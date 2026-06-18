În ce regiuni vor fi peste 30 de grade și unde va ploua torențial, cu grindină. Prognoza ANM pentru Gândul

În această dimineață, la ora 07:00, cea mai scăzută temperatură din țară – potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) – s-a înregistrat la Iezer – 5 grade Celsius. La aceeași oră, la Miercurea Ciuc au fost 9 grade Celsius, iar cerul era senin.
Conform informațiilor publicate pe site-ul ANM, cea mai ridicată temperatură a dimineții a fost la Drobeta-Turnu Severin – 21 de grade.
În această dimineață, potrivit ANM, nu s-au înregistrat precipitații în nicio zonă a României.
În exclusivitate pentru Gândul, meteorologul de serviciu al ANM a transmis cum va fi vremea astăzi, 18 iunie 2026.
„Vremea va fi ușor mai caldă decât în mod normal pentru această dată.
Temperaturile maxime se vor încadra între 22° pe litoral și 31° în sud-vestul Olteniei. Cele minime vor fi cuprinse între 10 și 18 grade, mai scăzute în depresiunile din estul Transilvaniei, spre 5 grade Celsius.
În București va fi un pic mai rece decât în ziua precedentă. Cerul va fi variabil, vântul va sufla slab și moderat, temperatura va fi în jur de 28 de grade”, a precizat, pentru Gândul, meteorologul de serviciu al ANM.