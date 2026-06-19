Meteorologii anunță caniculă. Unde vor înregistra chiar și 35 de grade. ANM, informații de ultimă oră pentru Gândul

Este sfârșit de săptămână, iar meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) nu au mai emis – deocamdată – avertizări de averse torențiale, vijelii, descărcări electrice sau grindină.

Ce ne așteaptă astăzi, din punct de vedere al fenomenelor meteo, a transmis – pentru Gândul – meteorologul de serviciu al ANM.

„Pentru astăzi, dar mai ales pentru următoarele 2 zile, vorbim de o creștere a valorilor termice dinspre vest, apoi în sud și în centru.

Temperaturile maxime vor caracteriza o vreme călduroasă, adică se vor situa peste 30°.

Duminică, mai mult decât atât, ne așteptăm la o vreme caniculară, temperaturi de 35° în partea de vest a teritoriului.

Astăzi maximele vor fi cuprinse între 24 – 25° pe litoral și până la 30-32° în regiunile vestice.

Sâmbătă, temperaturile vor mai crește ușor și pe litoral, de la 26 – 27°, până la 33 – 34°, tot în regiunile vestice.

Duminică, pe litoral vor fi temperaturi ușor mai scăzute, 26 – 27°.

Spuneam că în vest vom avea temperaturi de caniculă, în jurul a 35°, în condițiile în care apar și precipitații și ploi sub formă de aversă și descărcări electrice. Însă vor fi numai în zonele montane, după-amiază și seara.

Cum va fi vremea în București

„În Capitală, vorbim de o încălzire treptată.

Vremea va deveni călduroasă, acest lucru însemnând temperaturi maxime, astăzi, de 29° – 30°.

Sâmbătă, temperaturile se vor situa în jurul a 31°.

Duminică vom avea 31 – 32°. Va fi o vreme în general frumoasă. Cerul va fi mai mult însorit”, a transmis meteorologul de serviciu al ANM, în exclusivitate pentru Gândul.

Care a fost cea mai ridicată temperatură a dimineții, potrivit ANM

În această dimineață, la ora 07:00, cea mai ridicată temperatură – 19 grade Celsius – s-a înregistrat la Drobeta-Turnu Severin și la Sulina.

La aceeași oră, în București au fost doar 13 grade Celsius.

La Constanța s-au înregistrat 18 grade, la Craiova au fost 16 grade, iar la Brăila termometrele au arătat 14 grade Celsius.

În partea de vest a țării au fost 15 grade la Timișoara, 16 grade la Arad și 17 grade la Oradea.

La Iezer au fost 7 grade Celsius, aceasta fiind cea mai scăzută temperatură a dimineții.

Au fost 13 grade la Suceava și 16 grade la Botoșani. Potrivit informațiilor publicate de ANM, la ora 07:00 a acestei dimineți de vineri nu s-au înregistrat precipitații la nivel național.