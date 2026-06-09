Noi avertizări de vijelii pentru mai multe zone din țară. Prognoza actualizată a meteorologilor ANM

De astăzi – ora 12:00 – și până seara, la ora 23:00, este valabilă o atenționare meteorologică emisă de Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Meteorologii anunță instabilitate atmosferică și averse însemnate cantitativ.
„În Dobrogea, precum și în nordul Munteniei, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, izolat vijelii (viteze de 50…70 km/h) și căderi de grindină de mici dimensiuni. În intervale scurte de timp (1…3 ore) sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 15…25 l/mp și izolat de peste 30…40 l/mp”, se arată pe site-ul ANM.
În exclusivitate pentru Gândul, meteorologul de serviciu al ANM a oferit și alte detalii despre vreme.
„Astăzi, vremea va fi în general instabilă în zonele de munte, precum și în partea de sud-est a țării.
În București, cerul va fi variabil, cu nori după-amiaza și seara, când va crește probabilitatea pentru averse și descărcări electrice.
Temperatura maximă se va și situa în jurul valorii de 30 de grade”, a precizat, pentru Gândul, meteorologul de serviciu al ANM.
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