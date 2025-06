Hamilton, devastat după ce a lovit o marmotă pe circuitul de FORMULA 1: Nu am văzut ce se întâmplă

Lewis Hamilton, septuplu campion mondial, s-a arătat afectat la conferința de presă susținută după Marele Premiu al Canadei, pentru că ar fi lovit în timpul cursei o marmotă pe circuitul de Formula 1.

Pilotul britanic Lewis Hamilton spera să obțină primul său podium de când s-a alăturat echipei Ferrari, însă speranțele s-au năruit atunci când a lovit o marmotă și monopostul său a suferit avarii serioase în cadrul Marelui Premiu al Canadei.

„Nu am văzut ce se întâmplă, dar mai târziu echipa mi-a transmis că am lovit o marmotă. Am fost devastat. Iubesc animalele, așa că sunt trist din cauza asta”, a transmis Hamilton.