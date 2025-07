3 IULIE, calendarul zilei: Tom Cruise împlinește 63 de ani/ Moare Jim Morrison/ România învinge Argentina cu 3-2

Gândul vă prezintă calendarul zilei de joi, 3 iulie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Tom Cruise, născut pe 3 iulie 1962 în Syracuse, New York, este unul dintre cei mai cunoscuți și influenți actori americani. Cariera sa a început în anii ‘80, iar talentul și carisma i-au adus rapid roluri importante în filme de succes. Este faimos pentru rolurile din filme precum Top Gun, Mission: Impossible și Jerry Maguire. Cruise este apreciat pentru dedicarea sa, efectuând multe dintre cascadoriile din filme personal, fapt ce i-a câștigat admirația publicului și a criticilor. Tom Cruise este și producător, implicat în numeroase proiecte de la Hollywood. A fost nominalizat la trei premii Oscar și a câștigat trei Globuri de Aur. De-a lungul vieții, a fost căsătorit de trei ori și are trei copii. Este cunoscut și pentru implicarea în Biserica Scientologică, ceea ce i-a adus uneori controverse publice.

Jim Morrison a fost o figură emblematică a muzicii rock din anii ‘60, cunoscut în special ca solist și textier al trupei The Doors, pe care a fondat-o în 1965 împreună cu Ray Manzarek, Robby Krieger și John Densmore. Născut în 1943 în Melbourne, Florida, Morrison a fost recunoscut pentru vocea sa baritonală puternică, prezența scenică electrizantă și versurile profunde, adesea încărcate de simbolism și tematici precum libertatea, moartea, sexualitatea și mitologia. Cu piese celebre precum Light My Fire, Riders on the Storm și Break on Through, Morrison a devenit o figură emblematică a contraculturii și a revoluției muzicale din acea perioadă. Viața lui a fost marcată de abuz de substanțe și probleme cu legea, culminând cu moartea sa prematură, la 3 iulie 1971, în Paris, la doar 27 de ani. Circumstanțele morții sale rămân încă misterioase, nefiind clar dacă a fost vorba de o supradoză sau alte cauze. Jim Morrison este adesea inclus în “Clubul celor 27”, o categorie de muzicieni talentați care au murit la această vârstă.

Pe 3 iulie 1994, echipa națională de fotbal a României a reușit una dintre cele mai spectaculoase performanțe din istoria sa, învingând Argentina cu scorul de 3-2 în optimile de finală ale Cupei Mondiale găzduite de Statele Unite. Argentina era considerată una dintre favoritele turneului, fiind vicecampioana mondială en-titre. Meciul s-a desfășurat pe stadionul Cotton Bowl din Dallas și a fost plin de intensitate și dramatism. România a început în forță, iar golurile au venit din partea unor jucători emblematici: Ilie Dumitrescu și Gheorghe Hagi au fost principalii artizani ai victoriei. Dumitrescu a marcat două goluri, iar Hagi a adăugat un al treilea, în timp ce Argentina a punctat prin Batistuta și Maradona, dar fără să poată întoarce soarta partidei. Această victorie a fost nu doar o izbândă sportivă, ci și un moment de mare mândrie națională, România calificându-se pentru prima dată în sferturile de finală ale unui Campionat Mondial.

Nașteri 🎂

🎂1759: Petrus Sigerus 🇩🇪✒️🌿 considerat a fi întemeietorul botanicii farmaceutice din Transilvania

🎂1883: Franz Kafka 🇨🇿🇩🇪✒️ a influențat scriitori precum Jorge Luis Borges, Albert Camus, Jean-Paul Sartre sau Gabriel García Márquez. Publicul german l-a descoperit abia după episodul nazist, iar Cehia după relaxarea cenzurii comuniste din anii 60. În multe limbi, cuvântul „kafkian” a ajuns să descrie o situație absurdă, coșmarescă și suprarealistă. A murit de TBC

🎂1906: Horia Sima 🇷🇴🗣 politician, lider al Mișcării Legionare în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial

