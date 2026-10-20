Procurorii DIICOT au efectuat – în 15 și 16 octombrie 2026 – nu mai puțin de 48 de percheziții domiciliare, în județele Iași, Giurgiu, Prahova, Maramureș, Dâmbovița și Ilfov. În același timp, percheziții au avut loc și în Capitală, iar dosarul vizează săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală, delapidare, folosirea cu rea credință a creditului societății și spălare a banilor. În centrul atenției a apărut Florian Mihăiță, afacerist „greu” din zona construcțiilor în România, ale cărui firme sunt legate și de construirea cartierului rezidențial Greenfield Băneasa. Potrivit dezvăluirea.ro, omul de afaceri este acuzat de DIICOT de constituirea unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală în formă continuată și spălarea banilor.

Firmele lui Florian Mihăiță – Yza Mar Blokhim SRL și Cezara Ideal Construct SRL – au fost, de-a lungul timpului, privilegiate.

Au avut cifre de afaceri de ordinul a sute de milioane de euro și au obținut, pe bandă rulantă, contracte cu statul.

Afaceristul Florian Mihăiță ar fi beneficiat de ajutorul unei cunoscute contabile din Capitală, Eliza-Crina Lalu, dar ar fi fost „sprijinit” și de alți afaceriști și intermediari integrați în schema infracțională destructurată de DIICOT.

Florian Mihăiță ar fi condus un mecanism complex de fraudare a bugetului de stat

Anchetatorii susțin că afacersitul Florian Mihăiță ar fi condus un mecanism complex de fraudare a bugetului de stat.

Procurorii DIICOT Iași au dispus reținerea lui Florian Mihăiță pentru 24 de ore .

. Afaceristul este acuzat că a refuzat să achite taxele și impozitele datorate și că ar fi pus la punct scheme financiare ilegale pentru a sustrage sume masive de bani din circuitul fiscal .

și că ar fi pus la punct . După reținerea sa pentru 24 de ore, judecătorii au decis ca Florian Mihăiță să fie cercetat sub control judiciar

Sub control judiciar sunt cercetate acum și principalele personaje din dosar, contabila Eliza-Crina Lalu și Ștefan Stoica.

Cum funcționa „suveica” de la Iași

În urma anchetei de proporții a DIICOT s-a stabilit că – începând din anul 2021 – peste 20 de făptuitori au acționat în cadrul unei grupări de criminalitate organizată. Scopul principal a fost obținerea unor sume de bani prin eludarea obligațiilor fiscale, în domeniul construcțiilor.

Ar fi fost utilizat unui circuit comercial fictiv, format din societăți comerciale beneficiare, societăți comerciale intermediare și societăți comerciale de tip fantomă. Unele firme erau înființate chiar pe numele unor persoane fără adăpost.

Membrii grupului infracțional organizat au acționat în mod coordonat, pe mai multe paliere funcționale. Fiecare avea roluri distincte în cadrul mecanismului infracțional:

Identificarea societăților utilizate în circuit

Emiterea și înregistrarea documentelor justificative

Efectuarea transferurilor bancare

Retragerea ulterioară a sumelor de bani în numerar.

„Mecanismul identificat a constat în emiterea și înregistrarea succesivă de facturi aferente unor operațiuni comerciale fictive sau supraevaluate, în special în domeniul lucrărilor de construcții, activitate care a permis justificarea aparentă a unor prestări și achiziții prin intermediul situațiilor de lucrări, proceselor-verbale de recepție și altor documente specifice. Aceste operațiuni aveau ca scop deducerea nelegală de TVA, diminuarea obligațiilor fiscale și justificarea unor ieșiri de numerar fără corespondent în activități economice reale”, au arătat procurorii DIICOT.

Prejudiciu de peste 55 milioane lei, circa 11 milioane de euro

Prejudiciul adus bugetului de stat, potrivit DIICOT, este de cel puțin 16.665.844 lei (din care 9.067.303 lei reprezentând TVA și 7.598.538 lei reprezentând impozit pe profit).

Trebuie menționat că acest prejudiciu a fost stabilit până în prezent doar pentru perioada 2023-2025.

