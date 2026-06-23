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Coduri galbene de caniculă și vijelii în mai multe zone din țară. Prognoza detaliată de la ANM, pentru Gândul

Cristian Lisandru
Coduri galbene de caniculă și vijelii în mai multe zone din țară. Prognoza detaliată de la ANM, pentru Gândul
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Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o atenționare meteo și o informare meteo. Sunt două coduri galbene care vizează vreme călduroasă și disconfort termic, dar și instabilitate atmosferică și averse însemnate cantitativ.

În intervalul menționat, în zona de munte, sudul Banatului, vestul și nordul Olteniei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică. Vor fi averse torențiale, frecvente descărcări electrice, dar și intensificări ale vântului (viteze la rafală de 50…70 km/h).

„Pe arii restrânse vor fi vijelii și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni (1…3 cm). În intervale scurte de timp (1…3 ore) sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi local de 15…25 l/mp și pe arii restrânse vor depăși 30…40 l/mp”, anunță meteorologii ANM.

Sursa – ANM

ANM: „Indicele temperatură-umezeală va atinge, izolat, pragul de 80 de unități”

Meteorologul de serviciu al ANM a transmis, la solicitarea Gândul, noi informații despre evoluția vremii.

Pentru ziua de astăzi vorbim în continuare atât de temperaturi deosebit de ridicate pentru această perioadă, cât și de fenomene de instabilitate a atmosferică în zonele montane, în mod deosebit și în partea de sud-vest a țării.

  • Astăzi vom mai avea atenționări de cod galben pentru temperaturi deosebit de ridicate în Crișana, în Maramureș, în nord-vestul și centrul Transilvaniei, în nordul Banatului, dar și în partea de est a Munteniei și în sudul Moldovei.
  • Maximele vor fi de 30-33°. Indicele temperatură-umezeală va atinge, izolat, pragul de 80 de unități.
  • Disconfortul termic va fi unul accentuat.

Vor fi și de fenomene de instabilitate atmosferică. Acestea fac subiectul unui alte mesaje de atenționare meteorologică de cod galben pentru Oltenia, pentru zonele montane, pentru Banat, pentru vestul și nordului Munteniei.

În Capitală avem vreme cu de toate. Pornim cu ceva ploaie, dar spre după-amiază cercul va deveni variabil. Spre seară ne așteptăm și la fenomene de instabilitate atmosferică, averse și descărcări electrice. Temperatura maximă va atinge o valoare de 32, poate chiar 33 de grade”, a transmis, pentru Gândul, meteorologul de serviciu al ANM.

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