🎂1920: Paul-Mihu Sadoveanu 🇷🇴✒️ fiul mezin al lui Mihail Sadoveanu, căzut eroic pe front în luptele pentru eliberarea părții de nord-vest a Transilvaniei de sub ocupația Ungariei Horthyste (1944)

🎂1940: Mihai Adam 🇷🇴⚽️ golgheterul Diviziei A de 3 ori: în sezonul 1964-1965 cu 18 goluri, 1967-1968 cu 15 goluri și 1973-1974 cu 23 de goluri

🎂1952: Laura Branigan 🇺🇸🎤 cunoscută în special pentru hitul din 1982 certificat cu platină „Gloria” și pentru single-urile de Top 10 „Self Control” și „Solitaire”

🎂1962: Tom Cruise 🇺🇸🎬

🎂1965: Relu Fenechiu 🇷🇴🗣

🎂1967: Bogdan Pascu 🇷🇴🗣

🎂1980: Olivia Munn 🇺🇸🎬

🎂1987: Sebastian Vettel 🇩🇪🏎 cel mai tânăr pilot care a câștigat Campionatul Mondial de F1

Decese 🕯

🕯️1933: Mihail Șuțu 🇬🇷🇹🇷🇷🇴♛ domn fanariot în Moldova

🕯️1935: André Citroën 🇫🇷🚗 inginer și om de afaceri, fondatorul companiei Citroën

🕯️1969: Brian Jones 🇬🇧🎸 (The Rolling Stones) A murit în condiții bizare, înecat într-o piscină, la 27 de ani, contribuind la „Clubul 27”

🕯️1971: Jim Morrison 🇺🇸🎤 (The Doors) A murit de atac de cord; nu i s-a făcut autopsie. A fost înmormântat în cimitirul Père Lachaise din Paris, după o ceremonie privată. Avea să devină una din figurile cheie ale Clubului 27. Mormântul său a devenit un loc de pelerinaj și este încă vizitat zilnic de sute de fani care lasă acolo multe amintiri, cum ar fi: bilete, graffiti, țigări, prezervative

🕯️2012: Andy Griffith 🇺🇸🎬

🕯️2013: Radu Vasile 🇷🇴🗣 prim-ministru

Calendar 🗒

🗒1608: Exploratorul francez Samuel de Champlain a înființat orașul Quebec

🗒1849: Trupele de intervenție franceză și spaniolă cuceresc Roma și restabilesc Statele Papale. Republica Romană este abolită cu forța

🗒1863: Războiul civil american – Ziua finală a Bătăliei de la Gettysburg, descrisă drept punctul de cotitură al războiului, și care se încheie cu victoria Uniunii

🗒1866: Războiul austro-prusac este decis de Bătălia de la Königgrätz, care se termină cu victoria prusacilor și va duce la preluarea de către Prusia a națiunii germane proeminente din Imperiul austriac

🗒1886: Inginerul german Karl Benz dezvăluie oficial „Benz Patent Motorwagen”, privit ca primul automobil, un vehicul conceput pentru a fi propulsat de un motor

🗒1898: Joschua Slocum devine primul navigator solitar care realizează înconjurul complet al Pământului

🗒1928: John Logie Baird a enunțat, pentru prima dată, principiul televiziunii în culori

🗒1988: Podul Fatih Sultan Mehmet din Istanbul este finalizat, oferind a doua conexiune între Europa și Asia peste Bosfor

🗒1988: Zborul 655 al Iran Air, un Airbus A300, este doborât de USS Vincennes peste Golful Persic, ucigând toți cei 290 de pasageri și echipaj de la bord

🗒1990: Adunarea generală a Academiei Române reprimește 72 de membri corespondenți cărora li s-a retras această calitate sau care au fost privați de ea pe nedrept între 1948-1989

🗒1994: România învingea Argentina, atunci vicecampioana mondială, cu 3-2, și se califica în sferturile de finală ale Cupei Mondiale din SUA

🗒2013: Președintele Egiptului Mohamed Morsi este răsturnat de la putere de o lovitură militară

