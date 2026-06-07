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Meteorologii ANM au schimbat prognoza. Noi coduri galbene de vijelii și grindină, inclusiv în Capitală. Ce zone mai sunt vizate

Cristian Lisandru
Meteorologii ANM au schimbat prognoza. Noi coduri galbene de vijelii și grindină, inclusiv în Capitală. Ce zone mai sunt vizate
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Până duminică seara, la ora 21:00, este valabilă o atenționare meteorologică – cod galben – emisă de Administrația Națională de Meteorologie (ANM).

Meteorologii avertizează că vor fi averse însemnate cantitativ.

În Carpații Orientali, jumătatea de est a Carpaților Meridionali, Muntenia, Dobrogea, sudul și sud-vestul Moldovei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, pe alocuri vijelii (viteze de 60…70 km/h) și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni. În intervale scurte de timp (1…3 ore) sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 15…25 l/mp și izolat de peste 30…40 l/mp”, precizează ANM.

Sursa – ANM

ANM: „Intensificări ale vântului, pe alocuri vijelii, căderi de grindină”

Gândul a solicitat noi informații despre evoluția vremii de la meteorologul de serviciu al ANM.

Astăzi avem vreme în general instabilă, mai ales după-amiaza și seara, mai ales în Carpații Oriental, jumătatea de est a Carpaților Medionali, Muntenia, Dobrogea, partea de sud-vest a Moldovei.

  • Aceste zone se vor afla și sub un cod galben până diseară la ora 21:00.
  • Ne așteptăm la perioade cu înnorări accentuate, averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, pe alocuri vijelii, căderi de grindină.
  • În intervale scurte de timp, dar și prin acumulare, vor fi și cantități de apă mai însemnate, de 15-25 și izolat 30-40 l/m².
  • În restul teritoriului, cerul va avea înnorări, dar acolo manifestările de instabilitate vor fi pe arii restrânse și la intensități mai mici.
  • Maximele de astăzi sunt apropiate de cele normale pentru dată din calendar.

Și în Capitală ne așteptăm la fenomene asociate instabilității atmosferice, în a doua parte a zilei și la cantități de apă mai însemnate. Vor fi și descărcări electrice, intensificări ale vântului și posibile vijelii și căderi de grindină. Temperatura maximă va fi de 27-28 de grade”, a precizat, pentru Gândul, meteorologul de serviciu al ANM.

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