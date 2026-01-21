Prima pagină » Social » Escrocii români care înșelau băncile din Marea Britanie s-au mutat în Canada. Se cumpără mașini de lux în valoare de sute de mii de euro bucata

Escrocii români care înșelau băncile din Marea Britanie s-au mutat în Canada. Se cumpără mașini de lux în valoare de sute de mii de euro bucata

Andrei Dumitrescu
21 ian. 2026, 05:00, Social
Escrocii români care înșelau băncile din Marea Britanie s-au mutat în Canada. Se cumpără mașini de lux în valoare de sute de mii de euro bucata

Majoritatea românilor care comiteau infracțiuni economice pe teritoriul Marii Britanii ar fi migrat în Canada, unde au descoperit că sistemul bancar ar fi mai permisiv. Conform anchetatorilor, pagubele provocate de către escrocii originari din România ar fi unele foarte mari.

Numărul mare de români care muncesc în Anglia cu acte în regulă a făcut ca cetățenii originari din țara noastră să se numere printre clienții obișnuiți ai băncilor britanice.

În acest fel, mulți dintre conaționalii noștri au obținut împrumuturi pe baza cărora și-au dezvoltat afaceri și au creat locuri de muncă. Alții însă, pe baza unor documente falsificate, au obținut credite în valoare de zeci de mii de lire, după care nu au mai returnat niciun penny.

Escrocii ar fi plecat ca turiști

Numărul mare de fraude a făcut ca bancherii englezi să înăsprească verificările înainte de acordarea creditelor. Efectul a fost că numărul infracțiunilor de acest gen s-a diminuat abrupt. Surse judiciare au afirmat că, la nivelul autorităților din România, există informații conform cărora un număr important de infractori români au migrat către Canada.

Potrivit surselor Gândul, escrocii ar fi plecat ca turiști, cu bilete de avion dus-întors. Doar că, odată ajunși pe pământ canadian, aceștia cumpără pașapoarte false după care se angajează fictiv, la firmele altor români, care au afaceri în Canada. Ulterior, răufăcătorii merg la bănci cu adeverințe false din care reiese, pe lângă vechime, faptul că au salarii foarte mari.

Autoturismele superluxoase sunt trimise în România

Pe baza acestor documente, infractorii solicită finanțări pentru achiziționarea unor autoturisme de lux. În funcție de banii acordați de bănci, aceștia ar fi cumpărat autoturisme chiar și în valoare de sute de mii de euro.

Este vorba despre mașini Mercedes-Benz S Maybach, Rolls Royce, Bentley, Ferrari sau Porsche care au fost apoi trimise în România cu vaporul și vândute cu acte în regulă unor cumpărători de bună credință.

Sursele judiciare au afirmat că, din punctul de vedere al infractorilor proveniți din țara noastră, sistemul bancar canadian ar fi „cu zece ani în urmă”.

Totuși, din cauza valului de fraude, bancherii canadieni ar fi schimbat și ei condițiile de creditare, însă sistemul ar fi încă vulnerabil.

AUTORUL RECOMANDĂ:

