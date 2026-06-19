Meteorologii anunță caniculă. Unde vor înregistra chiar și 35 de grade. ANM, informații de ultimă oră pentru Gândul

Este sfârșit de săptămână, iar meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) nu au mai emis – deocamdată – avertizări de averse torențiale, vijelii, descărcări electrice sau grindină.
Ce ne așteaptă astăzi, din punct de vedere al fenomenelor meteo, a transmis – pentru Gândul – meteorologul de serviciu al ANM.
„Pentru astăzi, dar mai ales pentru următoarele 2 zile, vorbim de o creștere a valorilor termice dinspre vest, apoi în sud și în centru.
Spuneam că în vest vom avea temperaturi de caniculă, în jurul a 35°, în condițiile în care apar și precipitații și ploi sub formă de aversă și descărcări electrice. Însă vor fi numai în zonele montane, după-amiază și seara.
„În Capitală, vorbim de o încălzire treptată.
Duminică vom avea 31 – 32°. Va fi o vreme în general frumoasă. Cerul va fi mai mult însorit”, a transmis meteorologul de serviciu al ANM, în exclusivitate pentru Gândul.
În această dimineață, la ora 07:00, cea mai ridicată temperatură – 19 grade Celsius – s-a înregistrat la Drobeta-Turnu Severin și la Sulina.
Au fost 13 grade la Suceava și 16 grade la Botoșani. Potrivit informațiilor publicate de ANM, la ora 07:00 a acestei dimineți de vineri nu s-au înregistrat precipitații la nivel național.