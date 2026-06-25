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Un copil de 4 luni a fost salvat dintr-o mașină încuiată accidental, la peste 30 de grade Celsius. Un jandarm aflat în timpul liber a intervenit

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Doi părinți din Alba Iulia au trecut prin momente de panică după ce sistemul de inchidere al autoturismului s-a activat accidental cu cheile în interior, iar copilul de 4 luni a rămas blocat în mașină.

Doi părinți din Alba Iulia au trecut prin clipe de coșmar

Potrivit comunicatului emis de Jandarmeria Română, un jandarm aflat în timpul liber a observat situația dramatică și a intervenit imediat. Cu acordul proprietarului, acesta a spart un geam al autoturismului și a scos copilul în siguranță. Având în vedere temperatura de peste 30°C și faptul că sistemul de climatizare nu mai funcționa, acesta a acționat imediat. Cu acordul proprietarului, a spart un geam al autoturismului și a reușit să scoată copilul în siguranță.

„Situaţia a fost observată de un jandarm, aflat în timpul liber. Având în vedere temperatura de peste 30°C şi faptul că sistemul de climatizare nu mai funcţiona, acesta a acţionat imediat”, a transmis, joi, Jandarmeria Română.

Recomandările Jandarmeriei pentru evitarea unor astfel de situații

Jandarmeria a amintit o serie de recomandări de care oamenii ar trebui să țină cont pentru ca astfel de situații să fie evitate.

  • Nu lăsați niciodată copiii sau animalele de companie singure în mașină, nici măcar pentru câteva minute.
  • La temperaturi ridicate, interiorul unui autoturism se poate transforma rapid într-un mediu periculos.
  • Verificați întotdeauna dacă aveți cheile asupra dumneavoastră înainte de a închide portierele.
  • Dacă observați un copil sau un animal aflat în pericol într-un vehicul, apelați de urgență 112.
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