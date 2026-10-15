O doctoriță din Alexandria a fost implicată într-un accident rutier după ce ar fi trecut fără să oprească la indicatorul „Stop” și ar fi intrat într-o autoutilitară. Femeia urma să ajungă la serviciu, unde avea programată o gardă la Unitatea de Primiri Urgențe.

În urma impactului, autoturismul condus de medic a fost avariat. Din primele informații, femeia nu ar fi suferit răni.

Polițiștii au testat-o cu aparatul etilotest, rezultatul indicând 0,71 mg/l alcool pur în aerul expirat. Potrivit presei, doctorița se grăbea să ajungă la serviciu și era deja în întârziere în momentul producerii accidentului.