Recomandarea video

Citește și

VIDEO O vacă a uimit comunitatea științifică. Folosește cu bună știință o unealtă, ori de câte ori simte nevoia. Doar oamenii și primatele mai fac asta. Așa a luat naștere „efectul Veronika”
17:20
O vacă a uimit comunitatea științifică. Folosește cu bună știință o unealtă, ori de câte ori simte nevoia. Doar oamenii și primatele mai fac asta. Așa a luat naștere „efectul Veronika”
UTILE Cât costă să-ți schimbi buletinul în 2026. Ce se întâmplă după 30 iunie
16:00
Cât costă să-ți schimbi buletinul în 2026. Ce se întâmplă după 30 iunie
FLASH NEWS Apele Române anunță reparații de urgență la barajul Gurghiu, afectat din cauza gerului. Risc de sistare a apei.
15:22
Apele Române anunță reparații de urgență la barajul Gurghiu, afectat din cauza gerului. Risc de sistare a apei.
INEDIT A fost anunțat că a murit, deși era viu. Straniul caz al unui bărbat din Bacău: „„Sunt un decedat funcțional”
14:40
A fost anunțat că a murit, deși era viu. Straniul caz al unui bărbat din Bacău: „„Sunt un decedat funcțional”
ECONOMIE Cât plătește la factura de energie o româncă stabilită în Malaga. „În apartament e un frig de mori”
14:07
Cât plătește la factura de energie o româncă stabilită în Malaga. „În apartament e un frig de mori”
Mediafax
Când va fi gata bugetul pentru 2026? Ministrul Cseke: Nu va fi unul al austerității
Digi24
Diana Şoşoacă, atac la Maria Zaharova și acuzații de manipulare istorică către Rusia: „Epoca imperiilor și a dictatelor a apus”
Cancan.ro
Taxa care devine obligatorie. Modificări de ultimă ora la ANAF
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
Adevarul
Localnicii unei comune au aflat că trebuie să plătească taxe și impozite chiar și de 30 de ori mai mari. Reacția primarului: „Nu plătiți”
Mediafax
Congelarea pâinii poate aduce beneficii neașteptate pentru sănătate
Click
Cum a ajuns Charlotte, fiica adoptivă a lui Ilie Năstase, pe străzi?! N-are bani nici de mâncare! De ce nu mai reușește să ia legătura cu tatăl ei?! „Ultima dată, m-a blocat…”
Digi24
Nemulțumire în rândul românilor din Ucraina: România nu e pe lista țărilor cu care Kievul acceptă acord de dublă cetățenie
Cancan.ro
Ce salariu are Delia Dinu, consiliera lui Nicușor Dan. Cât primește lunar și ce avere are
Ce se întâmplă doctore
Îți mai aduci aminte de Fata Morgana? A trecut prin multe schimbări în ultimii ani. Cum arată și cu ce se ocupă după ce a învins cancerul de piele?
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Poliția Locală București va folosi „OZN-uri” pentru a amenda automat șoferii care nu plătesc parcarea
Descopera.ro
O fotografie cu o gaură neagră provoacă fiori!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Alo! Iubito, în ce ești acum îmbrăcată?
Descopera.ro
Zeci de pasageri au așteptat aproape o oră pe scara unui avion, iar în final aeronava a decolat fără ei
FLASH NEWS Un incendiu a izbucnit la unul dintre studiourile Rockstar care dezvoltă mult așteptatul joc Grand Theft Auto VI
23:58
Un incendiu a izbucnit la unul dintre studiourile Rockstar care dezvoltă mult așteptatul joc Grand Theft Auto VI
REACȚIE Fritz îi ține piept lui Trump: „Nu sunt de acord cu intenția de anexare a Groenlandei / Ne vom poziționa de partea victimei”
23:49
Fritz îi ține piept lui Trump: „Nu sunt de acord cu intenția de anexare a Groenlandei / Ne vom poziționa de partea victimei”
BREAKING NEWS Washington Post: „Pentagonul reduce participarea SUA în grupurile consultative ale NATO. Măsura vine după retragerea trupelor din România și reducerea ajutorului pentru țările baltice”
23:40
Washington Post: „Pentagonul reduce participarea SUA în grupurile consultative ale NATO. Măsura vine după retragerea trupelor din România și reducerea ajutorului pentru țările baltice”
NEWS ALERT Trump: „Veți afla! Macron nu mai stă acolo prea mult! Ei sunt duri doar când nu sunt în preajmă”
23:34
Trump: „Veți afla! Macron nu mai stă acolo prea mult! Ei sunt duri doar când nu sunt în preajmă”
ACTUALITATE Adrian Năstase: „Strategia noastră de securitate națională a fost proiectată înainte de cea americană, dar sunt asemănătoare”
23:30
Adrian Năstase: „Strategia noastră de securitate națională a fost proiectată înainte de cea americană, dar sunt asemănătoare”
REACȚIE Fritz recunoaște că USR este inutil coaliției de guvernare: „Această coaliție nu are nevoie de voturile USR / Este o vulnerabilitate”
23:07
Fritz recunoaște că USR este inutil coaliției de guvernare: „Această coaliție nu are nevoie de voturile USR / Este o vulnerabilitate”

Cele mai noi

Trimite acest link pe