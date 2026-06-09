Noi avertizări de vijelii pentru mai multe zone din țară. Prognoza actualizată a meteorologilor ANM

De astăzi – ora 12:00 – și până seara, la ora 23:00, este valabilă o atenționare meteorologică emisă de Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Meteorologii anunță instabilitate atmosferică și averse însemnate cantitativ.

„În Dobrogea, precum și în nordul Munteniei, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, izolat vijelii (viteze de 50…70 km/h) și căderi de grindină de mici dimensiuni. În intervale scurte de timp (1…3 ore) sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 15…25 l/mp și izolat de peste 30…40 l/mp”, se arată pe site-ul ANM.

ANM: „Vremea va fi în general instabilă în zonele de munte, precum și în partea de sud-est a țării”

În exclusivitate pentru Gândul, meteorologul de serviciu al ANM a oferit și alte detalii despre vreme.

„Astăzi, vremea va fi în general instabilă în zonele de munte, precum și în partea de sud-est a țării.

Mai ales după-amiaza și seara, prin Dobrogea și nordul Munteniei, vor fi perioade cu înnorări accentuate averse torențiale, descărcări electrice. Vor fi intensificări ale vântului și izolat vijelii și căderi de grindină.

În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15-25 l/m² izolat de peste 30-40 l/m². În restul țării, cerul va fi variabil.

În restul țării, vremea va fi, în general, frumoasă. M anifestări de instabilitate atmosferică se vor manifesta doar pe arii restrânse în estul Munteniei, în Carpații Meridionali și în partea de sud a Carpaților Orientali.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări de scurtă durată în timpul ploilor. Maximele termice se vor situa între 22 de grade pe litoral și până spre 32 de grade în Banat, Crișana și în Oltenia.

În București, cerul va fi variabil, cu nori după-amiaza și seara, când va crește probabilitatea pentru averse și descărcări electrice.

Temperatura maximă se va și situa în jurul valorii de 30 de grade”, a precizat, pentru Gândul, meteorologul de serviciu al ANM.

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