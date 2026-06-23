Între realitate și propagandă, linia de demarcație este foarte subțire. „În stațiunea Urzuf, primii turiști au deschis sezonul de înot”, relatează un reporter TV rus de pe coasta Mării Azov din Donețk, oraș aflat sub ocupație rusească. „Există chiar și o nouă atracție numită Pendulum, iar astăzi suntem primii care o testează. A fost adusă recent din China, instalată de specialiști chinezi”, mai spune reporterul.

Moscova dorește foarte mult situație stabilizată și normalizată

Prezența companiilor străine este una dintre modalitățile prin care Moscova speră să realizeze acest lucru.

„Există însă o diferență enormă între companiile chineze care vând echipamente rușilor din Ucraina și investițiile pe termen lung”, punctează Elina Beketova pentru Centrul de Analiză a Politicii Europene (CEPA).

Studiu de caz – Cariera Karansky

Cariera Karansky este situată în apropierea așezării Myrne, tot în Donețk, zona ocupată de ruși. Fusese inactivă timp de 14 ani înainte de invadarea Ucrainei, în 2022.

Persoane legate de Beijing au sosit pentru a relansa operațiunile, potrivit unei investigații realizate de Realna Gazeta .

„Până în mai 2023, cariera angaja 243 de muncitori și producea aproximativ 250 de tone de piatră concasată fracționată comercială pe zi.

Amma Construction Machinery și Zhongxin Heavy Industry Machinery sunt companii înregistrate în provincia Henan din China.

Ambele companii au furnizat echipamente și suport industrial pentru repornirea instalației.

O stație de producție a betonului și o instalație de concasare au fost construite în 2024.

Au fost parte a unui proiect comun cu companii chineze la fața locului, a transmis Realna Gazeta.

Un raport realizat de Eastern Human Rights Group, împreună cu Institutul pentru Studii Strategice și Securitate, a identificat cel puțin 17 companii chineze legate de teritoriile ocupate din Ucraina. Au fost implicate de la discuții în stadiu incipient până la furnizarea de echipamente pentru proiecte miniere și de infrastructură.

„Nu este clar câtă influență are China”

Mineritul pare a fi principalul sector comercial al Chinei. În 2023, reprezentanți ai grupului Nedra, o companie minieră cu sediul în Donețk, au vizitat China și ar fi preluat utilaje industriale de la Henan Liming Heavy Industry Science & Technology.

În anul următor, gigantul WISDRI a fost abordat cu privire la modernizarea uzinelor metalurgice din Donețk. În acest timp, Moscova continua să curteze firmele chineze.

„Nu este clar câtă influență are China prin vânzarea de echipamente destinate utilizării în teritoriile ocupate. Nu este clar nici dacă plănuiește operațiuni pe termen lung acolo.

Unii sunt sceptici și văd mașina de dezinformare a Kremlinului la lucru.

Încearcă să folosească vânzările de arme și relațiile de afaceri pe termen scurt pentru a consolida validarea acordată lui Putin prin vizitele sale la președintele chinez Xi Jinping”, mai scrie Elina Beketova.

„ China vinde echipamente Rusiei în mod deschis, dar vinde și Ucrainei. Vinde tuturor”

„Fiecare dronă ucraineană conține între 50 și 70% componente chinezești. Asta înseamnă că Beijingul susține Ucraina?”, a întrebat Kostyantyn Batozsky, fondatorul Agenției de Dezvoltare Azov din Ucraina.

„China vinde echipamente Rusiei în mod deschis, dar vinde și Ucrainei. Vinde tuturor”, a mai spus acesta.

Batozsky a avertizat asupra altor riscuri pe termen lung. China este interesată de o victorie a Rusiei în Ucraina, deoarece aceasta ar slăbi Occidentul. Interesele strategice ale Chinei în regiune sunt legate de logistică și rutele comerciale conectate la Inițiativa Centura și Drumul, a spus el.

„Singurul lucru care interesează cu adevărat Beijingul sunt porturile și coridoarele de transport, deși porturile Azov sunt puțin adânci și nu sunt foarte potrivite pentru acestea. Însă China nu va opera niciodată oficial în teritorii periculoase și al căror statut juridic este incert”, a mai spus Batozsky.

Acesta a avertizat că apariția lucrătorilor chinezi la televiziunea rusă ar putea fi o provocare din partea Kremlinului. Ucraina și aliații săi ar trebui să fie atenți să nu cadă în plasa unor astfel de trucuri.

