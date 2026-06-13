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Campionatul Mondial 2026 aduce dueluri tari în acest weekend. Brazilia debutează împotriva Marocului. De la ce oră se joacă partida

Campionatul Mondial 2026 aduce dueluri tari în acest weekend. Brazilia debutează împotriva Marocului. De la ce oră se joacă partida
Foto, social-media: Fifa World Cup
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Campionatul Mondial 2026 continuă în acest weekend cu o serie de partide atractive din faza grupelor. Turneul final, organizat în premieră de Statele Unite, Canada și Mexic, le aduce în prim-plan pe unele dintre cele mai importante naționale ale lumii, inclusiv Brazilia, Germania și Olanda. Meciurile vor putea fi urmărite în România la Antena 1, Antena 3 CNN și pe platforma AntenaPLAY.

SUA și Qatar deschid programul de sâmbătă

Ziua de sâmbătă programează două confruntări din faza grupelor. De la ora 04:00, Statele Unite vor întâlni Paraguay în Grupa D, pe arena din Los Angeles.

Seara, de la ora 22:00, Qatar și Elveția se vor înfrunta într-un meci din Grupa B, găzduit de stadionul din zona golfului San Francisco.

Brazilia intră în competiție

Duminică, de la ora 01:00, Brazilia își începe parcursul la turneul final cu o partidă împotriva Marocului, în Grupa C.

Tot din aceeași grupă face parte și duelul dintre Haiti și Scoția, programat la ora 04:00. Trei ore mai târziu, Australia și Turcia se întâlnesc într-un meci din Grupa D.

Germania și Olanda, printre atracțiile zilei de duminică

Programul de seară include alte două partide așteptate de suporteri. Germania va înfrunta Curacao, de la ora 20:00, în Grupa E, iar Olanda va juca împotriva Japoniei, de la ora 23:00, într-un meci din Grupa F.

Campionatul Mondial 2026 se desfășoară în perioada 11 iunie – 19 iulie și este prima ediție a competiției la care participă 48 de echipe naționale.

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