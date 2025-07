Pilotul timișorean Radu Benea a reușit marea surpriză a etapei a treia din Campionatul Național de Viteză în Coastă, câștigând în Harghita, și l-a egalat pe Costel Cășuneanu în clasamentul Categoriei I. Acum, are parte de o nouă provocare, în etapa de la Reșița.

Cu 55 de puncte, Benea și Cășuneanu își împart prima poziție a clasamentului înaintea cursei din acest weekend, în timp ce Alexandru Pițigoi este pe locul 3, cu 43 de puncte. Pentru timișorean, etapa de la Reșița este cursa de casă, fiind, de altfel, singura etapă de viteză în coastă organizată în Banat.

„În ultimii 7 ani am fost mereu la această etapă, e preferata noastră, fiind și aproape de casă. O considerăm acasă, practic. Tot aici am obținut prima victorie în clasamentul general al turismelor, în 2021. Sunt nerăbdător să luăm startul. Reșița a fost mereu ca acasă pentru noi, am fost primiți cu multă căldură de public la fiecare cursă”, a declarat Radu Benea.

Se încinge lupta la vârful Campionatului de Viteză în Coastă

Pilotul de la Canova Racing a obținut victoria la turisme în 2021, pe traseul din Reșița, atunci când pilota un Mitsubishi Lancer Evo 8. Acum, Benea revine pe traseul din Valea Domanului la volanul unui Ferrari 488 Challenge.

Pentru echipa alb-violetă, provocarea este importantă și la juniori, acolo unde Nicolas Benea, în vârstă de numai 17 ani, luptă pentru titlul de campion în acest sezon. Pe un Ford Fiesta Rally4, Nicolas este printre cei mai tineri participanți din acest an la viteză în coastă, fiind pe locul 2 în acest moment la juniori și pe locul 1 la Clasa 6B.

Cel de-al treilea component al clubului este chiar reșițeanul George Șchiopulescu, care are un obiectiv clar pentru acest weekend: să obțină victoria la Grupa 3. Pe un Seat Cupra TCR, Șchiopulescu este liderul grupei în acest moment, fiind într-o luptă strânsă cu Claudiu Ciucă și Sorin Huțanu pentru titlul de campion în 2025.

Un total de 74 de piloți s-au înscris la Memorialul Werner Hirschvogel, etapa a 4-a din Campionatul Național de Viteză în Coastă HotSpins Racing, reprezentând un record de participare pentru ultimii ani la competiția organizată în Banat.