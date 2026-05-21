Alarmă în Poliție după ce s-a descoperit planul unui asasinat la vârful lumii interlope din București. Cum a scăpat cu viață „Măcelarul lui Bebino”

Andrei Dumitrescu
Polițiștii specializați în investigarea infracțiunilor violente sunt în alertă după ce judiciariștii ilfoveni au descoperit că liderii unuia dintre cele mai periculoase clanuri care acționează în București ar fi pus la cale asasinarea unui rival. Victima este tot un interlop violent, cunoscut în presă drept „măcelarul lui Bebino”.

În dimineața zilei de 18 aprilie 2026, în jurul orei 04:00, Mohamed Ionescu, un interlop devenit cunoscut după ce, împreună cu mai multe persoane, l-a înjunghiat, în iarna lui 2020 pe temutul Marius Alecu, zis Bebino, a fost atacat într-o parcare din Dobroești.

Atacul asupra lui Bebino

Cu toate că a fost lovit în cap cu bâtele, bărbatul a reușit să ajungă la spital fără ambulanță. Medicii care i-au oferit primul ajutor au anunțat Poliția însă victima a refuzat să dea declarații.

Acesta ar fi spus doar că a fost atacat de patru persoane pe care nu le cunoaște, dar crede că fac parte din clanul Chira.

Denunțați pentru trafic de persoane

Surse judiciare au declarat, în exclusivitate pentru Gândul că polițiștii ilfoveni care au preluat ancheta au descoperit că, în spatele incidentului, stătea, de fapt, o tentativă de crimă. Sursele Gândul au afirmat că, din cercetări, a reieșit faptul că fosta soție a lui Ionescu ar fi denunțat, la DIICOT, mai mulți membri ai clanului Chira, pentru presupuse infracțiuni de trafic de persoane și droguri.

După denunț, liderii grupării originare din Fundeni Frunzănești au spus femeia a colaborat cu DIICOT la cererea soțului ei, motiv pentru care ar fi jurat să se răzbune. Pe fondul relațiilor de dușmănie dintre cele două părți, s-ar fi decis asasinarea lui Mahomed Ionescu și s-ar fi stabilit inclusiv persoanele dispuse să comită fapta.

Cum a fost pregătit asasinatul

Astfel, spun anchetatorii, cu două zile înaintea atacului din 18 aprilie, membrii grupării Chira ar fi venit în recunoaștere în zona în care locuiește noua parteneră de viață a bărbatului și ar fi încercat să stabilească unde sunt amplasate camerele de supraveghere.

În noaptea de dinaintea faptei, Ionescu s-a aflat într-un local din Călărași, unde s-a distrat fără să știe că era deja supravegheat de o persoană care a anunțat că ținta a plecat către adresa din comuna Pantelimon.

Acolo, „măcelarul lui Bebino” era așteptat de patru persoane, care, până când au ajuns la fața locului, ar fi schimbat două autoturisme, pentru a îngreuna ancheta.

Mohamed Ionescu

Cei patru l-ar fi lovit cu bâtele la nivelul capului și ar fi reușit să-l omoare în bătaie dacă iubita victimei nu ar fi început să țipe și nu ar fi alertat vecinii, obligându-i pe agresori să fugă.

O lună mai târziu, cei patru atacatori au fost ridicați de polițiștii IPJ Ilfov, după 17 percheziții în județele Ilfov, Ialomița și Călărași, dar și în  București.

