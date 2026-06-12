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Viral la Cupa Mondială 2026 | Shakira a continuat să danseze, în timp ce este escortată de pe terenul din Ciudad de Mexico

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Moment viral la Cupa Mondială 2026. Shakira (49 de ani) s-a numărat printre persoanele publice prezente la ceremonia de deschidere a Cupei Mondiale 2026. Aceasta a susținut un moment artistic pe Stadionul Azteca din Ciudad de Mexico. A interpretat, alături de Burna Boy, piesa „Dai Dai”. Apariția cântăreței a stârnit numeroase comentarii pe rețelele de socializare, atât pentru prestația de pe scenă, cât și pentru momentele din afara spectacolului. Ea a fost filmată și atunci când era escortată de pe teren, iar gestul său a atras atenția: a continuat să danseze, chiar și în acel moment.

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Cupa Mondială 2026 a debutat pe 11 iunie, iar în ceremonia de deschidere a acestui eveniment sportiv s-au aflat Shakira și Burna Boy. Cei doi au interpretat live piesa „Dai Dai”, care reprezintă, de altfel, imnul oficial al CM 2026. Nu au fost singurii artiști care s-au prezentat în fața publicului. Vezi AICI lista completă.

Shakira, alături de dansatoare

Speculații că ar avea o „dublură”

După ceremonie, apariția Shakirei a generat numeroase reacții pe rețelele sociale, unde unii utilizatori au susținut că artista ar fi arătat diferit față de aparițiile anterioare. În timp ce unele comentarii au alimentat speculații privind o posibilă „dublură”, alții au explicat schimbările prin machiaj, iluminare, unghiurile de filmare sau trecerea timpului, arată The Mirror. Momentan nu există dovezi care să susțină aceste teorii, iar reprezentanții artistei nu au oferit un punct de vedere.

A continuat să danseze și după momentul artistic

Un alt moment devenit viral a surprins-o pe Shakira continuând să danseze după încheierea spectacolului, în timp ce organizatorii încercau să elibereze terenul. Imaginile au stârnit numeroase reacții, mulți fani apreciind spontaneitatea și energia artistei. Momentul poate fi privit în videoclipul de mai sus. A fost publicat de World Music Awards pe platforma X.

Viral la Cupa Mondială 2026 | Shakira a continuat să danseze, în timp ce este escortată de pe terenul din Ciudad de Mexico

Shakira a continuat să danseze, în timp ce este escortată de pe terenul din Ciudad de Mexico

Ceremonia de deschidere a atras și critici din partea unor fani ai fotbalului, care au considerat spectacolul sub așteptări. Cu toate acestea, apariția Shakirei a rămas unul dintre cele mai comentate momente ale serii, artista fiind strâns asociată cu istoria recentă a Cupei Mondiale datorită hitului „Waka Waka”.

Sursă foto & video: X / World Music Awards; Profimedia

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