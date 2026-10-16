Narcisa Iorga, fost membru al Consiliului Național al Audiovizualului (CNA), îl acuză pe premierul Ilie Bolojan că a majorat amenzile pe care instituția le poate aplica posturilor de televiziune și radio într-un moment politic sensibil, cu puțin timp înainte de plecarea sa de la Palatul Victoria. Într-o postare pe Facebook, Iorga susține că noile sancțiuni ar putea descuraja criticile la adresa premierului și ar putea pune în pericol financiar instituțiile media.

Reacția vine după ce Guvernul a aprobat vineri, 16 octombrie, actualizarea amenzilor prevăzute de Legea audiovizualului. Pentru anumite încălcări, sancțiunea maximă crește de la 200.000 la 440.000 de lei, iar pentru alte contravenții, limitele ajung de la 11.000 la 220.000 de lei.

„Oribil, gestul lui Bolojan de a majora cu mai mult decât dublu cuantumul amenzilor pe care le poate aplica CNA, cu doar trei zile înainte de a părăsi funcția de prim-ministru”, a scris Narcisa Iorga, care interpretează decizia drept o încercare de a reduce la tăcere vocile critice.

Narcisa Iorga vorbește despre riscul falimentării televiziunilor

Fosta membră CNA consideră că o amendă de 440.000 de lei ar putea afecta grav bugetele unor posturi de televiziune, mai ales dacă sancțiunile maxime ar fi aplicate în mod repetat. În opinia sa, perspectiva unor penalități atât de mari ar putea determina jurnaliștii și redacțiile să evite subiectele sensibile.

Iorga îl critică pe Bolojan și pentru relația pe care acesta a avut-o cu presa în timpul mandatului, afirmând că premierul ar fi refuzat în mod repetat să răspundă întrebărilor jurnaliștilor. Ea îl compară cu foștii premieri Adrian Năstase și Klaus Iohannis, susținând că atitudinea sa față de presă ar fi fost fără precedent în cei 37 de ani de democrație.

„Timp de un an, a trecut ca un tanc Rheinmetall printre ziariștii care încercau să obțină de la el declarații. Nu i se clintea niciun fir din sprânceană, putea să cadă cerul. Nu-i privea. Nu le adresa niciun cuvânt. Ca și când ar fi călcat în picioare niște furnici. Nu contau. Nu existau. Nimeni, niciodată în 37 de ani de democrație, nu s-a comportat mai rău decât el cu presa. Nici măcar Adrian Năstase, etalonul maxim al aroganței. Nici Iohannis”, a scris jurnalista pe Facebook.

Acuzații privind motivele majorării amenzilor

Narcisa Iorga susține că majorarea ar avea ca scop limitarea criticilor la adresa lui Ilie Bolojan după plecarea acestuia din funcția de premier. Ea face referire inclusiv la eventuale dezvăluiri despre mandatul său și despre contractele încheiate în perioada în care a condus Guvernul.

„A plăti o amendă de 200.000 lei, pentru un post de televiziune, era mult. Însă 440.000 lei, cât a făcut Bolojan, acum, cuantumul maxim, este enorm. Jurnaliștii vor îngheța de frica acestei amenzi, care aplicată de două-trei ori pe an, poate falimenta și cele mai mari posturi. Este inadmisibil!”

În postarea sa, Iorga invocă și componența CNA. Aceasta afirmă că membrii desemnați cu sprijinul unor formațiuni politice ar putea forma o majoritate capabilă să adopte sancțiuni severe împotriva unor posturi de televiziune. Ea avertizează că noile amenzi ar putea afecta și mediul online, inclusiv în perioada campaniilor electorale.

„Această decizie a lui Bolojan are menirea de a reduce la zero criticile la adresa lui, în mod special după ce nu va mai putea dirija banii nevăzuți pentru televiziuni, din postul de premier, poate, în curând, nici din postul de președinte al PNL. Majoritatea din CNA însă va avea grijă de el.

Astăzi, CNA este format din 11 membri, din care 5 membri propuși de PNL și Iohannis, 1 membru propus de USR. Ei dețin majoritatea favorabilă lui Bolojan și USR. Li se mai poate alătura și membrul propus de UDMR. Au 7 voturi din 11. Ei vor putea adopta, desigur, prin vot democratic, orice decizie de sancționare cu amendă maximă a oricărui post care va îndrăzni să facă dezvăluiri, de exemplu, despre mandatul și contractele încheiate de Bolojan. Îl vor apăra, invocând dreptul la imagine, corecta informare a opiniei publice, absența punctului lui de vedere, pe care, evident, nu-l va da niciodată. Ziariștii vor plăti.

Dar știți ce va fi mai rău? Că amenzile CNA se aplică și mediului online. Și vine campania electorală. Oricine vorbește, plătește”, a transmis aceasta pe Facebook.

Guvernul invocă inflația acumulată din 2009

Potrivit explicațiilor prezentate de purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, actualizarea amenzilor a fost justificată prin evoluția indicelui prețurilor de consum de la ultima modificare a cuantumurilor, în 2009. Executivul susține că măsura urmărește corelarea sancțiunilor cu evoluțiile economice și menținerea eficienței mecanismului de sancționare.

Astfel, disputa vizează atât nivelul amenzilor, cât și riscul ca sancțiunile ridicate să afecteze libertatea presei. În timp ce Guvernul justifică modificarea prin inflație, Narcisa Iorga avertizează că noile plafoane ar putea fi folosite pentru a descuraja criticile.

Fosta membră CNA își încheie mesajul cu o formulare tranșantă: „Așadar, decizia lui Bolojan este legea «taci sau dispari»!”