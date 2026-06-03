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Fostul preot Cristian Pomohaci a fost reținut într-un dosar de viol și agresiune sexuală asupra unui minor

Ruxandra Radulescu
Fostul preot Cristian Pomohaci a fost reținut într-un dosar de viol și agresiune sexuală asupra unui minor
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Fostul preot Cristian Pomohaci a fost reținut miercuri pentru 24 de ore de polițiștii din Mureș, în urma unor percheziții domiciliare efectuate într-un dosar penal care vizează infracțiunile de viol asupra unui minor și agresiune sexuală, transmite Mediafax.

„În urma activităților desfășurate și a probatoriului administrat în cauză, în cursul acestei seri, un bărbat, de 57 de ani, a fost reținut pentru 24 de ore, fiind introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Mureș. Acesta urmează să fie prezentat magistraților, cu propunere legală”, transmite IPJ Mureș.

Fostul preot Cristian Pomohaci a fost reținut într-un dosar de viol și agresiune sexuală asupra unui minor

Fostul preot Cristian Pomohaci a fost reținut într-un dosar de viol și agresiune sexuală asupra unui minor

Percheziții la domiciliul lui Pomohaci

Fostul preot a fost reținut după ce autoritățile din Mureș au pus în aplicare, tot miercuri, două mandate de percheziție domiciliară.

„Cercetările sunt continuate sub coordonarea procurorului de caz, în vederea documentării întregii activități infracționale și pentru stabilirea cu exactitate a stării de fapt și de drept”, se mai arată în informarea autorităților.

Cristian Pomohaci, suspectat că ar fi întreținut relații sexuale cu băieți cu vârste de până la 16 ani

Anchetatorii susțin că, începând din 2022, acesta ar fi întreținut relații sexuale consimțite cu minori de sex masculin, cu vârste de până la 16 ani, conform unor surse apropiate anchetei. Pomohaci a mai fost investigat anterior într-un caz similar, însă dosarul a fost clasat în februarie 2019 pe motiv de prescripție, faptele fiind considerate mai vechi de zece ani.

Cristian Pomohaci este o figură publică cunoscută atât din zona muzicii populare, cât și din fostul său statut clerical. De-a lungul timpului, numele său a fost asociat cu mai multe controverse și dosare penale.

FOTO: Alexandru Dobre – Mediafax

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