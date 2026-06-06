Zeci de români au fost arestați în Canada într-o anchetă care vizează „turismul infracțional”. Metodele pe care le foloseau suspecții

Zeci de români au fost arestați în Canada într-o anchetă care vizează „turismul infracțional”. În același timp, Poliţia canadiană a identificat alți 164 de suspecţi, majoritar români. Aceștia modificau kilometrajului maşinilor vândute, făceau achiziţii cu acte false și foloseau metoda ”îmbrăţişării” sau a distragerii atenţiei în cazul persoanelor vârstnice.

De asemenea, foloseau o metodă pe care poliţia o numeşte ”dirty oil scam” prin care provoacă în mod deliberat o defecţiune aparentă a vehiculului pe care îl testează în vederea achiziţiei, pentru a-i scădea preţul, relatează news.ro.

Poliţia din Durham a transmis că o amplă investigaţie desfăşurată pe parcursul mai multor ani privind fenomenul de „turism infracţional” a scos la iveală peste 200 de infracţiuni, pagube de milioane de dolari şi grupări organizate care călătoresc în Canada special pentru a comite infracţiuni cu profit ridicat în Greater Toronto Area (GTA).

Anunţat vineri, Project Jetsetter reuneşte nouă investigaţii majore desfăşurate de Unitatea pentru Infracţiuni Financiare a Serviciului Regional de Poliţie Durham (DRPS), care au implicat pagube confirmate de 2,61 milioane de dolari în Regiunea Durham.

164 de suspecţi sunt în continuare daţi în urmărire

Potrivit poliţiei, infractorii fac parte din reţele organizate cu legături internaţionale, care intră în Canada cu scopul exclusiv de a desfăşura activităţi infracţionale coordonate.

Conform DRPS, investigaţiile au scos la iveală o gamă largă de scheme organizate şi repetabile, concepute pentru a maximiza profiturile, inclusiv furturi de amploare din magazine – grupuri coordonate care vizează mărfuri de mare valoare – escrocherii la cumpărarea de vehicule, fraude privind finanţarea autovehiculelor, accidente înscenate (folosite pentru fraudarea companiilor de asigurări), furturi de bijuterii prin distragerea atenţiei (care vizează adesea persoanele în vârstă), precum şi furtul şi exportul de autovehicule.

Poliţia afirmă că furturile de bijuterii bazate pe distragerea atenţiei au cunoscut o creştere semnificativă, suspecţii abordând victimele – de multe ori persoane în vârstă – sub pretextul că le oferă ajutor sau cadouri, după care le sustrag colierele, brăţările sau inelele.

„În urma acestor investigaţii, 46 de persoane au fost arestate, iar 164 de suspecţi sunt în continuare daţi în urmărire. Anchetele reunite sub denumirea Project Jetsetter datează din 2019, includ peste 1.440 de capete de acuzare şi continuă, pe măsură ce anchetatorii identifică noi incidente asociate fenomenului de «turism infracţional»”, a anunţat Poliţia.

Conform imaginilor celor arestaţi şi ale celor căutaţi făcute publice de Poliţie, cea mai mare parte a celor arestaţi şi a celor căutaţi sunt români. De asemenea, mai sunt vizaţi şi cetăţeni indieni.

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