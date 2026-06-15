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Simona Halep anunță că începe o altă etapă, după retragerea din tenis: „Au fost ani în care viața mea a fost privită, analizată și comentată”

Simona Halep anunță că începe o altă etapă, după retragerea din tenis: „Au fost ani în care viața mea a fost privită, analizată și comentată”
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Simona Halep (34 de ani) a transmis un mesaj emoționant, după retragerea din tenis. Sportiva originară din Constanța a luat parte, în weekendul trecut, la meciul oficial de retragere din tenis, care a avut loc la Cluj-Napoca. A precizat că, de acum, va începe o altă etapă din viața ei, după ani în care întreaga activitate sportivă i-a fost urmărită și analizată.

În cursul zilei de luni, 15 iunie 2026, Simona Halep a publicat o scrisoare prin intermediul căreia mărturisește ce a însemnat „sportul alb” pentru ea. Sportiva în vârstă de 35 de ani a luat parte la meciul oficial de retragere din tenis, care s-a desfășurat la Cluj-Napoca, la evenimentul Sports Festival.

Simona Halep anunță că începe o altă etapă, după retragerea din tenis „Au fost ani în care viața mea a fost privită, analizată și comentată”

Simona Halep, la meciul de retragere. Sursă foto: Mediafax Foto

Sportiva a mărturisit că sâmbătă (13 iunie 2026) a trăit un moment intens din viața sa. Și anume, participarea la meciul de retragere din tenis. Ea mărturisește că a fost „mai mult decât o ceremonie”.

„Sâmbătă am trăit unul dintre cele mai intense și emoționante momente din viața mea: Evenimentul Oficial de Retragere din Tenis. A fost mai mult decât o ceremonie. A fost închiderea unui capitol care a însemnat toată viața mea de până acum. Un drum început cu un vis şi continuat cu multă muncă, sacrificii, lacrimi, speranţă şi iubire pentru acest sport”, a scris Halep pe Facebook.

„Tenisul m-a format. M-a ridicat, m-a pus la încercare, m-a făcut puternică”

Halep susține că tenisul nu doar că a format-o, ci a „ridicat-o, a pus-o la încercare și a făcut-o puternică”. De altfel, sportul alb nu doar că i-a oferit trăiri de excepție, ci i-a oferit și cele mai grele lecții.

„Tenisul m-a format. M-a ridicat, m-a pus la încercare, m-a făcut puternică. Mi-a oferit cele mai frumoase trăiri şi cele mai grele lecţii, pe care le voi purta cu mine mereu. Pentru tot ce am trăit pe teren şi dincolo de el, sunt profund recunoscătoare. În spatele trofeelor, rezultatelor şi momentelor pe care le-am împărţit cu voi, a existat mereu şi omul Simona. Un om care a şimţit, care a suferit, care s-a bucurat, care a căzut şi s-a ridicat de multe ori”, a mai spus Halep.

„Simt și nevoia firească de a păși spre ceea ce urmează cu mai multă liniște”

Ea susține că simte că dorește să se autodescopere, dincolo de zona sportivă. A susținut că simte că a venit momentul să se apropie mai mult de sine.

„Astăzi, poate pentru prima dată, simt că vreau pur și simplu să respir. Să trăiesc. Să descopăr cine sunt dincolo de sport, dincolo de competiție, dincolo de tot ceea ce lumea a cunoscut despre mine. Au fost ani în care viața mea a fost privită, analizată și comentată din multe unghiuri. Știu că asta a făcut parte din drumul meu și am acceptat-o, cu tot ce a venit la pachet.

Dar odată cu încheierea acestui capitol, simt și nevoia firească de a păși spre ceea ce urmează cu mai multă liniște, cu mai multă intimitate și cu libertatea de a-mi trăi alegerile în felul meu.

Nu pentru că vreau să mă îndepărtez de oameni, ci pentru că simt că a venit timpul să mă apropii mai mult de mine. Voi rămâne mereu aceeaşi: cu valorile, disciplina şi responsabilitatea pe care sportul mi le-a oferit şi pe care le voi purta cu mine toată viaţa”, a transmis Simona Halep.

Simona Halep anunță că începe o altă etapă, după retragerea din tenis „Au fost ani în care viața mea a fost privită, analizată și comentată”

Simona Halep, la meciul de retragere. Sursă foto: Mediafax Foto

Simona Halep mărturisește că de acum înainte începe o nouă etapă din viața ei.

„De acum, începe pentru mine o altă etapă. Una mai liniştită, mai personală, mai aproape de ceea ce sunt dincolo de performanţă. O etapă în care îmi doresc să mă bucur de lucrurile simple, de oamenii dragi, de alegerile mele şi de libertatea de a-mi trăi viaţa în felul meu.

Privesc înainte cu recunoştinţă pentru tot ce a fost şi cu sufletul deschis pentru tot ce urmează. Viaţa îmi va aduce, cu siguranţă, noi moduri de a fi aproape de oamenii care mă iubesc cu adevărat. Vă mulţumesc pentru că mi-aţi fost alături, pentru că aţi crezut în mine şi pentru că aţi făcut parte din această călătorie. Unele poveşti se încheie, dar ceea ce lasă în urmă rămâne pentru totdeauna”, a conchis sportiva.

Și-a luat rămas bun în fața spectatorilor

De asemenea, sportiva a ținut să transmită un mesaj și în cadrul evenimentului din Cluj-Napoca. La eveniment au luat parte mii de spectatori. Cu emoție în glas, sportiva de 35 de ani le-a mulțumit fanilor pentru sprijin.

„A venit momentul să-mi iau rămas bun. Este foarte emoționant să vorbesc astăzi. Știu că poate va fi ultima oară când vorbesc oficial ca sportivă. O să vorbesc despre mine și despre voi, care m-ați susținut, atât la bine, cât și la rău. Mi-ați oferit sprijinul de care aveam nevoie, nu v-ați îndoit de mine, ceea ce a însemnat enorm, mi-a dat încredere să lupt și să merg mai departe”, a spus Simona Halep sâmbătă, la meciul de retragere de la Cluj-Napoca.

Sursă foto: Mediafax Foto; arhivă

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