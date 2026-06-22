Caniculă și vijelii. Unde va fi cel mai cald și unde vor fi averse torențiale. Date de ultimă oră de la ANM, pentru Gândul

Până în data de 24 iunie – ora 21:00 – este valabilă o informare meteorologică emisă de Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Va fi o vreme călduroasă, local vor apărea caniculă și disconfort termic, iar instabilitatea atmosferică va fi accentuată.
Vremea va fi călduroasă în majoritatea regiunilor, iar disconfortul termic va fi accentuat în cele vestice și sud-vestice.
Luni (21 și 22 iunie), în zona Carpaților Occidentali și Meridionali, precum și în vestul țării, marți (23 iunie) în sud-vest, centru, nord și nord-est vor fi perioade cu instabilitate atmosferică. .
Și miercuri (24 iunie), în centrul, sudul și sud-estul teritoriului local vor fi perioade cu instabilitate atmosferică.
În intervale scurte de timp (1…3 ore) sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15…25 l/mp și izolat de peste 30…40 l/mp.
Meteorologul de serviciu al ANM a transmis, în exclusivitate pentru Gândul, noi informații despre evoluția vremii. În Maramureș, nordul și centrul Transilvaniei, nord-estul Moldovei, sudul Olteniei, sud-vestul Munteniei se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată. Disconfortul termic va fi accentuat.
„Vremea va fi călduroasă în majoritatea regiunilor. Disconfortul termic va fi ridicat. Indicele temperatură-umezeală va depăși 80 de unități.
Temperaturile maxime se vor încadra între 26-28 de grade, pe litoral, și 34 de grade în sudul Transilvaniei”, a transmis, pentru Gândul, meteorologul de serviciu al ANM.