Prima pagină » Social » Șantiere în București. Ce zone ar fi bine să evitați și în weekend

Șantiere în București. Ce zone ar fi bine să evitați și în weekend

Șantiere în București. Ce zone ar fi bine să evitați și în weekend
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Primăria Municipiului Bucureşti anunţă, sâmbătă, că se lucrează şi în weekend, pe lotul 4, de la Piaţa Victoriei, Bd. Mihalache, Bucureştii Noi, până la bucla de pe Bd. Gloriei. Graba este justificată pentru a închide cât mai repede şantierele şi să nu se piardă banii europeni.

”Se lucrează şi în weekend! Aşa cum a cerut primarul general Ciprian Ciucu. Vrem să închidem cât mai repede şantierele şi să nu pierdem banii europeni!”, transmite Primăria Capitalei pe Facebook.

Primăria arată că pe lotul 4, de la Piaţa Victoriei, Bd. Mihalache, Bucureştii Noi, până la bucla de pe Bd. Gloriei modernizează 6 km de cale de rulare.

”Alţi 31 km sunt în lucru în alte zone ale Capitalei. Trei loturi vor fi gata anul acesta.  Mulţumim constructorului pentru mobilizare!” precizează PMB.

Recomandarea video

Citește și

SCANDALOS Zeci de români au fost arestați în Canada într-o anchetă care vizează „turismul infracțional”. Metodele pe care le foloseau suspecții
13:40
Zeci de români au fost arestați în Canada într-o anchetă care vizează „turismul infracțional”. Metodele pe care le foloseau suspecții
FLASH NEWS ANPC, amenzi de aproape 4 milioane lei la început de iunie. Nereguli grave constatate în urma controalelor
11:54
ANPC, amenzi de aproape 4 milioane lei la început de iunie. Nereguli grave constatate în urma controalelor
NEWS ALERT Zeci de kilograme de droguri, capturate pe Autostrada A1. Un ucrainean și un român au fost reținuți
11:16
Zeci de kilograme de droguri, capturate pe Autostrada A1. Un ucrainean și un român au fost reținuți
Gândul de Vreme Coduri galbene de furtună în weekend. Unde vor fi vijelii și ploi torențiale. Prognoza actualizată de la ANM, pentru Gândul
10:30
Coduri galbene de furtună în weekend. Unde vor fi vijelii și ploi torențiale. Prognoza actualizată de la ANM, pentru Gândul
EXCLUSIV Cum a încercat să scape din pușcărie autorul triplului asasinat din Giulești. Criminalul elvețian este în închisoare de 21 de ani
05:00
Cum a încercat să scape din pușcărie autorul triplului asasinat din Giulești. Criminalul elvețian este în închisoare de 21 de ani
Gândul de Vreme Avertisment de ultimă oră al meteorologilor ANM. România, sub averse torențiale și grindină, care sunt zonele afectate
10:12, 05 Jun 2026
Avertisment de ultimă oră al meteorologilor ANM. România, sub averse torențiale și grindină, care sunt zonele afectate
Mediafax
Doamna Ferrari le-a cumpărat o locuință victimelor DRONEI din Galați. Motivul
Digi24
„Arătau ca Țestoasele Ninja”: Grupuri misterioase de bărbați se aventurează tot mai des în canalele de sub New York. Ce caută ei acolo
Cancan.ro
A murit Denis Macarie! Anunțul făcut în urmă cu puțin timp
Prosport.ro
FOTO, Cum arată manechinul care se mărită cu un milionar cu 23 de ani mai bătrân. Acesta a fost surprins cu alte două femei
Adevarul
Un general NATO acuză: „Românii veneau la exerciții fără drone și sisteme antidronă, organizați în aceeași structură învechită”
Mediafax
Lucruri pe care ChatGPT nu trebuie să le știe despre tine. Ce se poate întâmpla
Click
Horoscop 5-11 iunie. Taurii își rezolvă probleme financiare mai vechi, Leii au parte de o perioadă cu transformări profunde, Peștilor li se deschid uși importante
Digi24
VIDEO „Oaspeții lui Putin”. Controverse în Rusia după vizita lui Andrew și Tristan Tate: „Niște clovni occidentali. O alegere proastă”
Cancan.ro
Ce calități și ce defecte ai, în funcție de ora exactă la care te-ai născut. Expertiza numerologului Mihai Voropchievici
Ce se întâmplă doctore
O mai ții minte pe Ana Maria Georgescu, artista bătută de Florin Chilian? Cum arată și cu ce se ocupă astăzi
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Dacia Solenza II: Un SUV electric urban pentru nostalgici? Ce dotări ar putea avea și cât ar costa în 2026
Descopera.ro
Adevărul nespus despre cum funcționează energizantele!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă supărat: – Bubulino, am aflat că ai amant!
Descopera.ro
Valurile de căldură, ucigașul tăcut. Cine este cel mai expus și cum ne putem proteja
GUVERN Ilie Bolojan și-a strâns deja lucrurile de la Palatul Victoria. Întâlnire cu Eugen Tomac, luni, la ora 11.00. Ce decizie va lua PNL ulterior
16:56
Ilie Bolojan și-a strâns deja lucrurile de la Palatul Victoria. Întâlnire cu Eugen Tomac, luni, la ora 11.00. Ce decizie va lua PNL ulterior
PROTEST Mii de oameni au protestat la Budapesta. Manifestanții i-au cerut demisia lui Péter Magyar din cauza Pactului UE privind migrația
16:32
Mii de oameni au protestat la Budapesta. Manifestanții i-au cerut demisia lui Péter Magyar din cauza Pactului UE privind migrația
FLASH NEWS Papa Leon al XIV-lea cere Spaniei protejarea libertății religioase: „Trebuie tutelată libertatea de religie și de conștiință”
16:31
Papa Leon al XIV-lea cere Spaniei protejarea libertății religioase: „Trebuie tutelată libertatea de religie și de conștiință”
AVERTISMENT Bolojan, după explozia de la Constanța: „Situaţia ar putea să se repete în perioada următoare. Avem un grad ridicat de risc”
16:20
Bolojan, după explozia de la Constanța: „Situaţia ar putea să se repete în perioada următoare. Avem un grad ridicat de risc”
ASTRONOMIE Prima ieșire în spațiu din istorie. Alexei Leonov a fost nevoit să elibereze oxigen după ce costumul i s-a umflat în vid
16:00
Prima ieșire în spațiu din istorie. Alexei Leonov a fost nevoit să elibereze oxigen după ce costumul i s-a umflat în vid
EXTERNE Primul oraș plutitor din lume: nava uriașă care ar putea găzdui 80.000 de oameni
16:00
Primul oraș plutitor din lume: nava uriașă care ar putea găzdui 80.000 de oameni

Cele mai noi

Trimite acest link pe