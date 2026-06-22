Caniculă și vijelii. Unde va fi cel mai cald și unde vor fi averse torențiale. Date de ultimă oră de la ANM, pentru Gândul

Până în data de 24 iunie – ora 21:00 – este valabilă o informare meteorologică emisă de Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Va fi o vreme călduroasă, local vor apărea caniculă și disconfort termic, iar instabilitatea atmosferică va fi accentuată.

Vremea va fi călduroasă în majoritatea regiunilor, iar disconfortul termic va fi accentuat în cele vestice și sud-vestice.

Miercuri (24 iunie), disconfortul termic va apăra și în cele sudice.

Maximele termice vor fi cuprinse între 26…28 de grade pe litoral și în depresiunile din estul Transilvaniei și 31…33 de grade în vestul, nord-vestul, centrul, sudul și sud-estul teritoriului.

Averse torențiale și descărcări electrice

Luni (21 și 22 iunie), în zona Carpaților Occidentali și Meridionali, precum și în vestul țării, marți (23 iunie) în sud-vest, centru, nord și nord-est vor fi perioade cu instabilitate atmosferică. .

Și miercuri (24 iunie), în centrul, sudul și sud-estul teritoriului local vor fi perioade cu instabilitate atmosferică.

Se vor manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului (rafale în general de 40…60 km/h).

Izolat vor fi izolat vijelii și va cădea grindină de mici și medii dimensiuni.

În intervale scurte de timp (1…3 ore) sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15…25 l/mp și izolat de peste 30…40 l/mp.

ANM: „Disconfortul termic va fi ridicat”

Meteorologul de serviciu al ANM a transmis, în exclusivitate pentru Gândul, noi informații despre evoluția vremii. În Maramureș, nordul și centrul Transilvaniei, nord-estul Moldovei, sudul Olteniei, sud-vestul Munteniei se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată. Disconfortul termic va fi accentuat.

„Vremea va fi călduroasă în majoritatea regiunilor. Disconfortul termic va fi ridicat. Indicele temperatură-umezeală va depăși 80 de unități.

În sudul Transilvaniei și în zonele de munte din Oltenia vor fi periode cu averse torențiale. Vor fi și frecvente descărcări electrice și vijelii.

Va cădea grindină de mici medii dimensiuni de 1-3 cm. Prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15-25l /m², dar și peste peste 30 – 40 l/m² la munte și în Banat.

Vântul va sufla slab și moderat în celelalte regiuni.

Temperaturile maxime se vor încadra între 26-28 de grade, pe litoral, și 34 de grade în sudul Transilvaniei”, a transmis, pentru Gândul, meteorologul de serviciu al ANM.