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Trei tineri au murit într-un accident cumplit, în Vâlcea. Două dintre victime aveau doar 17 ani. Alte două persoane sunt grav rănite

Elena Popescu
Trei tineri au murit într-un accident cumplit, în Vâlcea. Două dintre victime aveau doar 17 ani. Alte două persoane sunt grav rănite
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Trei tineri și-au pierdut viața, iar alte două persoane au fost grav rănite într-un accident rutier produs în noaptea de duminică spre luni, pe DN 67, în localitatea Mihăești, județul Vâlcea.

Un tânăr de 25 de ani și două fete, ambele în vârstă de 17 ani, au murit după ce două autoturisme s-au ciocnit frontal.

Accidentul s-a produs în jurul orei 23:30, pe DN 67, în localitatea Mihăești. În impact au fost implicate două autoturisme în care se aflau cinci persoane. Potrivit primelor cercetări, un tânăr de 25 de ani, din Râmnicu Vâlcea, ar fi intrat într-o curbă cu o viteză nepotrivită pentru condițiile de drum.

Autoturismul condus de acesta ar fi pătruns pe sensul opus de mers, unde s-a izbit frontal de o mașină condusă de un bărbat de 67 de ani, din Orlești.

Cinci victime, trei persoane încarcerate

Salvatorii au găsit cinci victime. Trei persoane erau încarcerate în cele două autoturisme, iar alte două au fost găsite în apropierea mașinilor, în stare de inconștiență.

”Echipajele operative sosite la fața locului au constatat că în accident sunt implicate două autoturisme și cinci persoane, dintre care trei sunt incarcerate (două într-un autoturism și una în celălalt autoturism). Celelalte două persoane au fost găsite în apropierea mașinilor implicate în evenimentul rutier, inconștiente. Au fost extrase cu celeritate primele două victime încarcerate în același autoturism și au fost predate, conștiente și cooperante, echipajelor SAJ”, au transmis pompierii vâlceni.

Un tânăr de 25 de ani și două adolescente au murit

Șoferul de 25 de ani și-a pierdut viața. Au murit și cele două pasagere aflate în autoturismul acestuia, ambele în vârstă de numai 17 ani. În celălalt autoturism se aflau șoferul de 67 de ani și o femeie de 61 de ani. Ambii au fost grav răniți și transportați la spital pentru îngrijiri medicale.

Din cauza stării în care se afla după impact, bărbatul de 67 de ani nu a putut fi testat cu aparatul etilotest. Polițiștii au dispus recoltarea de probe biologice pentru a se stabili dacă acesta consumase alcool.

Traficul a fost blocat total în zona accidentului și deviat pe drumul comunal 128.

Polițiștii Serviciului Rutier Vâlcea continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cauzele și împrejurările în care s-a produs accidentul soldat cu moartea celor trei tineri.

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