Prima pagină » Actualitate » Meteorologii Accuweather au modificat prognoza. Câte zile plouă săptămâna viitoare, în București

Meteorologii Accuweather au modificat prognoza. Câte zile plouă săptămâna viitoare, în București

Meteorologii Accuweather au modificat prognoza. Câte zile plouă săptămâna viitoare, în București
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Meteorologii Accuweather au modificat prognoza. Află mai jos câte zile plouă săptămâna viitoare, în București.

Deși luna octombrie a debutat cu vreme plăcută și zile însorite, prognoza se schimbă. Săptămâna viitoare aduce ploi în fiecare zi în București. Temperaturile sunt încă destul de ridicate, iar zilele însorite nu au dispărut, dar meteorologii anunță schimbări importante.

Sondaj Gândul

Vrei să treacă Guvernul Luca Niculescu?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Cea de-a doua lună de toamnă se anunță cu schimbări semnificative ale vremii. Dacă până acum încă am avut parte de soare și destul de puține precipitații, începând cu săptămâna viitoare lucrurile se schimbă.

Conform meteorologilor Accuweather, în București sunt așteptate ploi în fiecare zi. Temperaturile se vor situa între 15 și 19 grade Celsius pe timp de zi și 7 și 10 grade Celsius pe timp de noapte. Ne așteaptă zile ploioase și înnorate, însă soarele își va face apariția și el pe parcursul săptămânii, chiar dacă vremea va rămâne instabilă, cu precipitații.

Când se anunță primele ninsori în România

 Una dintre întrebările care îi preocupă deja pe români este: când ar putea apărea primii fulgi de zăpadă.

Conform meteorologilor Accuweather, primii fulgi de zăpadă își vor face apariția în orașele aflate la altitudini mari, cum ar fi Predeal. Astfel, în zilele de 19 și 20 0ctombrie 2026 sunt așteptate ninsori. Tempraturile se vor situa între 7 și 9 grade Celsius pe timp de zi, iar noaptea vor coborî până la 0 grade Celsius.

AccuWeather Inc. este o companie media americană din sectorul privat care furnizează servicii comerciale de prognoză meteo în întreaga lume.

Accuweather a fost fondată în 1962 de Joel N. Myers, pe atunci un student absolvent al Universității de Stat din Pennsylvania, care lucra la un master în meteorologie. Primul său client a fost o companie de gaze din Pennsylvania. În timp ce își conducea compania, Myers a lucrat și ca membru al facultății de meteorologie din Penn State. Compania a adoptat numele „AccuWeather” în 1971.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

