Florin Barbu, propus de PSD pentru un nou mandat la conducerea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), anunță un pachet de măsuri pe care susține că îl va pune în aplicare imediat după preluarea funcției. Printre priorități se numără reluarea programelor de sprijin pentru ferme, plata despăgubirilor pentru secetă, investițiile în irigații și procesare, precum și revenirea creditelor pentru agricultori cu dobândă fixă de 1,95%.

Într-un mesaj publicat sâmbătă pe rețelele sociale, Barbu afirmă că agricultura românească are nevoie de o schimbare de direcție după cinci luni de blocaje și probleme pe care le consideră ignorate.

„Voi susține în cadrul audierilor din Parlament reluarea urgentă a măsurilor și programelor de susținere a fermelor românești, plata despăgubirilor pentru secetă la un nivel care să acopere pierderile și reluarea investițiilor în unitățile de procesare și în sistemele de irigații”, a transmis ministrul propus.

Credite cu dobândă fixă de 1,95%

Una dintre măsurile anunțate vizează reluarea programului de creditare pentru fermieri, cu o dobândă fixă de 1,95%. Potrivit lui Barbu, MADR ar urma să suporte și componenta dobânzii ROBOR, pentru a reduce costurile de finanțare ale producătorilor agricoli.

„Producătorii români au nevoie de finanțare, de aceea vom relua acordarea creditelor cu dobândă fixă de 1,95%, în timp ce dobânda ROBOR va fi suportată de MADR”, a precizat Florin Barbu.

Barbu promite și reluarea proiectelor destinate crescătorilor de animale și producătorilor din sectorul vegetal, inițiate în mandatul său anterior. El afirmă că va lucra împreună cu specialiștii ministerului și că va relua dialogul cu partenerii europeni și internaționali pentru susținerea fermierilor români.

Irigațiile și procesarea, printre priorităț

Investițiile în infrastructura de irigații și în unitățile de procesare se numără printre principalele direcții anunțate de ministrul propus. Scopul declarat este creșterea capacității fermelor de a face față secetei și dezvoltarea procesării în România, astfel încât o parte mai mare din producția agricolă autohtonă să poată ajunge pe piață sub formă de produse finite.

Barbu susține că despăgubirile pentru secetă trebuie să reflecte pierderile reale ale producătorilor, iar sprijinul financiar trebuie să ajungă la timp la beneficiari.

„Agricultura se face cu sprijin corect și acordat la timp, nu cu birocrație și uși închise când fermierii cer soluții pentru problemele reale cu care se confruntă”, a afirmat acesta.

Revenirea la MADR depinde de votul Parlamentului

Florin Barbu a mai condus Ministerul Agriculturii în perioada iunie 2023–aprilie 2026. Revenirea sa în funcție este condiționată de învestirea noului Guvern condus de Luca Niculescu și de finalizarea procedurilor parlamentare.

Barbu susține că agricultura și industria alimentară pot depăși dificultățile actuale prin colaborarea dintre autorități, fermieri și procesatori.

„Am încredere totală că împreună cu fermierii și procesatorii români vom redresa rapid situația în care se află agricultura și industria alimentară”, a transmis ministrul propus, care i-a mulțumit PSD pentru susținere.

Măsurile anunțate reprezintă angajamentele lui Florin Barbu înaintea audierilor parlamentare. Calendarul reluării programelor, condițiile de eligibilitate și resursele bugetare necesare vor trebui clarificate după instalarea noului Guvern.