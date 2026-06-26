Cod roșu de temperaturi extreme. Unde vor fi 39 de grade la umbră și în ce zone va ploua cu tunete și fulgere. Prognoza actualizată de la ANM, pentru Gândul

Administrația Nați0nală de Meteorologie (ANM) a emis o informare meteorologică, valabilă până în data de 29 iunie, la ora 10:00. Potrivit meteorologilor, România este afectată de un val de căldură, caniculă și disconfort termic.
„În intervalul 25 iunie – 29 iunie un val de căldură se va extinde și se va intensifica în toate regiunile țării.
Nopțile de sâmbătă spre duminică și duminică spre luni vor avea temperaturi minime ce vor caracteriza local nopți tropicale. La nivel național acestea se vor situa între 14 și 25 de grade”, anunță ANM.
Meteorologul de serviciu al ANM a oferit, în exclusivitate pentru Gândul, noi informații despre evoluția vremii la final de săptămână.
„Valul de căldură se va extinde îndeosebi în regiunile vestice, nord-vestice și centrale. Va fi caniculă.
Cerul va fi variabil, cu înnorări accentuate după-amiaza și seara. Pe alocuri – Oltenia, Muntenia – vor fi averse, descărcări electrice și căderi de grindină de 1 – 2 cm. Vântul va sufla slab și moderat”, a precizat, pentru Gândul, meteorologul de serviciu al ANM.
Sâmbătă, 27 iunie, valul de căldură persistă. Codul galben rămâne în vigoare pentru Oltenia, Muntenia, Dobrogea și Moldova, iar codul portocaliu va viza Banatul, Crișana, Maramureșul și Transilvania, unde maximele pot atinge 38–39 de grade, în special în Câmpia de Vest.
Nopțile vor deveni tropicale. Minimele nu vor coborî sub 17–22 de grade.
Sunt prognozate temperaturi extreme, comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie. Maximele vor ajunge la 39–40 de grade, iar disconfortul termic va fi deosebit de accentuat.