Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) a prelungit până la 30 noiembrie 2026 termenul de depunere a cererilor de finanțare pentru investițiile din sectorul vitivinicol. Măsura vizează două intervenții din Planul Strategic PAC 2023–2027, prin care producătorii pot accesa fonduri europene nerambursabile pentru modernizarea activității.

Decizia a fost luată în urma solicitărilor organizațiilor de producători, pentru a le oferi mai mult timp să pregătească documentațiile necesare. Potrivit ministrului interimar al Agriculturii, Tanczos Barna, finanțarea urmărește dezvoltarea tehnologiilor moderne, creșterea eficienței energetice și adoptarea unor practici de producție sustenabile.

Peste 11 milioane de euro disponibili

Pentru intervenția IS-V-02, destinată investițiilor în active corporale și necorporale, sunt alocate aproximativ 9,35 milioane de euro. Alte 1,695 milioane de euro sunt disponibile prin intervenția IS-V-07, care sprijină investițiile menite să sporească durabilitatea producției de vin.

Până la anunțarea prelungirii, prin sistemul electronic al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) fuseseră depuse 21 de proiecte, cu o valoare totală de aproape 5,94 milioane de euro. Dintre acestea, 18 proiecte, în valoare de 5,699 milioane de euro, vizează prima intervenție, iar trei proiecte, în valoare de aproximativ 235.516 euro, sunt înscrise la cea de-a doua.

Sesiunea se poate închide înainte de termen

MADR precizează că perioada de depunere se poate încheia înainte de 30 noiembrie dacă valoarea totală a cererilor ajunge la 150% din plafonul financiar stabilit, în condițiile prevăzute de legislație.

Producătorii vitivinicoli eligibili sunt îndemnați să consulte ghidurile solicitantului și să depună documentele justificative în platforma electronică APIA. Obiectivul programului este utilizarea fondurilor europene disponibile pentru modernizarea și creșterea competitivității sectorului vitivinicol din România.