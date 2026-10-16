Meteorologii Accuweather au modificat prognoza. Câte zile plouă săptămâna viitoare, în București

Meteorologii Accuweather au modificat prognoza. Află mai jos câte zile plouă săptămâna viitoare, în București.

Deși luna octombrie a debutat cu vreme plăcută și zile însorite, prognoza se schimbă. Săptămâna viitoare aduce ploi în fiecare zi în București. Temperaturile sunt încă destul de ridicate, iar zilele însorite nu au dispărut, dar meteorologii anunță schimbări importante.

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Cea de-a doua lună de toamnă se anunță cu schimbări semnificative ale vremii. Dacă până acum încă am avut parte de soare și destul de puține precipitații, începând cu săptămâna viitoare lucrurile se schimbă.

Conform meteorologilor Accuweather, în București sunt așteptate ploi în fiecare zi. Temperaturile se vor situa între 15 și 19 grade Celsius pe timp de zi și 7 și 10 grade Celsius pe timp de noapte. Ne așteaptă zile ploioase și înnorate, însă soarele își va face apariția și el pe parcursul săptămânii, chiar dacă vremea va rămâne instabilă, cu precipitații.

Când se anunță primele ninsori în România

Una dintre întrebările care îi preocupă deja pe români este: când ar putea apărea primii fulgi de zăpadă.

Conform meteorologilor Accuweather, primii fulgi de zăpadă își vor face apariția în orașele aflate la altitudini mari, cum ar fi Predeal. Astfel, în zilele de 19 și 20 0ctombrie 2026 sunt așteptate ninsori. Tempraturile se vor situa între 7 și 9 grade Celsius pe timp de zi, iar noaptea vor coborî până la 0 grade Celsius.

AccuWeather Inc. este o companie media americană din sectorul privat care furnizează servicii comerciale de prognoză meteo în întreaga lume.

Accuweather a fost fondată în 1962 de Joel N. Myers, pe atunci un student absolvent al Universității de Stat din Pennsylvania, care lucra la un master în meteorologie. Primul său client a fost o companie de gaze din Pennsylvania. În timp ce își conducea compania, Myers a lucrat și ca membru al facultății de meteorologie din Penn State. Compania a adoptat numele „AccuWeather” în 1971.