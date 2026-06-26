Cod roșu de temperaturi extreme. Unde vor fi 39 de grade la umbră și în ce zone va ploua cu tunete și fulgere. Prognoza actualizată de la ANM, pentru Gândul

Administrația Nați0nală de Meteorologie (ANM) a emis o informare meteorologică, valabilă până în data de 29 iunie, la ora 10:00. Potrivit meteorologilor, România este afectată de un val de căldură, caniculă și disconfort termic.

„În intervalul 25 iunie – 29 iunie un val de căldură se va extinde și se va intensifica în toate regiunile țării.

Va fi caniculă vineri (26 iunie) în vest și nord-vest, sâmbătă (27 iunie) și în centru și sud, iar duminică (28 iunie) în toată țara.

Disconfortul termic se va accentua treptat , iar indicele temperatură umezeală (ITU) va atinge și depăși pragul critic de 80 de unități în zonele de câmpie, iar apoi și în cele de deal.

, iar indicele temperatură umezeală (ITU) va atinge și depăși pragul critic de 80 de unități în zonele de câmpie, iar apoi și în cele de deal. Temperaturile maxime se vor situa în general între 30 și 39 de grade.

Cele mai ridicate valori vor fi în Câmpia de Vest în a doua parte a intervalului.

Nopțile de sâmbătă spre duminică și duminică spre luni vor avea temperaturi minime ce vor caracteriza local nopți tropicale. La nivel național acestea se vor situa între 14 și 25 de grade”, anunță ANM.

ANM: „Disconfortul termic va fi accentuat”

Meteorologul de serviciu al ANM a oferit, în exclusivitate pentru Gândul, noi informații despre evoluția vremii la final de săptămână.

„Valul de căldură se va extinde îndeosebi în regiunile vestice, nord-vestice și centrale. Va fi caniculă.

Indicele de temperatură-umezeală va trece de 80 de unități în Câmpia de Vest și local în Câmpia Română.

Disconfortul termic va fi accentuat.

Temperaturile maxime se vor încadra între 39 de grade pe litoral și în depresiunile Carpaților Orientali și 36 – 37 de grade în Banat și Crișana.

Cerul va fi variabil, cu înnorări accentuate după-amiaza și seara. Pe alocuri – Oltenia, Muntenia – vor fi averse, descărcări electrice și căderi de grindină de 1 – 2 cm. Vântul va sufla slab și moderat”, a precizat, pentru Gândul, meteorologul de serviciu al ANM.

Duminică, 28 iunie, situația se agravează

Sâmbătă, 27 iunie, valul de căldură persistă. Codul galben rămâne în vigoare pentru Oltenia, Muntenia, Dobrogea și Moldova, iar codul portocaliu va viza Banatul, Crișana, Maramureșul și Transilvania, unde maximele pot atinge 38–39 de grade, în special în Câmpia de Vest.

Nopțile vor deveni tropicale. Minimele nu vor coborî sub 17–22 de grade.

Duminică, 28 iunie, tabloul general se agravează.

Dobrogea și sud-estul Munteniei se vor afla sub cod galben.

Banatul, Oltenia, cea mai mare parte a Munteniei și Moldovei intră sub cod portocaliu de caniculă intensă.

Totodată, pentru Crișana, Maramureș, Transilvania și nordul Moldovei a fost emis cod roșu.

Sunt prognozate temperaturi extreme, comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie. Maximele vor ajunge la 39–40 de grade, iar disconfortul termic va fi deosebit de accentuat.