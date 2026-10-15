Prima pagină » Știri » O doctoriță din Alexandria a provocat un accident după ce s-ar fi urcat băută la volan. Se grăbea să ajungă la garda de la Urgențe

O doctoriță din Alexandria a provocat un accident după ce s-ar fi urcat băută la volan. Se grăbea să ajungă la garda de la Urgențe

O doctoriță din Alexandria a provocat un accident după ce s-ar fi urcat băută la volan. Se grăbea să ajungă la garda de la Urgențe
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

O doctoriță din Alexandria a fost implicată într-un accident rutier după ce ar fi trecut fără să oprească la indicatorul „Stop” și ar fi intrat într-o autoutilitară. Femeia urma să ajungă la serviciu, unde avea programată o gardă la Unitatea de Primiri Urgențe.

În urma impactului, autoturismul condus de medic a fost avariat. Din primele informații, femeia nu ar fi suferit răni.

Polițiștii au testat-o cu aparatul etilotest, rezultatul indicând 0,71 mg/l alcool pur în aerul expirat. Potrivit presei, doctorița se grăbea să ajungă la serviciu și era deja în întârziere în momentul producerii accidentului.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

NEWS ALERT Zelenski anulează cu o simplă declarație programul SAFE de înzestrare a României. Președintele ucrainean spune că războiul a demonstrat că achizițiile de blindate sunt inutile, adică fix ce cumpără țara noastră, cu peste 4 miliarde euro, de la Rheinmetall
16:51
Zelenski anulează cu o simplă declarație programul SAFE de înzestrare a României. Președintele ucrainean spune că războiul a demonstrat că achizițiile de blindate sunt inutile, adică fix ce cumpără țara noastră, cu peste 4 miliarde euro, de la Rheinmetall
AGRICULTURĂ Fondurile AFIR pentru fermele mici: aproape 112 milioane de euro sunt alocate prin DR-14 și DR-18. O componentă a fost deja închisă
14:46
Fondurile AFIR pentru fermele mici: aproape 112 milioane de euro sunt alocate prin DR-14 și DR-18. O componentă a fost deja închisă
AGRICULTURĂ Legea porcului a fost modificată: transportul ilegal a cel puțin șase porci devine infracțiune. Animalele și vehiculul pot fi confiscate
12:53
Legea porcului a fost modificată: transportul ilegal a cel puțin șase porci devine infracțiune. Animalele și vehiculul pot fi confiscate
REVOLTĂTOR Primăria Oradea a tăiat un frasin de aproape 250 de ani, deși îl inclusese pe lista arborilor remarcabili
12:03
Primăria Oradea a tăiat un frasin de aproape 250 de ani, deși îl inclusese pe lista arborilor remarcabili
VIRAL Gluma zilei pe internet, după ce PSD și PNL au decis să treacă Guvernul Niculescu. Fotografia s-a viralizat rapid
11:05
Gluma zilei pe internet, după ce PSD și PNL au decis să treacă Guvernul Niculescu. Fotografia s-a viralizat rapid
Gândul de Vreme Vremea se menține rece pentru această perioadă, nu lipsesc lapovița și chiar ninsoarea. ANM, prognoză specială pentru București
10:08
Vremea se menține rece pentru această perioadă, nu lipsesc lapovița și chiar ninsoarea. ANM, prognoză specială pentru București
Mediafax
De la cozi de cinci ore pentru carne la o economie de 1.000 de miliarde de dolari. Cum a ajuns Polonia să dea lovitura și unde a rămas România
Digi24
Victor Ponta: Acordurile între partide și Luca Niculescu nu au nicio valoare. Ilie Bolojan are de dat explicații
Cancan.ro
BREAKING: Ce au descoperit medicii pe trupul Valentinei. Care ar putea fi arma crimei, potrivit raportului medico-legal
Prosport.ro
Cum arată acum manechinul argentinian de 73 de ani care anul trecut s-a filmat goală la duș și toată lumea a crezut că Ronaldinho e „regizorul”
Adevarul
Rectificarea bugetară, primul test al viitorului Guvern. Economist: „Soluția va fi să înghețăm investițiile și să reducem cheltuielile”
Mediafax
Lovitură pentru dosarul independenței Cataloniei! Carles Puigdemont, soțul româncei Marcela Topor, scapă de plata a 4 milioane de euro
Click
Doctoriță de la Spitalul Alexandria, prinsă băută la volan înainte de gardă. Soțul a încercat să o scape, deși nu era în mașină
Digi24
O doctoriță băută a provocat un accident rutier în drum spre spital, unde urma să intre de gardă
Cancan.ro
Cum arată bărbatul pe care Maurice Munteanu îl iubește. Concurentul de la Asia Express i-a făcut o declarație romantică
Ce se întâmplă doctore
La ce folosește, de fapt, sertarul de sub aragaz sau cuptor. Mulți îl folosesc greșit, fără să știe
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Producătorii auto din China ar putea fi avantajați de noile reguli UE privind industria auto europeană
Descopera.ro
Ce presupune dieta nordică? Un studiu amplu arată că ne-ar putea ajuta să trăim mai mult
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Iubitule, cu cine vorbești la telefon?! – Offf, m-ai prins!
Descopera.ro
Oamenii de știință au făcut o descoperire uimitoare care ar putea ajuta la explicarea existenței vieții
Mediafax Italia
Lovitură pentru mașinile cu numere străine! Ce prevede Noul Cod rutier?!
Mediafax Spania
Mesajul CIUDAT al lui Trump. Ce a vrut să spună?!
OPINIE Cătălin Predoiu spune că atacurile din Marea Neagră indică o strategie de transformare a acesteia într-o ‹mare închisă›
17:20
Cătălin Predoiu spune că atacurile din Marea Neagră indică o strategie de transformare a acesteia într-o ‹mare închisă›
FLASH NEWS Șefa Băncii Centrale Europene ar putea părăsi funcția cu un an înainte de termen. Motivul pentru care se grăbește numirea ei la conducerea Forumului Economic Mondial
17:18
Șefa Băncii Centrale Europene ar putea părăsi funcția cu un an înainte de termen. Motivul pentru care se grăbește numirea ei la conducerea Forumului Economic Mondial
REACȚIE Victor Ponta avertizează că România riscă „falimentul”, după ce Friedrich Merz a propus reducerea bugetului UE
17:10
Victor Ponta avertizează că România riscă „falimentul”, după ce Friedrich Merz a propus reducerea bugetului UE
CONTROVERSĂ Reacția Kremlinului, după ce Ucraina l-a sfidat pe Trump și a reluat atacurile asupra rafinăriilor de petrol rusești. Ce anunță purtătorul de cuvânt al lui Putin
17:09
Reacția Kremlinului, după ce Ucraina l-a sfidat pe Trump și a reluat atacurile asupra rafinăriilor de petrol rusești. Ce anunță purtătorul de cuvânt al lui Putin
EDUCAȚIE Rezultatele finale la concursul pentru directori de școli. Câți candidați merg mai departe, după contestațiile la proba de competențe
16:59
Rezultatele finale la concursul pentru directori de școli. Câți candidați merg mai departe, după contestațiile la proba de competențe
EMISIUNI „Cu Gândul la București” începe vineri, 16 octombrie, de la ora 14.00. Invitat: Rareș Hopincă, primarul Sectorului 2
16:58
„Cu Gândul la București” începe vineri, 16 octombrie, de la ora 14.00. Invitat: Rareș Hopincă, primarul Sectorului 2

Cele mai noi

Trimite acest link pe