„Totodată, prin activitatea grupului infracțional organizat a fost cauzat un prejudiciu și societăților comerciale, de cel puțin 38.729.358 lei (diferență dintre suma totală plătită în contrapartida operațiunilor fictive și cuantumul obligațiilor fiscale rezultat din evaziunea fiscală), cuantum raportat tot la perioada 2023 – 2025”, a mai transmis DIICOT.

Schema destructurată de DIICOT folosea un circuit de tip „suveică” format din zeci de firme. Multe dintre acestea erau controlate de persoane din zona Grajduri/Iași).

Erau emise facturi fictive și, ulterior, se retrăgeau sume uriașe în numerar.

„Probatoriul administrat, până în prezent, a reliefat coordonarea activităților dintre persoanele implicate, gestionarea fluxurilor financiare, întocmirea documentației justificative și remiterea sumelor de bani rezultate din circuitul fictiv și a conturat existența unui circuit tranzacțional închis, în cadrul căruia societățile implicate ar fi desfășurat relații comerciale aproape exclusiv între ele, un aspect specific mecanismelor de evaziune fiscală organizată”, au precizat polițiștii.

Au fost sechestrate 5 mașini de lux, în valoare de peste 500.000 euro

În urma perchezițiilor domiciliare efectuate de procurorii DIICOT au fost descoperite și ridicate:

Înscrisuri contabile și ștampile ale societăților comerciale

Sumele de 374.188 de lei, 32.715 euro, 9.970 de dolari americani

Dispozitive de stocare a datelor (telefoane mobile, laptopuri, o tabletă, stick-uri de memorie, token-uri pentru semnătură electronică, hard disk-uri)

Două ceasuri de lux

30 de carduri bancare

„De asemenea, au fost indisponibilizate 5 autoturisme de lux, în valoare de peste 500.000 de euro”, a mai transmis DIICOT.

Florian Mihăiță este cercetat pentru constituirea unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală în formă continuată și spălarea banilor.

Eliza-Crina Lalu este cercetată pentru constituirea unui grup infracțional organizat și complicitate la evaziune fiscală în formă continuată.

Ștefan Stoica – constituire a unui grup infracțional organizat, complicitate la evaziune fiscală și spălarea banilor.

Vasile Chiș – aderare la un grup infracțional organizat, complicitate la evaziune fiscală și spălarea banilor.

Mihai-Daniel Savu – aderare la un grup infracțional organizat și spălarea banilor în formă continuată.

Ion Nițu – aderare la un grup infracțional organizat și spălarea banilor în formă continuată.

„Aceste operațiuni ar fi avut ca scop deducerea nelegală de TVA, diminuarea obligațiilor fiscale și justificarea unor ieșiri de numerar fără corespondent în activități economice reale”, a mai trasmis DIICOT.

Una dintre firmele afaceristului, contract de peste 53,5 milioane de lei cu Primăria Sectorului 1 – perioada „Clotilde Armand”

Firmele afaceristului Florian Mihăiță înregistrează cifre de afaceri în creștere.

Yza Mar Blokhim SRL a avut, în anul 2025, o cifră de afaceri de 179,370,475 lei și un profit de 451,999 lei. Firma are 22 de ani vechime și 199 de angajați, potrivit termene.ro.

Florian Mihăiță este administrator.

Omul de afaceri este asociat și în alte firme.

La începutul anului 2024, firma Yza Mar Blokhim SRL a obținut – alături de Rom Service Construct- un contract de peste 53,5 milioane de lei pentru a executa „lucrări aferente obiectivului de investiții Construire ansamblu educațional compus din școală, grădiniță, căi de circulație, spații verzi, terenuri de sport, zone de joacă, corpuri de iluminat, spațiu parcare, gard incintă, care se va amplasa în Aleea Teișani, nr. 312-314, sector 1”. (n.red. – cartierul Greenfield Băneasa)

Firma Cezara Ideal Construct SRL a avut în anul 2025 o cifră de afaceri de 118,112,099 lei și un profit de 1,217,803 lei.

În anul 2025, firma a avut 81 de angajați. Are o vechime de 14 ani, potrivit termene.ro. Asociați și acționari sunt Florian Mihăiță și Mariana Mihăiță.