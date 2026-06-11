Makaveli a fost reținut de polițiști pentru 24 de ore. Influencerul, pe numele real Virgil Alexandru Zidaru, a fost adus joi la audieri într-un dosar de evaziune fiscală instrumentat de Parchetul de pe lângă Tribunalul București, în cadrul operațiunii naționale JUPITER.

La această oră, în cadrul operațiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratului General al Poliției Române, polițiștii din cadrul I.G.P.R. – Direcţia de Investigare a Criminalităţii Economice pun în aplicare patru mandate de aducere emise pe numele unor persoane cercetate, într-un dosar penal înregistrat la nivelul Parchetului de pe lângă Tribunalul București, pentru comiterea infracțiunilor de evaziune fiscală, în formă continuată și complicitate la evaziune fiscală.

Activitatea infracțională ar fi constat în faptul că persoanele în cauză ar fi ascuns, în mod repetat și nu ar fi declarat veniturile generate din activitatea de creator de conținut pe platforme de social-media, în total 3.324.147 de lei.

Astfel, a fost cauzat un prejudiciu bugetului general consolidat al statului în cuantum de 574.000 de lei.

Activitățile vizează identificarea și aducerea la sediul unității de poliție a celor patru persoane, în vederea aducerii la cunoștință a încadrării juridice, drepturilor și obligațiilor, audierii și instituirii de măsuri asigurătorii în vederea acoperirii prejudiciului.

FOTO: Mediafax

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