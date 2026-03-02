Cine este Mihai Dimian, propunerea PNL pentru Ministerul Educației. Rectorul Universității din Suceava are o avere impresionantă

PNL l-a nominalizat pe Mihai Dimian, actualul rector al Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, pentru funcția de ministru al Educației. Acesta vine cu o experiență vastă în sistemul de învățământ din România și SUA, dar și cu o situație financiară solidă.

Dimian conduce în prezent Universitatea din Suceava, instituție unde a ocupat timp de 12 ani funcția de prorector. Potrivit CV-ului său, acesta a activat ca profesor și cercetător la universități de prestigiu, precum Universitatea Howard din Washington DC și Universitatea Maryland.

Dimian deține un doctorat obținut în Statele Unite și a urmat stagii de cercetare în Franța și Germania. De asemenea, are două diplome de Licență și o diplomă de Master, toate obținute la Iași.

Declarația de avere: proprietăți în trei județe și economii în bănci

Din declarația sa de avere, reiese că Mihai Dimian deține, împreună cu familia, o listă lungă de bunuri imobile. Aceasta cuprinde terenuri și case în Suceava, Iași și Harghita. Totodată, rectorul a raportat venituri anuale considerabile din activitatea universitară, chirii și proiecte de cercetare, alături de numeroase depozite bancare în lei, euro și dolari.

La capitolul autovehicule, Dimian a declarat două autoturisme marca Mercedes, ambele obținute prin contracte de vânzare-cumpărare.

Numirea lui Dimian pentru funcția de ministru al Educației vine la mai bine de două luni de când fostul ministru, Daniel David și-a dat demisia. Urmează ca premierul Ilie Bolojan să înainteze propunerea lui Dimian către președintele Nicușor Dan, care trebuie să-i semneze decretul de numire.

