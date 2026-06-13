Interlopul Romică Cațali s-a înecat în Dunăre

Fostul lider al lumii interlope, Romică Cațali, pe numele real Radu Bogățeanu, a murit sâmbătă 13 iunie, după ce s-a înecat în Dunăre. Bărbatul avea 55 de ani, iar trupul neînsuflețit a fost găsit de scafandrii ISU în zona Chiscani, notează Obiectivbr.

Potrivit primelor informații, Bogățeanu s-ar fi aflat într-o ambarcațiune alături de un alt bărbat, în vârstă de 47 de ani din comuna Mircea Vodă. Barca s-a răsturnat, iar Romică Cațali a fost înghițit de apele Dunării, însă prietenul său a reușit să se salveze.

Soția lui Romică Cațali a sesizat autoritățile

Autoritățile au fost alertate la ora 7:50, de soția interlopului, prin apel la 112. Aceasta a afirmat că soțul ei s-a înecat în Dunăre.

Echipele de scafandri ale ISU Brăila și Galați au intervenit de urgență în jurul orei opt dimineața. Trupul lui Romică Cațali a fost descoperit trei ore mai târziu.

”La ora 11.35, bărbatul de 55 ani, care s-a înecat în fluviul Dunărea în zona localității Chiscani, a fost găsit de echipa de scafandrii care a acționat în zonă”, a transmis ISU Brăila.

Polițiștii efectuează verificări în vederea stabilirii împrejurărilor în care s-a petrecut tragedia.

FOTO: ISU/Social-media