O cameră video rotativă, prevăzută cu un panou solar, a fost montată pe un stâlp de la intersecția străzilor Mănăstirea Dealu și Sfântul Gheorghe, în cartierul Bucureștii Noi din Sectorul 1. Apariția dispozitivului a stârnit nemulțumirea locuitorilor, care susțin că obiectivul poate fi orientat spre curțile și locuințele lor și cer autorităților să clarifice cine a instalat echipamentul și în ce scop.

Potrivit publicației B365.ro, camera ar fi fost montată în timpul nopții, cu ajutorul unei nacele, fără ca oamenii din zonă să primească explicații. Dispozitivul este rotativ și funcționează cu ajutorul unui mic panou solar atașat acestuia.

Situația a fost semnalată pe grupul de Facebook „Sesizări Sector 1”, unde unul dintre locuitori a reclamat că aparatul poate supraveghea proprietăți private, inclusiv curțile și locuințele oamenilor.

„Nu trăim în comunism! Viața privată a oamenilor nu este la dispoziția oricui se trezește să monteze o cameră pe un stâlp”, a transmis bucureșteanul în mesajul publicat pe grup.

Un alt cetățean, care locuiește în zona respectivă, susține că a făcut, de asemenea, o sesizare pe grupul de Facebook „Sesizări Sector 1” însă, ulterior, susține că postarea sa ar fi fost ștearsă.

Locuitorii au sesizat Primăria și Autoritatea pentru Protecția Datelor

Oamenii solicită să afle cui aparține camera, ce suprafață poate înregistra, cine are acces la imaginile captate și cât timp sunt păstrate înregistrările. De asemenea, aceștia cer să li se comunice dacă dispozitivul este conectat la sistemul de supraveghere al Primăriei Sectorului 1.

Sesizările au fost transmise Primăriei Sectorului 1 și Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Un răspuns a venit din partea consilierului local Ion Enache, care a susținut că aparatul face parte din sistemul de supraveghere al administrației locale și că nu înregistrează proprietăți private.

„Această cameră este amplasată pe domeniul public, la fel ca toate celelalte 800 de camere de supraveghere ale Primăriei Sectorului 1, și filmează exclusiv domeniul public, nu proprietățile private”, a precizat consilierul local.

Explicația nu a lămurit însă toate întrebările locuitorilor, care au cerut informații suplimentare despre funcționarea dispozitivului, accesul la înregistrări și modul în care este garantată respectarea vieții private.

Până la clarificarea situației de către autorități, rămâne neconfirmată public proveniența exactă a camerei și modalitatea în care sunt gestionate imaginile surprinse de aceasta.