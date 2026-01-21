Majoritatea românilor care comiteau infracțiuni economice pe teritoriul Marii Britanii ar fi migrat în Canada, unde au descoperit că sistemul bancar ar fi mai permisiv. Conform anchetatorilor, pagubele provocate de către escrocii originari din România ar fi unele foarte mari.

Numărul mare de români care muncesc în Anglia cu acte în regulă a făcut ca cetățenii originari din țara noastră să se numere printre clienții obișnuiți ai băncilor britanice.

În acest fel, mulți dintre conaționalii noștri au obținut împrumuturi pe baza cărora și-au dezvoltat afaceri și au creat locuri de muncă. Alții însă, pe baza unor documente falsificate, au obținut credite în valoare de zeci de mii de lire, după care nu au mai returnat niciun penny.

Escrocii ar fi plecat ca turiști

Numărul mare de fraude a făcut ca bancherii englezi să înăsprească verificările înainte de acordarea creditelor. Efectul a fost că numărul infracțiunilor de acest gen s-a diminuat abrupt. Surse judiciare au afirmat că, la nivelul autorităților din România, există informații conform cărora un număr important de infractori români au migrat către Canada.

Potrivit surselor Gândul, escrocii ar fi plecat ca turiști, cu bilete de avion dus-întors. Doar că, odată ajunși pe pământ canadian, aceștia cumpără pașapoarte false după care se angajează fictiv, la firmele altor români, care au afaceri în Canada. Ulterior, răufăcătorii merg la bănci cu adeverințe false din care reiese, pe lângă vechime, faptul că au salarii foarte mari.

Autoturismele superluxoase sunt trimise în România

Pe baza acestor documente, infractorii solicită finanțări pentru achiziționarea unor autoturisme de lux. În funcție de banii acordați de bănci, aceștia ar fi cumpărat autoturisme chiar și în valoare de sute de mii de euro.

Este vorba despre mașini Mercedes-Benz S Maybach, Rolls Royce, Bentley, Ferrari sau Porsche care au fost apoi trimise în România cu vaporul și vândute cu acte în regulă unor cumpărători de bună credință.

Sursele judiciare au afirmat că, din punctul de vedere al infractorilor proveniți din țara noastră, sistemul bancar canadian ar fi „cu zece ani în urmă”.

Totuși, din cauza valului de fraude, bancherii canadieni ar fi schimbat și ei condițiile de creditare, însă sistemul ar fi încă vulnerabil.

