii de știință au dezvăluit o perspectivă înfricoșătoare asupra viitorului sistemului nostru solar. Soarele ar putea „arunca” planetele în spațiu de 100 de ori mai repede decât se estima
15:32
Oamenii de știință au dezvăluit o perspectivă înfricoșătoare asupra viitorului sistemului nostru solar. Soarele ar putea „arunca” planetele în spațiu de 100 de ori mai repede decât se estima
INCIDENT Cerșetorul cu Lexus din Huși, care a strâns o mică avere în doar 10 ore la pelerinajul de Sfânta Parascheva, a rămas fără bani. Polițiștii locali i-au confiscat peste 9.000 de lei
15:25
Cerșetorul cu Lexus din Huși, care a strâns o mică avere în doar 10 ore la pelerinajul de Sfânta Parascheva, a rămas fără bani. Polițiștii locali i-au confiscat peste 9.000 de lei
ALERTĂ Primul deces provocat de gripă în România, în sezonul 2026-2027. Victima era un bărbat din Cluj
15:09
Primul deces provocat de gripă în România, în sezonul 2026-2027. Victima era un bărbat din Cluj
STENOGRAME Scandal monstru în ședința PNL pe votul Guvernului Niculescu. Lideri din teritoriu, rafale de reproșuri la adresa lui Bolojan: „Este o greșeală, domnule președinte / Îmi pare rău că Ciucu nu suportă critica”
15:02
Scandal monstru în ședința PNL pe votul Guvernului Niculescu. Lideri din teritoriu, rafale de reproșuri la adresa lui Bolojan: „Este o greșeală, domnule președinte / Îmi pare rău că Ciucu nu suportă critica”
INEDIT Descoperire arheologică la Ierusalim: un monument circular din marmură, vechi de aproape 1.700 de ani, ar putea oferi indicii despre locul în care a fost înmormântat Iisus Hristos
14:41
Descoperire arheologică la Ierusalim: un monument circular din marmură, vechi de aproape 1.700 de ani, ar putea oferi indicii despre locul în care a fost înmormântat Iisus Hristos
EXTERNE Vânătoare de iPhone-uri în Strâmtoarea Ormuz. Sute de pescari au ieșit pe mare după ce o navă cu 2.500 de containere s-a scufundat
14:12
Vânătoare de iPhone-uri în Strâmtoarea Ormuz. Sute de pescari au ieșit pe mare după ce o navă cu 2.500 de containere s-a scufundat

Cele mai noi

Trimite acest link pe