Meteorologii ANM au schimbat prognoza. Noi coduri galbene de vijelii și grindină, inclusiv în Capitală. Ce zone mai sunt vizate

Până duminică seara, la ora 21:00, este valabilă o atenționare meteorologică – cod galben – emisă de Administrația Națională de Meteorologie (ANM).
Meteorologii avertizează că vor fi averse însemnate cantitativ.
„În Carpații Orientali, jumătatea de est a Carpaților Meridionali, Muntenia, Dobrogea, sudul și sud-vestul Moldovei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, pe alocuri vijelii (viteze de 60…70 km/h) și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni. În intervale scurte de timp (1…3 ore) sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 15…25 l/mp și izolat de peste 30…40 l/mp”, precizează ANM.
Gândul a solicitat noi informații despre evoluția vremii de la meteorologul de serviciu al ANM.
„Astăzi avem vreme în general instabilă, mai ales după-amiaza și seara, mai ales în Carpații Oriental, jumătatea de est a Carpaților Medionali, Muntenia, Dobrogea, partea de sud-vest a Moldovei.
Și în Capitală ne așteptăm la fenomene asociate instabilității atmosferice, în a doua parte a zilei și la cantități de apă mai însemnate. Vor fi și descărcări electrice, intensificări ale vântului și posibile vijelii și căderi de grindină. Temperatura maximă va fi de 27-28 de grade”, a precizat, pentru Gândul, meteorologul de serviciu al ANM.
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