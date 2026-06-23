George Simion, după consultările de la Cotroceni: „Fără AUR nu se poate. Am venit cu o propunere de premier”

George Simion, liderul AUR, a declarat după consultările de la Palatul Cotroceni că formarea unei majorități guvernamentale stabile nu este posibilă fără implicarea partidului pe care îl conduce. Simion a mai spus că AUR a venit la discuțiile cu președintele Nicușor Dan cu o propunere proprie de premier.

„Ne bucură faptul că domnul Nicușor Dan și-a schimbat ritmul, mult mai rapid, mult mai la subiect. Aș începe prin a repeta ceea ce ieri, cred că, a înțeles toată lumea. Fără AUR nu se poate”, a declarat liderul AUR.

„Țara trece prin niște momente complicate”

După consultările de la Cotroceni, George Simion a mai declarat că țara trece prin „niște momente complicate”.

„România a fost adusă în această situație de guvernările irresponsabile și de conducătorii slabi pe care i-am avut.

AUR, ca de fiecare dată în zilele acestea de criză, a venit în fața lui Nicușor Dan cu o propunere de program de ieșire din criză și cu o propunere de premier AUR, desigur respectând votul românilor.

Cred că am fost singurii care am respectat voința românilor așa cum a rezultat ea din alegerile din data de 1 decembrie 2024. Suntem al doilea partid al țării, în urma acelor alegeri PSD-ul a fost cel mai votat partid. Obiectivele noastre politice le-am enumerat de-a lungul ultimei luni”, a adăugat George Simion.

„A fost o lună pierdută pentru că nu am fost ascultați”

Potrivit liderului AUR, România a pierdut o lună din cauza lui Nicușor Dan și nu se știe cine va deconta.

„Am avut dreptate în tot ceea ce am spus. Cine decontează această lună pierdută? Din vina președintelui.

Președintele s-a încăpățânat să încalce voința democratică, Constituția și să facă niște desemnări care nu reflectă voința populară, nu reflectă votul, ci reflectă voința lui personal. S-a dovedit – și AUR a arătat în Parlament – faptul că voința personală a lui Nicușor Dan nu poate trece peste voința poporului”, a mai spus George Simion, liderul AUR.

Sursa video: Digi 24