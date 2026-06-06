Șantiere în București. Ce zone ar fi bine să evitați și în weekend

Primăria Municipiului Bucureşti anunţă, sâmbătă, că se lucrează şi în weekend, pe lotul 4, de la Piaţa Victoriei, Bd. Mihalache, Bucureştii Noi, până la bucla de pe Bd. Gloriei. Graba este justificată pentru a închide cât mai repede şantierele şi să nu se piardă banii europeni.

”Se lucrează şi în weekend! Aşa cum a cerut primarul general Ciprian Ciucu. Vrem să închidem cât mai repede şantierele şi să nu pierdem banii europeni!”, transmite Primăria Capitalei pe Facebook.