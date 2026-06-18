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În ce regiuni vor fi peste 30 de grade și unde va ploua torențial, cu grindină. Prognoza ANM pentru Gândul

Cristian Lisandru
În ce regiuni vor fi peste 30 de grade și unde va ploua torențial, cu grindină. Prognoza ANM pentru Gândul
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În această dimineață, la ora 07:00, cea mai scăzută temperatură din țară – potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) – s-a înregistrat la Iezer – 5 grade Celsius. La aceeași oră, la Miercurea Ciuc au fost 9 grade Celsius, iar cerul era senin.

Conform informațiilor publicate pe site-ul ANM, cea mai ridicată temperatură a dimineții a fost la Drobeta-Turnu Severin – 21 de grade.

  • La aceeași oră, în București au fost 17 grade, la Călărași s-au înregistrat 16 grade, au fost 18 grade la Constanța și 19 grade la Sulina.ț
  • La Timișoara, termometrele au arătat 16 grade Celsius, în timp ce la Arad au fost 15 grade.

Sursa – ANM

  • La ora 07:00 a fost ceață la Cluj-Napoca, Baia Mare și Târgu Mureș.

În această dimineață, potrivit ANM, nu s-au înregistrat precipitații în nicio zonă a României.

ANM: „În București, un pic mai rece decât în ziua precedentă”

În exclusivitate pentru Gândul, meteorologul de serviciu al ANM a transmis cum va fi vremea astăzi, 18 iunie 2026.

Vremea va fi ușor mai caldă decât în mod normal pentru această dată.

  • În majoritatea regiunilor, cerul va fi variabil, cu înnorări accentuate după-amiaza și seara. Pe spații mici vor fi averse și descărcări electrice în Oltenia, Muntenia și Dobrogea și cu totul izolat în Transilvania și sudul Banatului.
  • În intervale scurte de timp sau prin acumulare vor fi cantități de 5-15 l/m² și condiții de grindină.
  • Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări – ziua – pe creșterile montane și în timpul ploilor.
  • Vor fi rafale, în general, de 45 – 55 km/h.

Temperaturile maxime se vor încadra între 22° pe litoral și 31° în sud-vestul Olteniei. Cele minime vor fi cuprinse între 10 și 18 grade, mai scăzute în depresiunile din estul Transilvaniei, spre 5 grade Celsius.

În București va fi un pic mai rece decât în ziua precedentă. Cerul va fi variabil, vântul va sufla slab și moderat, temperatura va fi în jur de 28 de grade”, a precizat, pentru Gândul, meteorologul de serviciu al ANM.

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