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Peste 2,5 milioane de euro pentru dezvoltarea satelor. Ministerul Agriculturii suplimentează fondurile pentru GAL-urile performante

Peste 2,5 milioane de euro pentru dezvoltarea satelor. Ministerul Agriculturii suplimentează fondurile pentru GAL-urile performante
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Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) a decis redistribuirea unei sume de peste 2,5 milioane de euro către Grupurile de Acțiune Locală care au înregistrat cele mai bune rezultate în implementarea strategiilor de dezvoltare locală. Decizia vine în urma evaluării performanțelor GAL-urilor pentru anul 2026. 18 Grupuri de Acțiune Locală au fost sancționate pentru neîndeplinirea criteriilor de performanță, arată raportul final publicat de Ministerul Agriculturii la data de 1 septembrie. Fondurile retrase de la acestea se ridică la 2.570.683 de euro, informează Agro TV.

Sumele disponibile vor fi redistribuite către 12 GAL-uri care au obținut rezultate superioare, iar fiecare dintre acestea va beneficia de o alocare suplimentară de 214.223 de euro.

Cum au fost evaluate GAL-urile

Performanța Grupurilor de Acțiune Locală a fost stabilită conform datelor transmise de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale până la data de 31 mai 2026. În cadrul evaluării au fost analizate mai multe criterii, printre care lansarea intervențiilor prevăzute în strategiile de dezvoltare locală, numărul proiectelor selectate și rezultatele verificărilor efectuate ulterior.

Proiectele declarate neeligibile sau cele care au fost încadrate în mod necorespunzător nu au fost însă luate în calcul.

GAL Țara Beiușului, GAL Valea Velj, GAL Sud-Vest Satu Mare, GAL Colinele Buzăului, GAL Microregiunea Țara Hațegului – Ținutul Pădurenilor, GAL Lider Cluj și GAL Titu se află printre grupurile care vor primi fonduri suplimentare, potrivit Agro TV. Pe lista beneficiarilor se mai află GAL Lunca Jiului – Câmpia Desnățuiului, GAL Pădurile Dacice, GAL Giurgiu Nord, GAL Iași Sud-Vest și GAL Tovishat.

Perspective de dezvoltare pentru comunitățile rurale

Fondurile suplimentare vor putea fi utilizate pentru finanțarea proiectelor prevăzute în strategiile de dezvoltare locală. Acestea pot include investiții în comunitățile rurale, servicii locale, sprijinirea antreprenoriatului și alte inițiative derulate prin programul LEADER.

Prin redistribuirea banilor către GAL-urile cu rezultate mai bune, autoritățile intenționează să asigure o utilizare cât mai eficientă a fondurilor disponibile pentru dezvoltarea satelor și a economiei din mediul rural. Fondurile ar putea fi o mână de ajutor bine-venită pentru fermierii afectați de secetă.

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