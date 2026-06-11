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Lui Makaveli i s-ar fi făcut rău în timpul audierilor. Influencerul este anchetat pentru un prejudiciu de 574.000 de lei

Ruxandra Radulescu
Lui Makaveli i s-ar fi făcut rău în timpul audierilor. Influencerul este anchetat pentru un prejudiciu de 574.000 de lei
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Influencerului Makaveli, pe numele real Virgil Alexandru Zidaru, i s-ar fi făcut rău în timp ce era audiat de polițiști, într-un dosar de evaziune fiscală, transmit surse Gândul. Acesta ar fi fost transportat la Spitalul de Urgență Floreasca.

Makaveli este cercetat într-un dosar de evaziune fiscală, instrumentat de Parchetul de pe lângă Tribunalul București, în cadrul operațiunii naționale JUPITER.

Acesta este acuzat, alături de alte trei persoane, că nu ar fi declarat veniturile generate din activitatea de creator de conținut pe platforme de social-media, în total 3.324.147 de lei.

Prejudiciul cauzat la bugetul de stat se ridică la suma de 574.000 de lei.

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