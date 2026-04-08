Un fost membru CNA îl desființează pe Mircea Toma, actual membru al Consiliului: ”Nu știe legea!”

Critici dure la adresa lui Mircea Toma, după un interviu controversat. Narcisa Iorga, fost membru al Consiliului, îl acuză pe Toma, printr-o postare pe pagina sa de Facebook, că „nu are habar de lege” și că a făcut declarații care pot pune instituția într-o situație delicată, inclusiv în cazul Realitatea Plus.

Atac direct la competență și trecut profesional

Fostul membru CNA începe prin a pune sub semnul întrebării capacitatea lui Mircea Toma de a ocupa funcția, sugerând că problemele nu sunt recente, ci vin încă din perioada în care activa în societatea civilă. Narcisa Iorga susține că lipsa de reacție în fața unor presupuse abuzuri ar fi fost vizibilă încă de atunci și merge până la a ironiza posibilitatea unui nou mandat.

„Mircea Toma, dacă tăcea, filosof rămânea. A vorbit și a arătat că nici aproape de finalul mandatului de 6 ani în CNA nu are habar de legea audiovizualului, pe care ar trebui s-o cunoască mai bine decât radiodifuzorii a căror sancționare o votează. Personal, știu de mult acest lucru, chiar de pe vremea când Mircea Toma încă activa la Active Watch și se prefăcea că nu vede abuzurile CNA comise asupra posturilor, pe care i le sesizam chiar din interiorul Consiliului. Acum, poate că mai primește un mandat de 6 ani de la USR, căci funcția de președinte al CNA va reveni drept premiu altcuiva care s-a remarcat prin exces de zel.”

În continuare, fostul membru CNA atacă modul în care Mircea Toma își îndeplinește atribuțiile, sugerând că acesta nu stăpânește legislația și se bazează pe alții.

„Am sesizat la el o colecție inepuizabilă de bâlbe, lipsa aproape desăvârșită a termenilor de specialitate existenți în legislație, lacune grave de cunoaștere și de asumare a legii audiovizualului, prea dese trimiteri la angajații departamentului juridic, ca și când el, ca membru CNA, n-ar avea obligația cunoașterii legii. Ca și când el ar fi plătit doar pentru bla-bla-uri.”

Limbajul folosit de Toma, considerat inadmisibil

Un alt punct scos în evidență de Narcisa Iorga îl reprezintă declarațiile lui Mircea Toma despre Realitatea Plus, pe care fostul membru le consideră neprofesioniste și în afara cadrului legal. Acesta atrage atenția că astfel de calificative nu există în lege și nu ar trebui folosite de un demnitar.

„Realitatea Plus a dovedit că „are tupeu”, a făcut o „mizerie”, o „golăneală”, un comportament „abject” (…) Tupeul nu este prevăzut ca sancțiune în legea audiovizualului.”

Cea mai gravă parte a mesajului vizează modul în care CNA ar fi aplicat sancțiunile, fostul membru susținând că Mircea Toma ar fi recunoscut indirect abateri de la lege.

„Ați spus cu gura dvs. (…) că instituția „a forțat” și s-a „abătut de la aplicarea propriei legi, ca să îi ajute”. (…) Prin această afirmație, dvs. recunoașteți că AȚI ÎNCĂLCAT LEGEA.”

Postarea se încheie într-un ton extrem de dur, cu o concluzie fără echivoc la adresa lui Mircea Toma: „Domnule Toma, nu mai dați interviuri, până nu învățați bine legea audiovizualului!

Norocul dvs. este că în ședințele publice ale CNA, n-are lumea răbdare să vă urmărească. N-au timp ”ăia mulți, care stau cu pliscurile deschise”, căci au de hrănit familii, nu primesc bani degeaba, ca dvs., fără să învățați bine o lege de 46 de pagini. Așa că nu vă vede lumea că sunteți un habarnist în privința legii audioviualului.