INFRASTRUCTURĂ Când ar putea să fie deschisă parțial circulația pe Lotul 3 al Autostrăzii Moldovei. Anunțul șefului CNAIR
16:06
Când ar putea să fie deschisă parțial circulația pe Lotul 3 al Autostrăzii Moldovei. Anunțul șefului CNAIR
SCANDALOS Gafă monumentală făcută de Oana Țoiu. Ministrul de Externe al României a transmis „condoleanțe familiilor celor răniți” în incidentele din Marea Neagră
16:03
Gafă monumentală făcută de Oana Țoiu. Ministrul de Externe al României a transmis „condoleanțe familiilor celor răniți” în incidentele din Marea Neagră
ALERTĂ Tentative de fraudă prin site-uri false. Ce trebuie să facă cei care au accesat accidental o astfel de platformă. Avertismentul Agenției Naţionale de Administrare Fiscală
15:27
Tentative de fraudă prin site-uri false. Ce trebuie să facă cei care au accesat accidental o astfel de platformă. Avertismentul Agenției Naţionale de Administrare Fiscală
ECONOMIE Dedeman înlocuiește brandul Praktiker în Grecia
15:19
Dedeman înlocuiește brandul Praktiker în Grecia
CONTROVERSĂ Graba de final a Guvernului Bolojan. 14 Hotărâri de Guvern dintr-un foc, într-o singură zi. De la dublarea amenzilor CNA până la eliberarea unui subprefect din funcţie şi aprobarea unei steme de comună
15:15
Graba de final a Guvernului Bolojan. 14 Hotărâri de Guvern dintr-un foc, într-o singură zi. De la dublarea amenzilor CNA până la eliberarea unui subprefect din funcţie şi aprobarea unei steme de comună
FLASH NEWS Cine sunt ”liberalii” din Guvernul Niculescu. Trei nume de pe lista premierului desemnat au lucrat în cabinete PNL
14:57
Cine sunt ”liberalii” din Guvernul Niculescu. Trei nume de pe lista premierului desemnat au lucrat în cabinete PNL
Mediafax
Ar putea România să renunțe la dreptul de veto în UE? Explicațiile Oanei Țoiu
Digi24
VIDEO. Momentul în care o adolescentă s-a ridicat din sicriu la propriul ei priveghi
Cancan.ro
Ramona Olaru începe o nouă emisiune. La ce post se mută asistenta de la Antena 1
Prosport.ro
L-a învins pe Chivu și a anunțat că divorțează de Alina după 7 ani: „Am luat decizia împreună”
Adevarul
România, prinsă în capcana taxelor și a birocrației. Economist de top: „Suntem ca Nigeria”. Prăpastia dintre București și restul țării
Mediafax
Declarație surprinzătoare a lui Donald Trump despre Crimeea: „Este, fără îndoială, cea mai valoroasă parte a Ucrainei”
Click
Așa arată Leonard Miron după ce a slăbit 60 de kilograme! Ce meserie cu risc are în Marea Britanie: „Nu m-am gândit că e periculos”
Digi24
VIDEO. Câți bani a făcut un cerșetor în 8 ore, la pelerinajul de la Iași
Cancan.ro
Avem înregistrarea cu mesajul de adio al Mădălinei Apostol. Ultimele cuvinte înainte de tragedie
Ce se întâmplă doctore
Cine este doctoriţa celebră care a făcut accident în Alexandria? Ce le-a spus polițiștilor că a consumat înainte de a se urca la volan
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Tesla prezintă noua generație Roadster, cu tehnologii dezvoltate împreună cu SpaceX
Descopera.ro
De ce nu ne putem gâdila singuri? Creierul slăbește senzațiile pe care le poate anticipa
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Iubitule, cu cine vorbești la telefon?! – Offf, m-ai prins!
Descopera.ro
De ce câinii de talie mare îmbătrânesc mai repede? Răspunsul se ascunde în gene
Mediafax Italia
SE GOLESC RAFTURILE! Anunțul care stârnește panica
Mediafax Spania
Scandal pentru sondajul electoral: ”Votul ascuns a existat întotdeauna”
VIDEO Anca Alexandrescu răspunde criticilor printr-un clip în care dansează: „Dedicație specială pentru cei care mor de grija mea”
16:36
Anca Alexandrescu răspunde criticilor printr-un clip în care dansează: „Dedicație specială pentru cei care mor de grija mea”
NEWS ALERT Zelenski le-a cerut liderilor europeni încă 70 de miliarde de euro pentru anul viitor. „Este o sumă realistă. Vă rog să găsiți acest sprijin“
16:25
Zelenski le-a cerut liderilor europeni încă 70 de miliarde de euro pentru anul viitor. „Este o sumă realistă. Vă rog să găsiți acest sprijin“
NEWS ALERT DIICOT cere arestarea unui minor de 16 ani care „livra” ecstasy și canabis unor elevi din Capitală. Livratorul, locatar al unui bloc „de fițe” din Drumul Taberelor și cu probleme școlare
16:25
DIICOT cere arestarea unui minor de 16 ani care „livra” ecstasy și canabis unor elevi din Capitală. Livratorul, locatar al unui bloc „de fițe” din Drumul Taberelor și cu probleme școlare
AGRICULTURĂ APIA a început plata avansului pentru 2026. Câți bani primesc fermierii pe hectar și pe cap de animal
16:22
APIA a început plata avansului pentru 2026. Câți bani primesc fermierii pe hectar și pe cap de animal
FLASH NEWS Dosarul fraudării NATO, legături cu România. Firma norvegiană implicată în anchetă, subcontractantă a unei companii administrate de fratele președintelui CCIR, Mihai Daraban
16:18
Dosarul fraudării NATO, legături cu România. Firma norvegiană implicată în anchetă, subcontractantă a unei companii administrate de fratele președintelui CCIR, Mihai Daraban
REACȚIE Un fost membru CNA îl acuză pe Bolojan de interese ascunse: oribil gestul lui Bolojan/ a mărit amenzile pentru ca nimeni să nu mai îndrăznească să-l critice
16:06
Un fost membru CNA îl acuză pe Bolojan de interese ascunse: oribil gestul lui Bolojan/ a mărit amenzile pentru ca nimeni să nu mai îndrăznească să-l critice

Cele mai noi

Trimite acest link pe