Rusia folosește așa-zisa puternică implicare a Chinei pentru a-și legitima ocupația și a-și consolida poziția de negociere, a punctat Batozsky.

„A m recunoaște implicit controlul lor de facto asupra acestor teritorii”

„De asemenea, vor să le arate americanilor, mai ales în timpul negocierilor actuale, că «uite, chinezii deja vin. Intră în regiune. Voi ați fi putut fi aici în schimb». Aceasta este partea periculoasă”, a continuat Kostyantyn Batozsky.

„Rușii ar fi încântați dacă am începe să demontăm public toate acestea. Asta ar muta conversația la un alt nivel – unul în care am recunoaște implicit controlul lor de facto asupra acestor teritorii”, a explicat Batozsky.

Comparativ cu regiunea Donețk, interesul Chinei pentru Luganskul ocupat pare mult mai precaut.

Autoritățile de ocupație au încercat să atragă investitori chinezi încă din 2024, dar nu s-a concretizat nimic.

„Investitori chinezi au fost aduși acolo, dar până acum nu vedem niciun proiect chinezesc major lansat efectiv”, a declarat jurnalistul ucrainean Andrii Dikhtiarenko.

„Există un model similar în Herson și Zaporijie, ocupate de ruși. Cooperarea rămâne în mare parte declarativă.

Guvernatorul numit de Rusia al Zaporijiei ocupate a susținut în decembrie 2025 că lucrează cu Emiratele Arabe Unite, China, Belarus și Kârgâzstan.

Omologul său din Herson a scris că regiunea sa a folosit un forum economic din Crimeea pentru a consolida cooperarea cu China.

Surse din Herson spun că nu există dovezi solide ale vreunei activități comerciale chineze”, mai scrie Elina Beketova.

Rețelele de telecomunicații din sudul ocupat se bazează pe serverele Huawei

Mai sigur este că aproximativ 6.000 de stații de bază mobile au fost implementate în sudul și estul Ucrainei ocupate.

Au fost folosite echipamente chinezești. Rețelele de telecomunicații din sudul ocupat se bazează pe serverele Huawei. Acest lucru a creat un mediu digital închis, integrat cu tehnologiile de supraveghere chinezești, a transmis Eastern Human Rights Group .

China nu a recunoscut oficial anexarea ilegală a Crimeei, a „republicilor” marionetă ale Moscovei din estul Ucrainei sau ocuparea unor părți din Luhansk, Donețk, Zaporijia și Herson.

Dar s-a infiltrat treptat în spațiul informațional și cultural al teritoriilor.

„Bloggerii și jurnaliștii chinezi au obținut acces în zonele ocupate.

Au produs conținut pentru publicul chinez care reflectă narațiunile rusești.

În timpul luptei pentru Mariupol, corespondentul Phoenix TV a relatat alături de forțele rusești.

A transmis versiunea lor a evenimentelor către milioane de telespectatori.

Rusia folosește, de asemenea, bloggeri și artiști chinezi pentru propaganda sa. Cântărețul chinez Wang Fang a interpretat „Katyusha”, o melodie din epoca sovietică, la ruinele teatrului din Mariupol. Aici, forțele rusești au ucis peste 600 de civili care se adăposteau în primele luni ale războiului de amploare”, continuă Elina Beketova.

„Ucraina a r trebui să facă presiuni asupra Chinei”

Centre de limbă chineză și școli private se deschid și în regiunile ocupate. S-a deschis inclusiv un centru de studii lingvistice la o universitate din Luganskul ocupat.

Există facilități și personal didactic dedicate. Totul indică faptul că acest centru este menit să fie mai mult decât o inițiativă temporară.

„Iurii Poita este șeful secției Asia-Pacific din cadrul Centrului pentru Studii Armatei, Conversiei și Dezarmării din Ucraina.

Acesta spune că Kievul are o serie de canale de comunicare cu Beijingul.

Sunt inclusiv conexiuni diplomatice, de afaceri și de informații, și ar trebui să le folosească pentru a răspunde.

Implicarea Chinei consolidează poziția Rusiei în teritoriile ocupate. Ajută la susținerea activității economice, sprijină dezvoltarea industrială, facilitează exploatarea resurselor naturale. Contribuie la infrastructura care poate servi și scopuri militare, a spus Poita.

Acesta a insistat că Ucraina ar trebui să prezinte dovezi ale unor astfel de activități. Ar trebui să facă presiuni asupra Chinei pentru a reduce sau a înceta implicarea sa”, încheie Elina Beketova.