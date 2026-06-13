Campionatul Mondial 2026 aduce dueluri tari în acest weekend. Brazilia debutează împotriva Marocului. De la ce oră se joacă partida

Campionatul Mondial 2026 continuă în acest weekend cu o serie de partide atractive din faza grupelor. Turneul final, organizat în premieră de Statele Unite, Canada și Mexic, le aduce în prim-plan pe unele dintre cele mai importante naționale ale lumii, inclusiv Brazilia, Germania și Olanda. Meciurile vor putea fi urmărite în România la Antena 1, Antena 3 CNN și pe platforma AntenaPLAY.

SUA și Qatar deschid programul de sâmbătă

Ziua de sâmbătă programează două confruntări din faza grupelor. De la ora 04:00, Statele Unite vor întâlni Paraguay în Grupa D, pe arena din Los Angeles.

Seara, de la ora 22:00, Qatar și Elveția se vor înfrunta într-un meci din Grupa B, găzduit de stadionul din zona golfului San Francisco.

Brazilia intră în competiție

Duminică, de la ora 01:00, Brazilia își începe parcursul la turneul final cu o partidă împotriva Marocului, în Grupa C.

Tot din aceeași grupă face parte și duelul dintre Haiti și Scoția, programat la ora 04:00. Trei ore mai târziu, Australia și Turcia se întâlnesc într-un meci din Grupa D.

Germania și Olanda, printre atracțiile zilei de duminică

Programul de seară include alte două partide așteptate de suporteri. Germania va înfrunta Curacao, de la ora 20:00, în Grupa E, iar Olanda va juca împotriva Japoniei, de la ora 23:00, într-un meci din Grupa F.

Campionatul Mondial 2026 se desfășoară în perioada 11 iunie – 19 iulie și este prima ediție a competiției la care participă 48 de echipe naționale.