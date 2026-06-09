9 Iunie, calendarul zilei: Johnny Depp împlinește 63 de ani, Michael J. Fox 65. Natalie Portman face 45

Gândul vă prezintă calendarul zilei de marți, 9 iunie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Născut pe 9 iunie 1963 în Owensboro, Johnny Depp este un actor, producător și muzician american, considerat unul dintre cei mai talentați și neconvenționali artiști de la Hollywood. Faima internațională a venit odată cu rolul său din serialul TV 21 Jump Street, însă consacrarea în cinematografie a fost adusă de colaborările cu regizorul Tim Burton. Printre cele mai cunoscute filme ale sale se numără Edward Scissorhands, Charlie and the Chocolate Factory și seria Pirates of the Caribbean, în care l-a interpretat pe celebrul Captain Jack Sparrow. De-a lungul carierei, a primit numeroase nominalizări și premii pentru contribuția sa la industria filmului. Depp este şi un muzician pasionat. A colaborat cu artiști celebri și a făcut parte din supergrupul rock Hollywood Vampires, alături de Alice Cooper și Joe Perry. Viața sa personală a fost intens mediatizată. A avut relații cunoscute cu personalități precum Winona Ryder și Vanessa Paradis, cu care are doi copii. Mai târziu, căsătoria și disputele juridice cu Amber Heard au atras atenția presei internaționale și au generat unul dintre cele mai urmărite procese mediatice ale anilor 2020.

Michael J. Fox este un actor canadian-american renumit pentru contribuțiile sale în film și televiziune. Născut pe 9 iunie 1961 în Edmonton, el și-a început cariera artistică încă din adolescență. A devenit celebru în anii 1980 datorită rolului lui Alex P. Keaton din serialul Family Ties, pentru care a câștigat mai multe premii importante. Succesul său internațional a crescut odată cu interpretarea personajului Marty McFly în filmul Back to the Future și în continuările sale, considerate astăzi clasice ale cinematografiei science-fiction. În 1991, Michael J. Fox a fost diagnosticat cu boala Parkinson la o vârstă neobișnuit de tânără. După ce a făcut public diagnosticul în 1998, a devenit unul dintre cei mai cunoscuți susținători ai cercetării pentru această afecțiune. Deși boala i-a limitat activitatea profesională, Fox a continuat să apară în filme și seriale, fiind apreciat pentru optimismul, perseverența și umorul său. Povestea sa de viață a inspirat milioane de oameni, iar contribuțiile sale atât în domeniul artistic, cât și în cel filantropic l-au transformat într-o personalitate respectată la nivel mondial.

Natalie Portman este o actriță, regizoare și producătoare israeliano-americană, recunoscută pentru talentul său remarcabil și pentru diversitatea rolurilor interpretate. S-a născut pe 9 iunie 1981 în Ierusalim și s-a mutat împreună cu familia în Statele Unite în copilărie. Și-a făcut debutul cinematografic la vârsta de 12 ani în filmul Léon: The Professional, unde a impresionat publicul și criticii prin interpretarea sa matură. Ulterior, a câștigat notorietate internațională datorită rolului reginei Padmé Amidala din trilogia prequel a seriei Star Wars. De-a lungul carierei, a demonstrat o mare versatilitate artistică, jucând în filme apreciate precum V for Vendetta, Closer și Jackie. Cel mai mare succes al său a venit cu rolul principal din Black Swan, când a câștigat premiul Oscar pentru cea mai bună actriță. Pe lângă activitatea artistică, Natalie Portman este cunoscută pentru performanțele sale academice, absolvind Universitatea Harvard cu o diplomă în psihologie. De asemenea, este implicată în numeroase cauze sociale și umanitare, fiind apreciată atât pentru realizările sale profesionale, cât și pentru angajamentul său civic.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1941: Jon Lord 🇬🇧🎹 A fost unul dintre fondatorii Deep Purple. El și bateristul Ian Paice au fost singurii membri constanți ai trupei în perioada 1968-1976 dar și de la reunirea din 1984 până ce Lord a părăsit formația în 2002

🎂1942: Mircea Coșea 🇷🇴🗣️

🎂1961: Michael J. Fox 🇨🇦🇺🇸🎬 protagonistul „Înapoi în viitor”, retras din activitate; Din 1998 este diagnosticat cu Parkinson

🎂1963: Johnny Depp 🇺🇸🎬

🎂1973: Attila Cseke 🇷🇴🗣️

🎂1974: Samoth 🇳🇴🎸 chitaristul trupei norvegiene de black metal Emperor. Pseudonimul Samoth e prenumele său real scris invers

🎂1978: Adrian Diaconu 🇷🇴🥊 fost campion mondial WBC la categoria semigrea

🎂1978: Miroslav Klose 🇵🇱🇩🇪⚽️ golgheterul all-time al selecționatei Germaniei cu 71 de goluri la activ. Deținătorul recordului de cele mai multe goluri marcate la Campionatul Mondial de Fotbal, cu16 goluri marcate la 4 turnee finale

🎂1978: Matthew Bellamy 🇬🇧🎸(Muse)

🎂1981: Natalie Portman 🇺🇸🎬 Oscar pentru cea mai bună actriță într-un rol principal, Black Swan, 2011

🎂1993: Lidia Buble 🇷🇴🎤

Decese 🕯

🕯️68: Nero 🇮🇹♛ face parte din acei împărați care au fost foarte aspru judecați în literatura antică

🕯️1870: Charles Dickens 🇬🇧✒️ Marile speranțe, Aventurile lui Oliver Twist, David Copperfield etc. Este înmormântat în Colțul poeților din Catedrala Westminster

🕯️1912: Ion Luca Caragiale 🇷🇴✒️ George Călinescu îl considera a fi cel mai mare dramaturg român și unul dintre cei mai importanți scriitori români. A murit subit în locuința sa de la Berlin, din cartierul Schöneberg, bolnav fiind de arterioscleroză

🕯️1949: Maria Cebotari 🇷🇴🎼 una dintre cele mai mari soprane din lume în anii ’30 și ’40

🕯️1978: Principele Nicolae al României 🇷🇴♛ al doilea fiu al Regelui Ferdinand I și al Reginei Maria

Calendar 🗒️

🗒️1818: Primul zbor cu un balon cu aer cald care zboară deasupra Bucureștiului; aerostatul a fost numit „bășica lui Vodă Caragea”

🗒️1848: Începutul revoluției pașoptiste în Muntenia. Adunarea de la Islaz. Ion Heliade Rădulescu citește Proclamația de la Islaz

🗒️1856: Vasile Alecsandri a publicat, în revista „Steaua Dunării”, poezia „Hora Unirii”; în scurt timp a devenit imnul de luptă pentru Unirea Principatelor

🗒️1934: Personajul de desene animate Donald, creat de Walt Disney, debutează pe ecrane în filmul „Găinușa cea înțeleaptă”

🗒️1959: Este lansat la apă „George Washington”, primul submarin dotat cu rachete balistice

🗒️2005: Muzeul Memorial de la Sighet inaugurează o nouă sală ce va face cunoscută vizitatorilor „poezia din închisori” compusă de detinuții politici ai sistemului comunist

🗒️2017: Klaus Johannis s-a întâlnit cu Donald Trump la Casa Albă

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